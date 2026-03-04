Denunció falsamente a dos hombres por violación, la condenaron y cumplirá la pena en libertad

Fiorella Damiani fue condenada a tres años de prisión en suspenso por una falsa denuncia por abuso sexual

Fiorella Belén Damiani, consejera escolar de Bahía Blanca, fue condenada este miércoles a tres años de prisión en suspenso por haber denunciado falsamente a dos hombres por abuso sexual.

La decisión fue tomada por el juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal Oral Criminal Nº1 de Bahía Blanca, quien consideró probado que la acusada mintió durante el proceso penal y perjudicó a los inculpados.

De esta manera, Damiani seguirá en libertad y deberá cumplir reglas de conducta durante tres años. Según explicaron desde el Departamento Judicial de Bahía Blanca, tendrá que fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados.

Además de la condena por el delito de falso testimonio agravado, el magistrado le impuso a la mujer una inhabilitación por seis años para declarar como testigo.

En el fallo, el juez sostuvo: “Mediante el plexo de elementos de prueba valorado en su conjunto, se acredita sin duda la existencia material del hecho en su faz material, conforme fuera descripto, como asimismo la autoría de Damiani”.

Y agregó: “Se trató en el caso de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento de que sus manifestaciones incriminatorias hacia quienes fueran imputados de aquel proceso no eran verdaderas, y que tales declaraciones fueron brindadas en el marco de un proceso criminal que los perjudicó”.

La mujer era consejera escolar y fue suspendida del cargo durante el proceso

El caso comenzó en 2017, cuando Damiani denunció ante la Policía que Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, dos músicos de Bahía Blanca, la habían violado tras drogarla y alcoholizarla. Los acusados, que tenían una banda de rock y frecuentaban los mismos boliches que la denunciante, quedaron detenidos varios días en una celda de la DDI.

El relato de Damiani se mantuvo firme en varias declaraciones ante la fiscalía y en una ampliación de denuncia. La investigación judicial avanzó y en 2021, con las víctimas todavía bajo arresto, la mujer ratificó sus dichos en una nueva declaración.

En ese momento, se le exhibieron videos recuperados de los teléfonos celulares de los acusados, en los que se veía la relación sexual en cuestión. La denunciante reconoció ser la persona que aparecía en esos videos, que finalmente resultaron claves para que la Justicia determine que la relación fue consentida y todos los participantes estaban lúcidos.

A eso se le sumaron las pericias médicas, que descartaron lesiones compatibles con una violación, y los análisis toxicológicos no encontraron rastros de ninguna droga en el organismo de la denunciante.

A partir de esas pruebas, la fiscalía solicitó la inmediata libertad y el sobreseimiento de los acusados, y avanzó con la acusación de falso testimonio agravado contra Damiani. La mujer fue detenida en abril del año pasado, aunque recuperó la libertad tras cinco días porque el delito es excarcelable. Finalmente, el caso fue elevado a juicio oral.

Damiani tras ser detenida en abril del año pasado

En una entrevista con Infobae previo al inicio del juicio, Pereyra sostuvo: “El encuentro sexual fue grabado en cinco videos de entre un minuto treinta y un minuto cuarenta cada uno. En total, son unos ocho minutos. Allí se veía claramente que había una participación activa de ella y que estaba totalmente lúcida”.

“Durante el acto sexual, el que filmó fue mi compañero, que en ese momento tenía una incipiente relación con ella, nada muy formal. Él usó mi teléfono”, siguió el relato. Por eso ella, al irse, y evidentemente ya con la intención de denunciarlos, hurtó el celular y lo hizo desaparecer, quizá creyendo que así desaparecían también las pruebas.

Pero afortunadamente para los denunciados, Álvarez había pasado los videos a su WhatsApp antes de devolverle el teléfono a Pereyra y luego además los había guardado en la nube. “Ese detalle es muy relevante y es lo que nos absuelve”, dijo al acusado y aclaró: “Nosotros no difundíamos los videos. Grabábamos para nosotros y con consentimiento de los participantes”.

También recordó los días de detención tras la denuncia. “Estuvimos los primeros dos días en un buzón, esos calabozos diminutos sin luz natural. Los otros cuatro días estuvimos en la DDI de Bahía Blanca, en una celda con presos comunes que estaban muy al tanto de quiénes éramos y de cuál era nuestra carátula. No la pasamos bien”, contó.

Ya en el debate, la defensa de Damiani pidió la absolución o, subsidiariamente, la pena mínima que prevé el Código Penal para este delito, que va de uno a diez años de prisión. Por su parte, el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado de los denunciados, Juan Vitalini, reclamaron nueve años de prisión y la inmediata detención de la acusada.

Durante el proceso, Damiani fue suspendida por 90 días de su cargo de consejera escolar electa por La Libertad Avanza. Además, los denunciados iniciaron acciones legales contra ella y contra el Estado por el tiempo que pasaron detenidos y por el ocultamiento de pruebas en la causa.