El arresto de una mujer con seis kilos de cocaína en un micro derivó en secuestros por más de $200 millones

La Prefectura Naval interceptó a la sospechosa cuando viajaba desde Orán, en Salta. Hubo allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires y hay otros dos hombres detenidos que son hermanos

El colectivo de larga distancia en el que viajaba la acusada de ser narco provenía de la localidad de Orán, provincia de Salta

Ana tiene 26 años y, según los registros, se dedica a la venta al por menor de artículos de bazar y tiene domicilios en las localidades santafesina de Alcorta y bonaerense de Colón. Aunque ahora duerme en una celda federal acusada de narco.

La caída de Ana se dio cuando la interceptó Prefectura Naval volviendo en micro de la ciudad de Orán, en la provincia de Salta. La bajaron y le encontraron en su mochila con seis kilos de cocaína con el sello del delfín.

Su arresto derivó en seis allanamientos, con dos hermanos detenidos y secuestros por 200 millones de pesos en una causa de la Procunar Nea.

La causa es llevada adelante por los fiscales de la PROCUNAR sede Rosario, Matías Scilabra, Rodrigo Romero y Luisina Muzzio, quienes coordinan las actuaciones judiciales en torno a la organización investigada.

El sello del delfín
El sello del delfín

La madrugada del jueves pasado, personal de la Prefectura detuvo a Ana cuando viajaba en un micro de la empresa La Veloz del Norte. En su mochila, los agentes hallaron cocaína por 6,241 kilos. La sospechosa quedó detenida e incomunicada.

La causa tramita con intervención del auxiliar fiscal Rodrigo Romero del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, en colaboración con la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noreste Argentino y la delegación regional de Rosario.

En cuanto se notificó a la fiscalía sobre el hallazgo en la mochila de Ana, el juzgado ordenó seis allanamientos simultáneos en distintas localidades cercanas a Rosario y Colón.

Los operativos se llevaron a cabo durante la noche y la madrugada. Fueron en tres objetivos de la ciudad de Alcorta, dos de Máximo Paz (ambos en la provincia de Santa Fe) y uno en Colón, Buenos Aires. El despliegue implicó coordinación de inteligencia previa y la irrupción de grupos especiales de distintas delegaciones, incluyendo la Sección Canes.

Lo incautado a Ana
Lo incautado a Ana

En el primero de los domicilios allanados, ubicado en RP 14 y calle Buenos Aires de la localidad de Alcorta, se detuvo incomunicado a P.C.P. de 66 años. Allí se incautó una camioneta Volkswagen Amarok, tasada en $30.000.000, USD2.000 en efectivo y una carabina calibre .22 con municiones.

En Máximo Paz, en el domicilio de Constitución al 200, arrojó un grupo importante de identificados y se confiscaron cuatro celulares (aforo de $850.000), 10 gramos de marihuana fraccionada y un Volkswagen Vento valuado en $25.000.000.

Armas, dinero y más detenciones

En Sargento Cabral al 1100 de Máximo Paz, los agentes incautaron un celular valuado en $200.000 y $245.970 en efectivo.

Ana, la detenida
Ana, la detenida

El cuarto allanamiento en Alcorta, en la esquina de Constitución y Pueyrredón, terminó con la detención incomunicada de J.L.P., de 62 años y hermano del otro detenido, por tenencia ilegal de armas. En el lugar, se hallaron tres celulares (aforo de $1.400.000), numerosas armas: dos escopetas, una pistola calibre .22, una mira telescópica y más de 150 cartuchos. Además de $6.271.150 en efectivo.

Por último, en Calle 62, entre 131 y 132, de Colón, se incautaron un revólver marca Trade Mark (valuado en $500.000) y dos celulares.

El aforo total (valor declarado) de lo incautado en los seis procedimientos asciende a $204.707.439,31 pesos argentinos, entre vehículos, dinero, estupefacientes, armas, municiones y equipos electrónicos.

Lo secuestrado en los allanamientos
Lo secuestrado en los allanamientos

La detenida principal, Ana, permanece alojada en dependencias de ASEC, mientras que los dos hermanos arrestados se encuentran aislados en la sede ROSA.

