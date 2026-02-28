Crimen y Justicia

Caso Rocío Alvarito: el fiscal pidió prisión preventiva para su exnovio, principal acusado de la muerte

Marcos Ariel García está imputado por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada. Su defensa pidió dos veces su excarcelación y se la denegaron

Guardar
Rocío murió y él está
Rocío murió y él está detenido

El fiscal Álvaro Garanta de La Plata pidió prisión preventiva para Marcos Ariel García, el exnovio de Rocío Alvarito y único acusado por su muerte, ocurrida el pasado 29 de enero cuando cayó de un segundo piso de un edificio de la ciudad tras una discusión con él.

Para el funcionario judicial hay evidencias de que esa mañana, en el departamento donde convivían, ubicado en la calle 47 y Diagonal 76, “se inicia una fuerte discusión entre ambos” que terminó con el trágico final de la joven.

En la presentación, detalla que en ese contexto Alvarito intentó retirarse del lugar y el acusado no se lo permitió, lo que generó en ella “una descompensación psicológica que la llevó a intentar huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera ni arbitrara los medios para resguardar la integridad física”.

El texto continúa detallando que García no la intentó ayudar pese a haberla colocado en “esa condición desesperante a raíz del contexto que había generado, para finalmente caer al vacío, lo que le provocó lesiones que acarrearon su deceso a las pocas horas”.

El pedido de prisión preventiva fue efectuado una semana después de que la defensa del ex novio de la joven, que está imputado por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada, pidiera por segunda vez su excarcelación. Ambas solicitudes fueron denegadas, por lo que escalaron la petición a la Cámara Penal.

Rocío tenía 26 años
Rocío tenía 26 años

La declaración del imputado

En el primer encuentro que el detenido tuvo con el fiscal, días después de la tragedia, el hombre negó los cargos y pidió ampliar su indagatoria cuando estuviera en mejores condiciones anímicas.

En el medio de eso, se supo que el papá de Rocío, Julio, admitió que a las 7:15 del día de la tragedia, García lo llamó: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”, contó a las autoridades que le dijo su yerno. Y agregó que él no tenía “conocimientos de conflictos en la pareja” previos.

Al ampliar su indagatoria, el acusado dijo que la noche anterior a la tragedia habían discutido por un tema de tránsito y durmieron en ambientes separados. Cuando se despertaron, él ya había tomado la decisión de separarse.

García al momento del arresto
García al momento del arresto

“Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, declaró.

Y comentó que fue, en ese contexto, que llamó a Julio, el papá de Rocío, para que fuera a buscar a su hija: “Me dijo que no podía ir en ese momento”. Entonces, se comunicó con su madre, quien tenía un buen vínculo con la joven: “Le pedí que, por favor, viniera a ayudarme”.

Otro detalle que mencionó el imputado es que él “grabó” con su celular lo que estaba pasando en el departamento esa mañana del 29 de enero pasado. Según García, Rocío quiso bajar por el balcón. La pregunta es por qué, y quizá ahí radica la imputación, aunque el detenido alegó que “la puerta del departamento estaba como la dejaron la noche anterior” y que “ella tiró su llave al vacío”.

Y dijo: "Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda".

Luego, explicó: “Como no podía subirla, corrí al piso de abajo para tratar de atajarla, pero no llegué porque Rocío ya había caído".

Temas Relacionados

Rocío AlvaritoLa PlataÚltimas noticias

Últimas Noticias

Aberrante: detuvieron a una mujer acusada de ser cómplice del acosador sexual de su hija de 8 años

Además de la madre, arrestaron al hombre que acosaba a la niña y que lo hacía a través de las redes sociales. La víctima fue rescatada. El operativo estuvo cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Aberrante: detuvieron a una mujer

Salvaje asalto en González Catán: golpearon a una mujer y amenazaron con dispararle a una nena de 3 años

El hecho ocurrió en una concesionaria. Según se observa en el video del robo, eran cuatro los delincuentes. Les apuntaron también a otras dos víctimas

Salvaje asalto en González Catán:

“Decí la verdad, no tengas miedo”: el desgarrador pedido del papá de Paulina Lebbos a la amiga que encubrió el crimen

A finales de 2025, Virginia Mercado confesó que había mentido sobre la última vez que había visto con vida a su amiga. Su testimonio sería clave para el proceso que enfrentarán los principales sospechosos, pero aseguró no recordar nada

“Decí la verdad, no tengas

Iban a denunciar la desaparición de una joven y su bebé en Merlo y descubrieron que los había arrollado un tren

Según relataron los testigos, el tren había intentado alertar a la joven madre de no cruzar, pero la formación la embistió a medio camino

Iban a denunciar la desaparición

La trama de la narco boliviana de la Villa 1-11-14 que usó a su hermano discapacitado como mula de droga a París

Una mujer oriunda de La Paz fue condenada esta semana en la Justicia en lo penal económico, vinculada a dos casos de exportación con vuelos a la capital francesa y a India. ¿Quiénes esperaban la cocaína del otro lado del mundo?

La trama de la narco
DEPORTES
La “Ley Vinicius” que analiza

La “Ley Vinicius” que analiza implementar la FIFA tras la acusación de racismo contra el argentino Gianluca Prestianni

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

El futbolista que apareció a las 4 AM en Copacabana de sorpresa para festejar con los hinchas de Lanús tras ganar la Recopa

Impacto en el fútbol por el “paquete de medidas” que cambiará el reglamento para el Mundial 2026: los 10 puntos clave

Diogo Dalot revela cómo se vive la presión en el Manchester United y el impacto de Cristiano Ronaldo en el vestuario

TELESHOW
Cami Homs mostró un conmovedor

Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada”

Wanda Nara y Martín Migueles recrearon una recordada foto de la China Suárez y Mauro Icardi en Milán

Hernán Piquín: “Hoy vivo entre España y Argentina, allá recargo energía pero extraño y vuelvo acá”

El recuerdo íntimo de Delfina Pulen, la hija en la ficción de la Locomotora Oliveras: “Tenía mucha luz, te motivaba”

La escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles a Milán: “Mi segunda casa”

INFOBAE AMÉRICA

Una inusual ruptura del vórtice

Una inusual ruptura del vórtice polar impulsará un cambio térmico en el este de EEUU a inicios de marzo

Canadá apoyó los ataques de EEUU e Israel contra el régimen de Irán y Francia pidió una reunión urgente de la ONU

El cambio en la dirección del Louvre busca estabilizar el museo más visitado del mundo en un momento de crisis

Nueve claves de los Goya: favoritos y curiosidades de los premios del cine español

Horario de verano 2026: esta es la fecha y hora exacta para adelantar los relojes