La muerte de Rocío Alvarito y la declaración del novio: “Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído”

Rocío murió y M.A.G. está detenido

Rocío Alvarito tenía 26 años y murió el pasado 29 de enero al caer de un segundo piso de un edificio de la ciudad de La Plata tras una discusión con su novio. Desde entonces, M.A.G., que convivía con la víctima, está detenido. Lo acusan de privación ilegal de la libertad y este martes amplió la indagatoria, para dar su versión de lo sucedido: “Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído”.

La audiencia ante el fiscal Álvaro Garganta fue videograbada, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación. Mientras eso pasaba, familiares, allegados y amigos de la víctima se juntaron frente a la Fiscalía para pedir justicia.

Se trata de un caso poco sencillo. El día de la tragedia solo estaban el detenido y la víctima en el departamento. A lo sumo, hay testimonios de vecinos que escucharon los gritos y de las personas que dijo el acusado que llamó, pero no más que eso.

Así, el fiscal pretendió imputar inicialmente a M.A.G. de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada, pero desde el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata le avalaron sólo el segundo cargo, entendiendo que el detenido no habría dejado salir a Rocío del departamento que compartían en Diagonal 76 y 22, en el barrio La Loma de la capital bonaerense, durante la discusión y, por eso, ella habría intentado salir por el balcón, cayendo al vacío.

Rocío tenía 26 años

En el primer encuentro que el detenido tuvo con el fiscal, días después de la tragedia, M.A.G. negó los cargos y pidió ampliar su indagatoria cuando estuviera en mejores condiciones anímicas.

En el medio de eso, se supo que el papá de Rocío, Julio, admitió que a las 7:15 del día de la tragedia, M.A.G. lo llamó: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”, contó a las autoridades que le dijo su yerno. Y agregó que él no tenía “conocimientos de conflictos en la pareja” previos.

Este martes, M.A.G. dio su versión de lo que pasó ese 29 de enero ante el fiscal Gargante. Según contaron a este medio fuentes del caso, dijo que la noche anterior a la tragedia habían discutido por un tema de tránsito y durmieron en ambientes separados. Cuando se despertaron, él ya había tomado la decisión de separarse.

M.A.G. está detenido

“Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, dijo M.A.G..

Y comentó que fue, en ese contexto, que llamó a Julio, el papá de Rocío, para que fuera a buscar a su hija: “Me dijo que no podía ir en ese momento". Entonces, se comunicó con su madre, quien tenía un buen vínculo con la joven: “Le pedí que, por favor, viniera a ayudarme”.

Otro detalle que mencionó el imputado es que él "grabó" con su celular lo que estaba pasando en el departamento esa mañana del 29 de enero pasado. Según M.A.G., Rocío quiso bajar por el balcón. La pregunta es por qué, y quizá ahí radica la imputación, aunque el detenido alegó que “la puerta del departamento estaba como la dejaron la noche anterior” y que “ella tiró su llave al vacío”.

Y dijo: "Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda".

Luego, explicó: "Como no podía subirla, corrí al piso de abajo para tratar de atajarla, pero no llegué porque Rocío ya había caído".