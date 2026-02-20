Circulaba en un cuatriciclo sin casco, lo detuvieron en un control y atropelló a dos agentes de Tránsito en Parque Chacabuco

El conductor del cuadriciclo realizaba maniobras peligrosas en medio del tránsito

Un episodio de tensión sacudió el barrio porteño de Parque Chacabuco durante la tarde de este jueves, cuando un conductor de cuatriciclo sin casco embistió a dos motos de Tránsito de la Ciudad tras recibir la orden de detenerse. El incidente ocurrió a las 13.30, en la intersección de avenida Cobo y Viel, un punto habitual de circulación intensa en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información de la Policía de la Ciudad, el vehículo realizaba maniobras imprudentes y peligrosas en medio del tránsito, lo que motivó la intervención de dos agentes para frenar la situación.

En primera instancia, como se ve en las imágenes capturadas por un testigo que transitaba la zona, uno de los agentes se colocó delante del cuadriciclo, por lo que logró que el conductor detuviera la marcha.

El incidente ocurrió en la intersección de avenida Cobo y Viel, una zona de circulación intensa del sur de la Ciudad de Buenos Aires

Sin embargo, apenas el segundo agente se sumó para reforzar el control, el conductor arrancó intempestivamente y embistió ambas motos oficiales, generando un momento de peligro tanto para los uniformados como para quienes circulaban por la zona.

En el video que encabeza la nota se puede ver al inicio cómo el conductor estaba realizando una maniobra conocida como giro en U, justo cuando fue interceptado en la esquina. Frenó delante de uno de los agentes, amagó con bajarse, volvió a subirse al vehículo y aceleró sin importarle que estuvieran las dos motos por delante. Incluso se ve cuando derribó a uno de ellos, que intentó tomarlo antes de que, finalmente, escapara.

En este contexto, la Unidad de Flagrancia Oeste comenzó las actuaciones judiciales, bajo la intervención del auxiliar fiscal Dr. Gatusso. La causa quedó caratulada como presunta infracción al artículo 239 del Código Penal, que sanciona con penas de hasta un año de prisión a quien resistiere o desobedeciere a un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

La Unidad de Flagrancia Oeste inició actuaciones judiciales, bajo la intervención del auxiliar fiscal Dr. Gatusso por resistencia a la autoridad

Uso desigual del casco y falta de controles

“El 46% de los fallecimientos en siniestros viales en Argentina involucra a motociclistas”, alertó Emmanuel Ferrario, columnista de Infobae, durante una edición del programa Infobae a las Nueve. El especialista puntualizó que la estadística nacional resulta aún más preocupante si se considera que en 2024 ya se registraron cerca de dos mil muertes, con un 43% de las víctimas comprendidas entre los 15 y los 30 años.

Ferrario hizo hincapié en la dimensión del problema durante su análisis junto al equipo del programa: “Es un número muy grande”. También aclaró: “El perfil etario más afectado es el de los jóvenes”. Recalcó la importancia de entender el fenómeno a partir de los datos oficiales.

En Infobae, el columnista Emmanuel Ferrario advirtió que el 46% de las muertes por siniestros viales en la Argentina corresponde a motociclistas, en un contexto de fuerte crecimiento del parque de motos, uso desigual del casco y alta incidencia entre jóvenes de 15 a 30 años

Con mayor precisión, el columnista detalló: “Eran tres millones, más o menos, en 2009, y hoy está arriba de ocho millones las motos en la Argentina”, especificó Ferrario.

Relacionó el crecimiento con cuestiones de costo y practicidad: “Existen razones que explican el alza en la cantidad y el uso de la moto. Es mucho más económica, permite desplazarse con mayor rapidez y, en términos financieros, resulta más accesible”.

Según Ferrario, el aumento en el acceso a las motos no fue acompañado por mejoras en la seguridad vial. “El uso del casco no es uniforme en toda la Argentina”, advirtió. Destacó que en la Ciudad de Buenos Aires el índice supera el 90%, mientras que en el resto del país apenas llega al 60%. “En el AMBA, los datos indican un 80%, pero si se analiza municipio por municipio, es de un 59%”, afirmó el columnista de Infobae.

La convivencia urbana presenta desafíos constantes, de acuerdo con Ferrario. “Dónde estacionan; las veredas, las rampas. Sabemos que eso no se cumple, un gran porcentaje no sucede. Ahí hay un problema también”, expresó. Mencionó, además, la cuestión de los escapes como otra dificultad.