Crimen y Justicia

Los trucos de la cuidadora que dormía y desvalijaba a las ancianas enfermas que debía asistir

Soledad Verónica Guido actuaba como una viuda negra. Pactó un juicio abreviado y recibió una pena en suspenso tras ser detenida por la Policía de la Ciudad luego de acumular tres causas por robo en su contra

Soledad Guido, la acusada
Soledad Guido, la acusada

Soledad Verónica Guido salió de la cárcel la semana pasada, luego de pasar casi dos meses en el penal de mujeres de Ezeiza y una alcaidía de la Policía de la Ciudad. La mujer de 36 años, oriunda de Villa Albertina, Lomas de Zamora, pactó un juicio abreviado a fines del mes pasado en el Tribunal Oral N°22. Así, volvió de inmediato a la calle. La pena que recibió, dos años y ocho meses de prisión en suspenso, parece relativamente leve de cara a sus delitos.

Guido, registrada en los rubros de servicios de salud humana de la AFIP, trabajaba para una serie de agencias de cuidado de pacientes a domicilio, aunque ninguna le dio un empleo en blanco. Su especialidad eran los adultos mayores, en más de un sentido. Entre noviembre de 2024 y junio de 2025, Guido fue denunciada en tres expedientes de la Justicia porteña, acusada de desvalijar e incluso drogar a las jubiladas que debía cuidar, como si fuera una viuda negra.

La Policía de la Ciudad la arrestó en su domicilio el 6 de enero último; se negó a declarar poco después. Había cometido su último ataque el 25 de junio del año pasado. El hecho ocurrió en un departamento de la avenida Santa Fe al 2500; una mujer de 89 años fue su blanco. Guido, según la imputación, “le habría preparado el desayuno y suministrado una sustancia que le hizo perder el conocimiento para luego sustraer diversos bienes”.

La mujer fue hallada por su hija esa misma tarde, incapaz de reaccionar. El portero del edificio la había llamado luego de, curiosamente, encontrar las llaves del departamento tiradas en el palier. En su mesita de luz había una taza de té a medio beber. La cuidadora -que una agencia de la zona de San Cristóbal había enviado allí a través de la obra social de la víctima- ya no estaba. Junto a ella, se habían ido $30 mil pesos, un celular Samsung y un pedazo de carne del freezer. La hija realizó la denuncia contra Guido horas después en la Comisaría 2B de la fuerza porteña.

Medicamentos hallados en el allanamiento
Medicamentos hallados en el allanamiento a Guido

La denuncia de junio de 2025 fue la gota que rebalsó el vaso. Tiempo después, el juez Martín Peluso, que subrogaba el Juzgado N°2, unificó las otras dos causas en su contra; el magistrado Darío Bonnano la procesó con prisión preventiva en enero siguiente, dos días después de su arresto.

La causa original en su contra tuvo como víctima a una mujer de 91 años, la abuela de la denunciante. Guido había llegado el 4 de noviembre de 2024 al departamento de la familia en Parque Avellaneda para cuidar a la mujer en el turno de 10 a 19 horas. Había llegado, otra vez, por una agencia. Se retiró horas antes de lo pactado, sin avisar, según la denuncia en su contra. También, supuestamente, se llevó el iPhone 8 del hijo de la denunciante.

Guido, de acuerdo a la condena en s contra, volvió a las andanzas el 15 de abril del año siguiente. Había llegado a la casa de una mujer de 94 años en la calle Juncal. El celular de la hija de la paciente faltaba. La mujer la confrontó. Guido se hizo la desentendida. El celular -que, originalmente, estaba en un cajón- comenzó a sonar poco después en un tacho de basura.

La condena a Soledad Guido,
La condena a Soledad Guido, firmada por el Tribunal N°22

El golpe mayor llegó el 21 de julio en un departamento de la calle Sánchez de Bustamante. La paciente tenía 94 años y, tiempo antes, había sufrido un ACV. La prepaga de la paciente había articulado para que Guido trabajara allí.

La cuidadora fue por todo aquella mañana. Según la denuncia en su contra, se llevó una notebook marca Dell, tres pares de zapatillas, dos termos, el Chromecast conectado al televisor, un secador de pelo. Luego, un iPad, dos cadenas de oro, calzas y pantalones. Hasta saqueó la alacena y los productos de limpieza. Sin embargo, su descuido fue notable: las cámaras de seguridad habían filmado la secuencia completa.

Esta vez, el ACV de la paciente fue considerado en el tablero. Guido fue imputada por el delito de hurto “agravado por el infortunio particular de la damnificada”.

