Crimen y Justicia

Una mujer quedó detenida en Santiago del Estero por golpear brutalmente a su hijo adolescente

Ocurrió en la localidad de Villa Atamisqui. El joven tenía lesiones en muchas partes del cuerpo. El abuelo denunció lo ocurrido

Exterior de la Comisaría Comunitaria
Exterior de la Comisaría Comunitaria N° 20 de Atamisqui, Santiago del Estero, donde una mujer fue detenida por agredir a su hijo con un palo de madera (Diario Panorama)

Una mujer fue detenida en Santiago del Estero tras ser denunciada por darle una brutal golpiza a su hijo adolescente. El propio abuelo de la víctima fue quien advirtió a las autoridades de lo sucedido.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa Atamisqui. El hombre, de 66 años, acompañó a su nieto de 13 años a la Comisaría Comunitaria N° 20. Allí, relataron el grave episodio que, según su testimonio, había protagonizado la madre del menor, identificada como Y. M. M., de 33 años.

El abuelo de la víctima afirmó que la mujer golpeó al adolescente con un palo de madera y una lata de horno, causándole heridas de consideración. Los agentes tomaron intervención apenas recibieron la denuncia, desplazándose con rapidez al domicilio donde residía la familia.

El menor fue trasladado de inmediato para ser examinado por profesionales médicos, quienes constataron la magnitud de las lesiones sufridas. Según informó el portal Diario Panorama, el personal médico encargado de la atención verificó que el adolescente presentaba cortes en las piernas, traumatismos en la región pélvica y lumbar, además de escoriaciones en el cuello y el tórax. También se detectaron lesiones en el tabique nasal y en los ojos. La documentación de estas heridas fue incorporada al expediente judicial que se abrió de oficio tras la denuncia.

El menor tiene lesiones en
El menor tiene lesiones en muchas partes del cuerpo pero su vida no corre peligro

De acuerdo con informe médico, las lesiones no revestían riesgo vital inmediato, pero sí evidenciaban el nivel de violencia ejercido. El protocolo de intervención en casos de violencia familiar exige una actuación rápida para garantizar la protección física y psicológica del menor afectado. El niño quedó bajo resguardo familiar mientras se desarrolla la investigación y se evalúa su situación de vulnerabilidad.

La denuncia presentada por el abuelo, sumada a las pruebas médicas, permitió a la Fiscal de turno, Dra. Judith Díaz, ordenar la detención de la acusada en forma inmediata. El caso fue caratulado como lesiones leves calificadas, una figura penal que agrava la situación procesal cuando la víctima es un menor y el autor tiene una relación directa de responsabilidad familiar.

La mujer fue alojada en primera instancia en la dependencia policial de Atamisqui. Según se informó, la Fiscalía dispuso que sea trasladada en las próximas horas a la Alcaidía de la ciudad Capital para continuar con el proceso judicial. La investigación que encabeza la Dra. Díaz busca precisar las circunstancias en que se produjo el hecho y determinar si hubo episodios previos de violencia en el entorno familiar.

El procedimiento policial incluyó la toma de declaraciones a testigos y la recolección de pruebas materiales en el domicilio donde ocurrió la agresión. Las autoridades priorizaron el resguardo del menor y el cumplimiento de las medidas cautelares habituales en estos casos. El avance de la causa dependerá de los resultados de la investigación y de las pericias psicológicas que se practiquen tanto a la víctima como a la madre imputada.

Una bebé murió en un hospital e investigan a su familia

Hace un mes, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires investiga la muerte de una bebé de un año y dos meses de edad en la localidad de Ensenada, a quien le descubrieron signos de abuso y maltrato. Por el hecho, fueron imputados los padres y el tío de la menor.

Fuentes con acceso a la investigación que lleva adelante Martín Almirón, titular de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de La Plata, indicaron a Infobae que la autopsia a la bebé se realizará durante el día de hoy y así establecer las causas de la muerte.

En ese sentido, indicaron que se confirmaron los signos de abuso sexual en la víctima, por lo que se profundizará la investigación. “Por ahora, son señales. Se va a investigar a fondo porque el hecho es gravísimo, pero hay que ver por qué murió, y en caso de confirmarse el abuso, quién fue”, aclararon las fuentes consultadas por este medio. Sin embargo, las pericias no lograron confirmar las agresiones, por lo que los padres quedaron en libertad, pero imputados en el marco de la causa.

