Cómo fue la explosión del paquete en la Escuela Superior de Gendarmería

La explosión se produjo este mediodía. Fotografía: Jaime Olivos

La explosión producida este viernes durante la apertura de un paquete en la Escuela Superior de Gendarmería, en el barrio porteño de San Telmo, ocurrió cuando un comandante mayor retirado se presentó en el edificio de la Avenida Paseo Colón con el propósito de retirar una encomienda que permanecía almacenada desde hacía por lo menos cuatro meses, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

El paquete, que por ahora permanecía a resguardo en el piso 11 del establecimiento, fue trasladado hasta el despacho del subdirector del lugar, donde dos comandantes procedieron a abrirlo cerca de las 13:24 del mediodía.

Fue al manipular la encomienda -que no había sido calificada previamente como sospechosa- que se produjo una fuerte explosión que provocó importantes heridas en los dos agentes que intervinieron en la apertura.

Según supo este medio, el estallido dejó a uno de los comandantes con lesiones por metralla en el pecho, mientras que el otro resultó con aturdimiento y pérdida de audición, además de quemaduras.

La detonación provocó alarma entre el personal y llevó a la evacuación parcial del sector, así como a la activación inmediata de los protocolos de emergencia. Pocos minutos después, ya se había evacuado todo el edificio.

Tras la explosión, el SAME acudió al lugar y trasladó a los heridos al Hospital Argerich. Además de los dos comandantes que abrieron la encomienda, un tercer agente que estaba en el mismo piso debió recibir asistencia en el lugar y una cuarta víctima fue asistida con oxígeno.

Personal de bomberos de la Ciudad y de la PFA en el lugar

Lo que detonó fue un explosivo. Así lo confirmaron fuentes oficiales a este medio. Al mismo tiempo, indicaron que es materia de investigación si se trató de un atentado, como así también los motivos por los cuales el paquete estaba guardado hace tanto tiempo en el lugar.

En el caso tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo del fiscal Marcelo Martínez De Giorgi, quien dispuso Actuaciones a cargo de la Policía Federal Argentina, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

El área quedó bajo un estricto operativo de seguridad, con intervención del Departamento de Explosivos, mientras se investigaban las causas y características del artefacto involucrado. Además del paquete que detonó había otras dos encomiendas que quedaron a disposición de personal especializado para analizarlos. Minutos antes de las 15 ya habían descartado que fueran peligrosos.

La Escuela Superior de Gendarmería

En el lugar interviene Policía de la Ciudad, SAME y Bomberos de la Ciudad. También hay personal de la Brigada especial federal de rescate de la Policía Federal Argentina en el edificio, que trabajaban en el subsuelo para revisar no hubiera más explosivos.

Qué es la Escuela Superior de Gendarmería

La Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina es la unidad académica de la Fuerza que, según su página oficial, tiene como principal misión “la actualización y el perfeccionamiento del Oficial”.

“La misma paso a constituirse en la Unidad Académica de Posgrados, ampliando su oferta educativa en forma significativa, fue mediante la creación del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA), mediante Ley Nro 26.286 y de su Estatuto Académico, aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nro 417/10″, indican el sitio donde muestra su oferta académica.

En la institución donde ocurrió la explosión, ubicada en San Telmo, también se desarrollan los ciclos complementarios (Licenciatura Seguridad Pública, Licenciatura Administración Pública y Licenciatura Criminalística) para quienes posean un título de pregrado y el profesorado universitario.

Entre los cursos de regulares o ciclos de complementación curricular de educación permanente que ofrecen, están el de Oficial del estado mayor, Auxiliar de estado mayor, Oficial de plana mayor y el curso de actualización y nivelación para profesionales (Modalidad a distancia).

También se puede cursar el ciclo de licenciatura en administración pública, en criminalística, en seguridad pública y el profesorado en la disciplina correspondiente a la carrera de base.