Una mujer murió tras caer desde un segundo piso durante una violenta discusión de pareja: detuvieron al novio

La cuadra donde ocurrió el episodio (Google Street View)

Un hombre fue detenido este jueves en La Plata luego de que su novia, de 26 años, muriera tras caer desde un segundo piso durante una violenta discusión de pareja. El hecho ocurrió en el departamento que ellos compartían, ubicado en la intersección de Diagonal 76 y calle 22. Según informaron fuentes policiales a Infobae, la causa fue caratulada como homicidio calificado por el contexto de violencia de género y la investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11.

Según la reconstrucción del caso, la víctima, identificada como Rocío Alvarito, residía junto a M.A.G., de su misma edad, en el domicilio donde la joven fue hallada tras la caída. Todavía estaba con vida cuando sus vecinos la encontraron tendida en la vía pública gravemente herida.

Tras el llamado a emergencias que alertó sobre la presencia de la mujer, se movilizó a la zona personal de la Comisaría Cuarta de La Loma y del GTO (Grupo Técnico Operativo), que constató el estado crítico de la joven y aseguró el área para preservar pruebas.

Ante el delicado cuadro de salud de Rocío, fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi, donde ingresó con lesiones graves y falleció poco después.

De acuerdo a la investigación, el incidente habría ocurrido durante una violenta pelea de pareja. Adentro del inmueble solo se encontraban la víctima y el novio al momento del hecho. No obstante, aunque no existen testigos presenciales del episodio, un vecino declaró haber escuchado gritos y una fuerte discusión proveniente del departamento minutos antes de la caída.

El hombre detenido

La declaración fue clave para la causa a cargo del fiscal Álvaro Garganta y su secretaria Florencia Dolce, que ordenaron la aprehensión inmediata del sospechoso y la realización de pericias en el lugar. El hombre quedó imputado por homicidio calificado por el contexto de violencia de género y será indagado en las próximas horas.

Las primeras actuaciones en la escena incluyeron la toma de declaraciones a vecinos, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de evidencia en el departamento y en el sector externo donde fue hallada la víctima.

Hasta el momento, no trascendieron denuncias previas por violencia entre ambos. La causa sigue en etapa de instrucción y la Fiscalía N° 11 aguarda el resultado de los exámenes forenses, mientras el detenido permanece alojado en la comisaría a la espera de la audiencia indagatoria.

Preocupación y misterio en La Plata por una mujer de 30 años que está desaparecida desde Navidad

El paradero de Yanina Belén Correa, de 30 años, es un misterio. No se sabe nada de ella desde el 24 de diciembre, el último día en que fue vista en Abasto, La Plata, el barrio del que era vecina. La joven convivía con su pareja en una vivienda de la calle 216 entre 517 y 518. Esa Nochebuena, ambos desaparecieron sin dejar rastro y, desde entonces, la preocupación y la incertidumbre son una constante en su círculo familiar, que reclama respuestas y denuncia ausencia de avances en la investigación.

Correa mantenía una relación de apenas dos meses con su novio, un hombre de la misma edad, con quien se había ido a vivir. Según reconstruyó la familia, la pareja tenía antecedentes de problemas de adicciones y la convivencia estaba atravesada por disputas y episodios de violencia.

A pesar de ese contexto, la familia desconoce si el novio está implicado en la desaparición y remarcan que corresponde a la policía determinar su posible responsabilidad. No obstante, sospechan que pudo haber tenido algo que ver. La razón: en los días posteriores, el hombre realizó un único contacto con la familia en el que llamó a una de sus cuñadas para comunicarle que “Yanina ya no va a volver”.

Para colaborar en la identificación, la familia aportó datos detallados sobre el aspecto físico de Yanina Correa: piel morena, cabello largo, negro y ondulado, ojos marrones, 1,49 metros de estatura y un peso de entre 38 y 40 kilos. Además, señalaron que tiene tatuajes en varias partes del cuerpo, entre ellos uno que dice “Morena”, marcas de antiguos piercings en el rostro y una cicatriz de mordedura de perro en la pierna.