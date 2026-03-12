Crimen y Justicia

Condenaron a siete años de prisión a la narcomodelo de Salta acusada de traficar 15 kilos de marihuana

Martina Oliva fue sentenciada por el Tribunal Oral Federal N°1 de la provincia. Su novio Joaquín Tolaba recibió una condena a 10 años por la misma causa

Martina Oliva, conocida como "Miss Orán", fue condenada a 7 años de prisión

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó este martes a Joaquín Tolaba a 10 años de prisión y a su pareja, la modelo Martina Oliva, a 7 años, tras hallarlos responsables de transportar 15 kilos de marihuana desde la frontera norte de Salta hasta la capital provincial en febrero de 2025.

El fallo se dictó en la ciudad de Salta, en un caso que tuvo gran repercusión por el perfil público de Oliva y la magnitud de las operaciones detectadas. Entre las medidas, el tribunal también ordenó el decomiso de una camioneta Toyota Hilux, utilizada en los traslados, por considerarla parte clave de la logística criminal.

La resolución de las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek fue condenar a los dos acusados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas involucradas.

Tolaba cumplirá con prisión efectiva. En el caso de Martina Oliva, en cambio, se mantendrá la modalidad de arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme.

La fiscalía, representada por Eduardo Villalba y Florencia Altamirano, había solicitado penas similares: 10 años de prisión efectiva para Tolaba y 8 años para Oliva, además de pedir la revocación del arresto domiciliario.

Como la narcomodelo se mostraba en redes sociales y las fotos del día que la pareja fue capturada

La defensa de Oliva, no obstante, intentó argumentar que su clienta fue víctima del “amor” por Tolaba, sugiriendo que su participación fue secundaria o motivada por manipulación. Eduardo Villalba refutó esta posición: “Eran socios del negocio”.

Las juezas respaldaron ese criterio. En este sentido, la magistrada Cataldi remarcó: “El amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos”.

Luego agregó: “Reducir el comportamiento de la mujer a un acto realizado por amor es propio de una sociedad patriarcal, machista y despreocupada. Este argumento es propio de una novela, pero desconoce el empoderamiento de la mujer que ha venido sucediendo durante los últimos años”.

Las pruebas que complicaron a la pareja

Durante el proceso, la fiscalía exhibió pruebas que incluyeron audios, chats y registros bancarios vinculados no solo a Tolaba y Oliva, sino también a otros cinco implicados que ya recibieron condenas en acuerdos previos.

Villalba destacó que la investigación probó un patrón delictivo sostenido. Sostuvo que la pareja no solo trasladó en enero y febrero de 2025 los 15 kilos por los que se los detuvo, sino que “realizaron al menos 7 viajes juntos con la misma modalidad”.

Un análisis criminal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria identificó un total de 31 viajes realizados por Tolaba entre Orán y la capital salteña, especialmente hacia la vivienda del revendedor José Burgos, ubicada en el barrio 17 de Octubre.

Los pagos documentados respaldaron esa conclusión. Según la prueba central, Burgos llegó a transferirle a Oliva 6 millones de pesos como pago por la droga en una sola operación, realizada el 31 de enero de 2025, fecha que coincide con uno de los viajes monitoreados. El cruce de chats entre Tolaba y Burgos sumó más indicios: en esas conversaciones, el comprador preguntaba si estaban cerca de llegar para preparar el ingreso de la camioneta y descargar la carga.

La secuencia fue reconstruida en detalle por la fiscalía. Cuando llegaron al lugar, Tolaba indicó que abrieran el portón, la camioneta entró y a pocos minutos se confirmó la transferencia bancaria. Las cámaras de la policía registraron el arribo a pocas cuadras del domicilio de Burgos.

Cómo evitaban los controles

La investigación destacó que los acusados utilizaban la ruta provincial 1 para eludir los controles habituales. Según el fiscal, por esa vía se desviaban desde Orán, eligiendo un camino más largo, sin iluminación y en mal estado, pero que “no tenía controles y de noche menos. Ese era el atractivo”.

El operativo de desarticulación, realizado el 5 de febrero de 2025 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, permitió reconstruir cómo el grupo se trasladaba no solo en la Hilux, sino también en una Volkswagen Amarok y otros vehículos que oficiaban de “punteros”, es decir, autos que iban por delante para alertar sobre posibles controles.

Durante el procedimiento, uno de los autos utilizados para transportar los paquetes –un Citroën C3– realizó una maniobra evasiva, giró en “U” y se dio a la fuga a más de 180 kilómetros por hora, según el relato de los policías actuantes. En la huida, los ocupantes arrojaron los bultos de marihuana por la ventanilla. Los paquetes fueron encontrados luego a la vera de la ruta y en los árboles cercanos.

El fiscal explicó que la camioneta en la que viajaban Tolaba y Oliva cumplía la función de “barredora”: iba por delante y comunicaba a sus cómplices si el trayecto estaba despejado. Otros miembros de la organización, como Ángela Cuenca, Benjamín Delgado, Juan Romero, Roberto Leiton y el propio Burgos, ya recibieron pena por su rol, al admitir responsabilidad.

Lavado de dinero

Un aspecto que la fiscalía remarcó fueron las señales de lavado de dinero detectadas en el flujo bancario y las conversaciones entre los acusados. En particular, un chat entre Tolaba y su madre –identificada como Betty– fue citado por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano como evidencia del destino de las ganancias.

Según consta en el fallo, Tolaba planeaba abrir una carnicería como fachada para legalizar el dinero obtenido del negocio narco. La jueza Cataldi fue clara: “Quedó demostrado en el debate que efectivamente se habla de la apertura de una carnicería, aunque la finalidad era lavar plata; esto mismo le cuenta el propio Tolaba a su madre, en uno de los audios enviados desde su celular”.

El tribunal valoró también el volumen de la operación detectada: con los 15 kilos incautados se podían producir más de 471.000 dosis destinadas al mercado ilegal, una cifra que la fiscalía aportó para fundamentar la gravedad de la condena.

