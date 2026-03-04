Detuvieron a tres mujeres que viajaban con más de dos kilos de cocaína en el cuerpo

Un operativo de Gendarmería Nacional, a la altura del kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9, en el Peaje Molle Yaco en la provincia de Tucumán, permitió detectar que tres mujeres trasladaban un total de 2 kilos con 328 gramos de cocaína en sus estómagos. Las “capsuleras” estaban viajando en micro desde Jujuy y con destino final en Mendoza.

Las pasajeras de procedencia boliviana presentaban molestias abdominales durante la inspección de rutina y dispusieron su traslado primero al Hospital de Trancas para estudios radiográficos. La acción fue ordenada ante las sospechas de los efectivos de la Patrulla Eventual “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” por un posible delito vinculado al narcotráfico.

Por decisión del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se procedió al secuestro de la droga y a la detención de las involucradas. El caso resaltó la utilización de rutas del norte argentino hacia Cuyo para el tráfico de estupefacientes, ya que el colectivo debía recorrer San Juan antes de llegar a Mendoza.

Una vez que los envoltorios fueron despedidos, el análisis realizado por criminalística usando pruebas de campo Narcotest determinó que el contenido de los envoltorios era cocaína. Por instrucción del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se ordenó la detención de las tres mujeres y el secuestro de las 198 cápsulas de droga.

La modalidad utilizada por las detenidas, conocida como “capsuleras”, consiste en transportar sustancias ilegales en el interior del cuerpo con el fin de evadir controles durante traslados interprovinciales.

Detuvieron en Mendoza a una mujer que viajaba con 90 cápsulas de cocaína

Durante la última semana, una mujer fue detenida en un control sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Chumbicha, por transportar 90 cápsulas de cocaína en su organismo, según informó Gendarmería Nacional. El operativo, realizado por el Escuadrón Núcleo Catamarca, se desarrolló durante una inspección a un transporte de pasajeros de larga distancia.

El protocolo de emergencia se activó cuando la pasajera presentó un cuadro de dolor abdominal y desorientación, síntomas que alertaron a los uniformados sobre la posibilidad de ingesta de estupefacientes, modalidad que implica un riesgo letal si alguna cápsula se rompe. La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital San Juan Bautista, donde estudios radiológicos confirmaron la presencia de cuerpos extraños en su tracto digestivo.

Hallazgo de una "mula" que transportaba una peligrosa carga de cocaína en su organismo

Durante la intervención médica bajo estricta vigilancia, se extrajeron 90 cápsulas recubiertas de látex, que contenían cocaína de máxima pureza con un peso estimado en alrededor de un kilogramo. Las pruebas de campo del área de Criminalística determinaron la composición exacta del material incautado.

El Juzgado Federal de Catamarca ordenó la detención de la involucrada, quien estuvo bajo custodia policial mientras se recuperó de la descompensación. Desde la fuerza de seguridad advierten que estos procedimientos refuerzan la vigilancia, ya que las rutas nacionales son empleadas con frecuencia para trasladar grandes cantidades de estupefacientes hacia los principales centros de consumo en Cuyo y el centro del país.

Un hecho similar ocurrió en la provincia de Chaco donde un joven de 22 años intentó ingresar cocaína a una comisaría y por medio de unos cañoncitos. Durante la revisión habitual de las facturas, detectaron una irregularidad en la textura y el peso. Se activó el protocolo antidrogas y dio positivo para cocaína tras la prueba.

Los agentes encontraron cinco pequeños envoltorios que contenían la sustancia, el joven suministraba la cocaína a un detenido en la Comisaría Séptima de Resistencia. Tras el secuestro de la droga y la notificación a las autoridades, la causa quedó en manos de la Fiscalía Antidrogas N° 1. La fiscalía ordenó la apertura de actuaciones judiciales para determinar si el joven detenido actuó por cuenta propia.

La policía incautó facturas que contenían cocaína, las cuales un hombre intentó ingresar a un detenido en la cárcel, resultando en su aprehensión