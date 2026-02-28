Caso Rocío Alvarito: el fiscal pidió prisión preventiva para su exnovio, principal acusado de la muerte

Rocío murió y él está detenido

El fiscal Álvaro Garanta de La Plata pidió prisión preventiva para Marcos Ariel García, el exnovio de Rocío Alvarito y único acusado por su muerte, ocurrida el pasado 29 de enero cuando cayó de un segundo piso de un edificio de la ciudad tras una discusión con él.

Para el funcionario judicial hay evidencias de que esa mañana, en el departamento donde convivían, ubicado en la calle 47 y Diagonal 76, “se inicia una fuerte discusión entre ambos” que terminó con el trágico final de la joven.

En la presentación, detalla que en ese contexto Alvarito intentó retirarse del lugar y el acusado no se lo permitió, lo que generó en ella “una descompensación psicológica que la llevó a intentar huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera ni arbitrara los medios para resguardar la integridad física”.

El texto continúa detallando que García no la intentó ayudar pese a haberla colocado en “esa condición desesperante a raíz del contexto que había generado, para finalmente caer al vacío, lo que le provocó lesiones que acarrearon su deceso a las pocas horas”.

El pedido de prisión preventiva fue efectuado una semana después de que la defensa del ex novio de la joven, que está imputado por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada, pidiera por segunda vez su excarcelación. Ambas solicitudes fueron denegadas, por lo que escalaron la petición a la Cámara Penal.

Rocío tenía 26 años

La declaración del imputado

En el primer encuentro que el detenido tuvo con el fiscal, días después de la tragedia, el hombre negó los cargos y pidió ampliar su indagatoria cuando estuviera en mejores condiciones anímicas.

En el medio de eso, se supo que el papá de Rocío, Julio, admitió que a las 7:15 del día de la tragedia, García lo llamó: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”, contó a las autoridades que le dijo su yerno. Y agregó que él no tenía “conocimientos de conflictos en la pareja” previos.

Al ampliar su indagatoria, el acusado dijo que la noche anterior a la tragedia habían discutido por un tema de tránsito y durmieron en ambientes separados. Cuando se despertaron, él ya había tomado la decisión de separarse.

García al momento del arresto

“Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, declaró.

Y comentó que fue, en ese contexto, que llamó a Julio, el papá de Rocío, para que fuera a buscar a su hija: “Me dijo que no podía ir en ese momento”. Entonces, se comunicó con su madre, quien tenía un buen vínculo con la joven: “Le pedí que, por favor, viniera a ayudarme”.

Otro detalle que mencionó el imputado es que él “grabó” con su celular lo que estaba pasando en el departamento esa mañana del 29 de enero pasado. Según García, Rocío quiso bajar por el balcón. La pregunta es por qué, y quizá ahí radica la imputación, aunque el detenido alegó que “la puerta del departamento estaba como la dejaron la noche anterior” y que “ella tiró su llave al vacío”.

Y dijo: "Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda".

Luego, explicó: “Como no podía subirla, corrí al piso de abajo para tratar de atajarla, pero no llegué porque Rocío ya había caído".