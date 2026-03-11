Crimen y Justicia

Una mujer trans alcoholizada atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad en los Bosques de Palermo y huyó

La agresora fue detenida tras una intensa persecución, luego de que chocara de atrás a un patrullero. Fue imputada por lesiones y resistencia a la autoridad

Una mujer trans alcoholizada atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad en los Bosques de Palermo

En las primeras horas de este miércoles, la Policía de la Ciudad detuvo a una mujer trans alcoholizada luego de que atropellara a una inspectora de la fuerza en los Bosques de Palermo y luego, en la huida, chocara de atrás a un patrullero.

Todo comenzó cuando oficiales de la Comisaría Vecinal 14 C divisaron a un vehículo transitando de manera zigzagueante en la intersección de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist de la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez que lograron interceptar al auto, hicieron descender del vehículo a su conductora, una mujer trans de 45 años llamada Beatriz, visiblemente bajo los efectos del consumo de alcohol. La misma, vestida solo con lencería, solicitó ser asistida por personal femenino, pero al intentar ser identificada se tornó agresiva y volvió a subir al vehículo para fugarse.

“Vos no te metás”, se observa que dice en un video grabado por uno de los policías. Luego, le pregunta a una de las agentes: “¿Por qué me pegás?“.

La agresora fue imputada por
La agresora fue imputada por lesiones y resistencia a la autoridad

Tras esa breve discusión, la violenta se dirigió hacia su vehículo, hizo un gesto como despidiéndose, lanzó un improperio y se ubicó en el asiento del conductor. Una inspectora se colocó al costado del auto, del otro lado, a pesar de la advertencia de uno de sus compañeros. Fue allí cuando la agresora arrancó, pasándole por encima a la mujer policía y huyendo, evitando al mismo tiempo que los demás oficiales lograran frenarla.

La imputada emprendió la fuga por la calle Andrés Bello, pero no le duró tanto el intento, ya que a unos 800 metros de donde había iniciado la huida chocó contra la parte trasera de un patrullero. En ese lugar, efectivos policiales lograron, finalmente, detenerla. Durante ese procedimiento, otro oficial resultó lesionado ante la furia de la mujer trans. Habían pasado apenas algunos minutos de las 5 de la mañana.

Los policías lesionados sufrieron politraumatismos,
Los policías lesionados sufrieron politraumatismos, pero sus vidas no corren riesgos

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, los dos efectivos lesionados fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, sin riesgo de vida.

Por disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la Dra. Tamara Cristini, se dispuso la detención de la imputada, el secuestro del vehículo involucrado y se labraron actas por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.

Iba sin casco en un cuatriciclo, lo detuvieron en un control y atropelló a dos agentes de Tránsito

El conductor del cuadriciclo realizaba maniobras peligrosas en medio del tránsito

Un episodio de tensión sacudió el barrio porteño de Parque Chacabuco durante la tarde del jueves 19 de febrero, cuando un conductor de cuatriciclo sin casco embistió a dos motos de Tránsito de la Ciudad tras recibir la orden de detenerse. El incidente ocurrió a las 13.30, en la intersección de avenida Cobo y Viel, un punto habitual de circulación intensa en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información de la Policía de la Ciudad, el vehículo realizaba maniobras imprudentes y peligrosas en medio del tránsito, lo que motivó la intervención de dos agentes para frenar la situación.

En primera instancia, como se ve en las imágenes capturadas por un testigo que transitaba la zona, uno de los agentes se colocó delante del cuadriciclo, por lo que logró que el conductor detuviera la marcha.

Sin embargo, apenas el segundo agente se sumó para reforzar el control, el conductor arrancó intempestivamente y embistió ambas motos oficiales, generando un momento de peligro tanto para los uniformados como para quienes circulaban por la zona.

En el video que encabeza la nota se puede ver al inicio cómo el conductor estaba realizando una maniobra conocida como giro en U, justo cuando fue interceptado en la esquina. Frenó delante de uno de los agentes, amagó con bajarse, volvió a subirse al vehículo y aceleró sin importarle que estuvieran las dos motos por delante. Incluso se ve cuando derribó a uno de ellos, que intentó tomarlo antes de que, finalmente, escapara.

La Unidad de Flagrancia Oeste comenzó las actuaciones judiciales, bajo la intervención del auxiliar fiscal Dr. Gatusso. La causa quedó caratulada como presunta infracción al artículo 239 del Código Penal, que sanciona con penas de hasta un año de prisión a quien resistiere o desobedeciere a un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

PalermoBosques de PalermoAtropelló y huyóPolicía de la CiudadÚltimas noticias

