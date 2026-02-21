Crimen y Justicia

La muerte de Rocío Alvarito: rechazaron el segundo pedido de excarcelación de su exnovio

Su defensa lo había solicitado días después de que el único acusado por el hecho ampliara su indagatoria ante el fiscal Álvaro Garganta. Seguirá detenido por privación ilegítima de la libertad

Rocío murió y él está detenido

Marcos Ariel García, el exnovio de Rocío Alvarito y único acusado por su muerte, seguirá preso luego de que la Justicia rechazara su segundo pedido de excarcelación.

La solicitud había sido presentada por su defensa a poco más de una semana de que el detenido declarara ante el fiscal Álvaro Garganta en el marco de la causa que investiga la muerte de quien era su novia.

Rocío tenía 26 años y murió el pasado 29 de enero al caer de un segundo piso de un edificio de la ciudad de La Plata tras una discusión con él.

Desde entonces, García, que convivía con la víctima, está detenido por privación ilegal de la libertad. Días atrás amplió su indagatoria para dar su versión de lo sucedido: “Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído”, dijo ante el funcionario judicial en una audiencia videograbada.

Rocío tenía 26 años

Para contextualizar, el día de la tragedia solo estaban el detenido y la víctima en el departamento. Hay testimonios de vecinos que escucharon los gritos y algunas personas que el acusado dijo haber llamado. “Los testigos que declararon dieron indicios de una relación tóxica y que esa mañana él le gritó a ella: ‘De acá vos no te vas’”, dijeron las fuentes del caso consultadas.

Así, el fiscal pretendió imputar inicialmente a M.A.G. de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada, pero desde el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata le avalaron sólo el segundo cargo, entendiendo que el detenido no habría dejado salir a Rocío del departamento que compartían en Diagonal 76 y 22, en el barrio La Loma de la capital bonaerense, durante la discusión y, por eso, ella habría intentado salir por el balcón, cayendo al vacío.

En el primer encuentro que el detenido tuvo con el fiscal, días después de la tragedia, el sospechoso negó los cargos y pidió ampliar su indagatoria cuando estuviera en mejores condiciones anímicas.

En el medio de eso, se supo que el papá de Rocío, Julio, admitió que a las 7:15 del día de la tragedia, García lo llamó: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”, contó a las autoridades que le dijo su yerno. Y agregó que él no tenía “conocimientos de conflictos en la pareja” previos.

Al ampliar su indagatoria, el acusado dijo que la noche anterior a la tragedia habían discutido por un tema de tránsito y durmieron en ambientes separados. Cuando se despertaron, él ya había tomado la decisión de separarse.

García al momento del arresto

“Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, declaró.

Y comentó que fue, en ese contexto, que llamó a Julio, el papá de Rocío, para que fuera a buscar a su hija: “Me dijo que no podía ir en ese momento”. Entonces, se comunicó con su madre, quien tenía un buen vínculo con la joven: “Le pedí que, por favor, viniera a ayudarme”.

Otro detalle que mencionó el imputado es que él “grabó” con su celular lo que estaba pasando en el departamento esa mañana del 29 de enero pasado. Según García, Rocío quiso bajar por el balcón. La pregunta es por qué, y quizá ahí radica la imputación, aunque el detenido alegó que “la puerta del departamento estaba como la dejaron la noche anterior” y que “ella tiró su llave al vacío”.

Y dijo: "Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda".

Luego, explicó: “Como no podía subirla, corrí al piso de abajo para tratar de atajarla, pero no llegué porque Rocío ya había caído".

