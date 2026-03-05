Crimen y Justicia

“Mintió reiteradamente”: por qué no fue presa la consejera escolar condenada por una falsa violación

Pese a que la fiscalía y la querella solicitaron nueve años de cárcel para Fiorella Damiani, el juez consideró atenuantes y dictó una pena mucho menor. Apelarán el fallo

Guardar
Fiorella Damiani fue condenada a
Fiorella Damiani fue condenada a tres años de prisión en suspenso por una falsa denuncia por abuso sexual

Luego de un largo proceso judicial que se extendió por casi nueve años, Fiorella Belén Damiani, ex consejera escolar de Bahía Blanca, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por haber denunciado falsamente a dos hombres por abuso sexual.

La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal Oral Criminal N°1 de esa ciudad, quien sostuvo que la acusada mintió reiteradamente y perjudicó a los inculpados, aunque consideró que la pena debía ser de cumplimiento condicional y no efectiva.

La sentencia no coincidió con lo solicitado tanto por la fiscalía como la querella, que habían pedido nueve años de prisión efectiva y la inmediata detención de la joven.

El juez, en cambio, optó por aplicar una pena mucho menor, al considerar que Damiani no tenía antecedentes penales y que, al momento de los hechos, tenía 18 años. “La escasa edad de la imputada al momento del hecho debe operar como minorante, dado que ese es el sentido que corresponde asignarle a esa circunstancia, ya que Damiani no posee antecedentes penales”, escribió el magistrado en el fallo al que accedió Infobae.

En esa línea, explicó también que las penas de encierro breves, como en este caso, no logran el objetivo de reeducar ni resocializar al condenado, y por eso resolvió que la pena sea de ejecución condicional.

De este modo, Gutiérrez ordenó que la joven quede en libertad, con reglas de conducta como fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados durante el mismo período de la condena. Además, le prohibió actuar como testigo por el doble de tiempo de la pena.

La mujer era consejera escolar
La mujer era consejera escolar y fue suspendida del cargo durante el proceso

El caso se originó en julio de 2017, cuando Damiani denunció ante la Policía que dos músicos locales, Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, la habían violado tras haberla drogado y alcoholizado en el domicilio de uno de ellos, en la ciudad de Punta Alta. Los acusados, que integraban una banda de rock y frecuentaban los mismos boliches que la denunciante, quedaron detenidos.

Durante la investigación, la denunciante repitió su relato en sede policial y en varias declaraciones ante la fiscalía, donde afirmó que fue abusada, que no pudo resistirse y que ambos la penetraron en reiteradas oportunidades.

Años después, la aparición de videos grabados por los propios acusados fue clave para que la Justicia descartara los dichos de Damiani.

Las imágenes, recuperadas de los celulares de los imputados y conservadas en la nube, mostraron una relación sexual en la que, según el juez, todos los participantes estaban lúcidos y hubo consentimiento.

En el fallo se remarca que la mujer reconoció ser la persona que aparece en los videos. El juez destacó: “Se trató en el caso de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento de que sus manifestaciones incriminatorias hacia quienes fueran imputados… no eran verdaderas, y que tales declaraciones fueron brindadas en el marco de un proceso criminal que los perjudicó”.

Damiani tras ser detenida en
Damiani tras ser detenida en abril del año pasado

Las pericias médicas también descartaron lesiones compatibles con violación y los análisis toxicológicos no detectaron rastros de drogas en el organismo de la denunciante.

El informe del perito oficial fue categórico: “Se descarta en forma categórica la utilización de ketamina o cualquier otra sustancia similar, ya que en los videos se la observa en forma lúcida y activa ante el acto sexual”.

Respecto de los peritajes psicológicos, dieron opiniones divididas: algunos peritos afirmaron que la acusada presentaba síntomas compatibles con haber atravesado una situación traumática, mientras que otros señalaron inconsistencias en su relato y destacaron aspectos emocionales vinculados a una desilusión amorosa y al temor a la reacción de su familia.

En el juicio, la defensa de Damiani pidió la absolución o, en su defecto, la pena mínima, planteando que la mujer siempre sostuvo que fue víctima de abuso sexual y que así lo vivió desde su perspectiva.

El juez, finalmente, ponderó todas las pruebas y testimonios y decidió condenar a Damiani a tres años de prisión en suspenso.

El juez Ricardo Gutiérrez en
El juez Ricardo Gutiérrez en la audiencia del juicio contra Fiorella Damiani

Gutiérrez reprochó que Damiani haya sostenido su relato falso en cuatro declaraciones distintas a lo largo de cinco años, lo cual significó una intensa actividad procesal para el servicio de Justicia, con allanamientos, detenciones, dictámenes técnicos, testimoniales, pericias, secuestros de dispositivos, audiencias, sumando 200 trámites en el sistema informático del MPF.

También consideró como agravantes la extensión del daño y el sufrimiento provocado a los dos acusados, quienes, además de ser detenidos, tuvieron que atravesar un proceso judicial y social que les causó un fuerte impacto en su vida personal y laboral.

Tras conocer la sentencia, tanto la fiscalía como la querella adelantaron que apelarán el fallo para solicitar una pena mayor.

Temas Relacionados

Fiorella DamianiFalsa denunciaAbuso sexualBahía BlancaFalso testimonioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó el segundo sospechoso del crimen del hincha que caminaba con la camiseta de Midland por Ituzaingó

Se trata de Lautaro Cain Varela, acusado del homicidio del simpatizante por el simple hecho de vestir los colores de su equipo. Su cómplice ya estaba preso

Cayó el segundo sospechoso del

Revés para el ex Gran Hermano Marcelo Corazza, juzgado por integrar una banda de explotación sexual infantil

La Corte Suprema desestimó un recurso extraordinario en queja de su defensa. Afronta un juicio por asociación ilícita, trata y explotación de menores, abusos sexuales agravados, corrupción de menores y promoción de la prostitución

Revés para el ex Gran

Denunció que le robaron más de $20 millones de sus empleadores: lo delató una familiar al devolver la plata

Se trata de un camionero que quedó detenido por falsa denuncia y defraudación

Denunció que le robaron más

Trasladaron a 19 miembros de “La Banda del Millón” a una cárcel con máxima seguridad

Se trata de una decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense y a pedido del fiscal del caso. Se da luego del escandaloso uso de celulares para ordenar y dirigir robos desde sus celdas

Trasladaron a 19 miembros de

“Dame la moto o te quemo”: un policía de Mar del Plata se defendió a los tiros de motochorros y evitó que lo robaran

El intento de asalto ocurrió en la esquina de Polonia e Irala. El oficial estaba vestido de civil. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El video

“Dame la moto o te
DEPORTES
La nueva regla que hizo

La nueva regla que hizo oficial la Conmebol de cara a las Copas Libertadores y Sudamericana

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Felipe Contepomi reúne a 31 convocados en Londres: el plan de Los Pumas para un año cargado de desafíos

Sorprendentes declaraciones de una ex figura del Real Madrid sobre el trabajo de Zidane: “No hizo demasiado”

La tierna reacción de Novak Djokovic al ver el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka en medio de Indian Wells

TELESHOW
Carlos Perciavalle subasta la ropa

Carlos Perciavalle subasta la ropa que usó a lo largo de su carrera: las fotos de las prendas

Susana Roccasalvo habló de su vida amorosa: “Cada tanto me doy un shot de colágeno”

Paula Chaves, muy dura con con Zaira Nara por sus indirectas: “No me fumo más la carcajadita”

El polémico posteo de Graciela Alfano a Susana Giménez luego de la foto en traje de baño: “La que puede puede”

Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

INFOBAE AMÉRICA

Portugal homenajea a António Lobo

Portugal homenajea a António Lobo Antunes, el psiquiatra que se volvió un escritor de leyenda

Presidente de Panamá se muestra optimista ante reunión con Donald Trump, junto a once mandatarios latinoamericanos

El sorprendente universo invisible del Atacama, el desierto más extremo del mundo

Donald Trump apoyará a los kurdos si deciden lanzar una ofensiva contra el régimen de Irán

Panamá confirma primera visita consular a panameños detenidos en La Habana