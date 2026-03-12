La defensa del acusado por la muerte de Rocío Alvarito empleó una nueva estrategia y ordenaron nuevas pericias

La joven falleció tras caer de un segundo piso en La Plata

Tras haber rechazado dos pedidos de excarcelación, la Justicia hizo lugar a un nuevo pedido por parte de la defensa del único acusado y detenido por la muerte de Rocío Alvarito, ocurrida a fines de enero en La Plata. La joven de 26 años falleció tras caer del balcón de la vivienda que alquilaba junto a M. A. G., en Calle 47 y Diagonal 76, durante una violenta discusión de pareja.

Ante la solicitud de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina para modificar el régimen de detención —que el acusado cumple desde el 2 de marzo en una alcaídia de la capital bonaerense—, el juez de Garantías Pablo Reale dispuso la realización de una serie de exámenes al imputado, según indicó el portal 0221.

El magistrado ordenó la realización de una evaluación psicológica para determinar los rasgos de personalidad y una pericia psiquiátrica con el objetivo de establecer si el acusado representa un riesgo para sí mismo o para terceros, si presenta consumo de sustancias tóxicas o si existen otros aspectos clínicos a tener en cuenta en el marco de la investigación.

Por otra parte, añadió una pericia ambiental destinada a identificar el grupo familiar con el que convive el imputado, su modalidad de sustento económico y las condiciones del domicilio propuesto en caso de un eventual arresto domiciliario.

La pareja convivia en el barrio La Loma

En principio, el fical Álvaro Garganta intentó imputar al sospechoso por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada, basándose en un hecho que incluyó “una descompensación psicológica” que llevó a la víctima a “intentar huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera ni arbitrara los medios para resguardar la integridad física”. Pero desde el Juzgado de Garantías N°3 solo avalaron el segundo cargo.

Para el funcionario judicial hay evidencias de que la mañana del 29 de enero, en el departamento del barrio La Loma donde convivían, “se inicia una fuerte discusión entre ambos”que terminó con el trágico final de la joven. En la presentación, detalló que en ese contexto Alvarito intentó retirarse del lugar y el acusado no se lo permitió. El texto presentado continúa detallando que M. A. G. no la intentó ayudar pese a haberla colocado en “esa condición desesperante a raíz del contexto que había generado, para finalmente caer al vacío, lo que le provocó lesiones que acarrearon su deceso a las pocas horas”.

El novio dijo que Rocío reaccionó muy mal cuando le pidió la separación y comenzó a romper cosas

En el primer encuentro que el detenido tuvo con el fiscal, días después de la tragedia, el sospechoso negó los cargos y pidió ampliar su indagatoria cuando estuviera en mejores condiciones anímicas.

Según relató, una discusión ocurrida la noche anterior a la tragedia, había sido el detonante para que el acusado decidiera poner fin al vínculo. “Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, declaró.

Y comentó que fue, en ese contexto, que llamó a Julio, el papá de Rocío, para que fuera a buscar a su hija: “Me dijo que no podía ir en ese momento”. Entonces, se comunicó con su madre, quien tenía un buen vínculo con la joven: “Le pedí que, por favor, viniera a ayudarme”.

La muerte de la joven ocurrió poco despues de caer del balcon del edificio ubicado en Calle 46 y Diagonal 76 (Google Street View)

El padre de la víctima indicó a las autoridades que cerca de las 7:15 de la mañana, la pareja de Rocío lo llamó y le dijo: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”. Añadió que no tenía conocimiento previo de conflictos serios en la pareja.

El detenido alegó que “la puerta del departamento estaba como la dejaron la noche anterior” y que “ella tiró su llave al vacío”. Y dijo: "Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda".

Luego, explicó: “Como no podía subirla, corrí al piso de abajo para tratar de atajarla, pero no llegué porque Rocío ya había caído". Pese a recibir atención médica en el Hospital Rossi, falleció a raíz de las lesiones sufridas por la caída.