Salta: detuvieron a una mujer por llevar un kilo de cocaína oculto en un peluche

El peluche, utilizado para ocultar un kilo de cocaína, fue incautado en Salta como parte de un operativo de Gendarmería. (argentina.gob.ar)

Agentes de la Gendarmería Nacional detuvieron en la provincia de Salta a una mujer que transportaba, a bordo de un auto, más de un kilo de cocaína que ocultó en un peluche.

Según comunicó oficialmente la fuerza de seguridad, el arresto de la sospechosa se produjo durante un control sobre la Ruta Nacional N° 50, a la altura del kilómetro 46. Allí, los gendarmes, pertenecientes a la Sección “28 de Julio” del Escuadrón 20 “Orán”, detuvieron la marcha del auto.

En el vehículo viajaban tres mujeres que transportaban distintas mercaderías. Durante la inspección, los gendarmes utilizaron un escáner fijo y notaron algo extraño dentro del juguete. ”Detectaron la posible presencia de algún tipo de sustancia entre la carga", indicó Gendarmería.

Una mujer fue detenida por la policía en Salta, acusada de ocultar un kilo de cocaína dentro de un peluche (argentina.gob.ar)

Los efectivos observaron en ese momento que el peluche presentaba un peso excesivo. Al abrirlo, hallaron un paquete rectangular de color amarillo oculto en su interior. La prueba de campo narcotest determinó que el contenido era cocaína, con un peso total de 1 kilo con 45 gramos.

La Fiscalía Descentralizada de Orán dispuso que una de las sospechosas quedara detenida en carácter de incomunicada, mientras que las otras dos mujeres quedaron ligada a la causa.

Agentes de seguridad inspeccionan objetos incautados, incluyendo un peluche modificado para ocultar un kilo de cocaína, durante un operativo en Salta. (argentina.gob.ar)

Seis kilos de cocaína transportados en un micro

Un recluso de la localidad santafesina de Alcorta, que está alojado en el penal federal de Marcos Paz, fue acusado por estar detrás del transporte de cocaína de Bolivia a Rosario por el que fue detenida su pareja en un micro que había salido de la ciudad salteña de Orán y que derivó en allanamientos y el arresto de dos familiares del preso.

Ana, la novia de 26 años, fue detenida este miércoles en un operativo de Prefectura Naval de Zona Bajo Paraná en la terminal de ómnibus rosarina, donde se le incautó una mochila con seis kilos de cocaína de máxima pureza con el sello de un delfín.

La joven arribó en un micro de larga distancia proveniente de Salta y fue bajada del micro La Veloz del Norte por los prefectos.

El novio preso de la detenida, identificado comoJuan Carlos M.P.,está en la cárcel desde el año pasado en el marco de una causa por venta de drogas que se tramita en la Justicia federal de Venado Tuerto. Obviamente, tras la captura de Ana, fue objeto de una requisa este miércoles.

Según un nuevo legajo impulsado por la Procunar –a través de los fiscales Matías Scilabra,Luisina Muzzio y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero– y el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos –por medio del fiscal Federico Reynares Solari–, el preso habría organizado el transporte de cocaína desde la cárcel apoyándose en personas de su entorno.

Por los datos recolectados por los investigadores, el recluso planificaba traslados de entre 6 y 15 kilos de cocaína de máxima pureza. Los hacía pasar desde Bolivia a Aguas Blancas, y de allí hasta Orán.

En esa ciudad salteña, una persona de confianza del preso metía los ladrillos en bolsos o mochilas y los movía a través de un colectivo de larga distancia hacia las ciudades de Rosario o de San Nicolás.

A veces, los encargados de mover la droga escondían los estupefacientes en el inodoro del baño del micro.

De acuerdo a los indicios trabajados por el Ministerio Público Fiscal, una vez que la persona que trabajaba para Juan Carlos M.P. pisaba Rosario o San Nicolás, se subía a un remis y se dirigía a distintas localidades de la región como Elortondo, Alcorta, Villa Constitución, Colón (Buenos Aires) o Máximo Paz. En esas localidades el estupefaciente era estirado y vendido al menudeo.

Se presume que la operatoria de buscar personalmente la droga tenía por objetivo el de abaratar costos. Esto es porque el kilo, según distintas fuentes de la causa, era adquirido por entre dos mil y tres mil dólares en Salta, cuando en Rosario el valor lo duplica.

En el avance de la causa se detectó también que algunas dosis de cocaína eran ingresadas al penal federal de Marcos Paz para que Juan Carlos M.P. pudiera consumir en su celda.

Ana, alias “Pachulita”, la novia del interno federal, cayó este miércoles en Rosario al bajar de un micro de la empresa La Veloz del Norte. En su mochila, los agentes hallaron cocaína por 6,241 kilos. No era la única encargada de ese tipo de tareas, ya que en otros viajes se estableció que el transporte lo hicieron otras personas.

La joven de 26 años tampoco fue la única detenida. Prefectura Zona Bajo Paraná realizó allanamientos en las localidades santafesinas de Alcorta y Máximo Paz, y en la ciudad bonaerense de Colón, donde fueron arrestados un hermano y el padre de Juan Carlos M.P.