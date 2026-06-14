Crimen y Justicia

Intento de robo boquetero al Banco Provincia de Baradero: hay doce detenidos

Los arrestos fueron realizados en la madrugada de este domingo. El procedimiento continúa en el lugar

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Agentes de la Policía bonaerense frustraron un intento de robo en la sede del Banco Provincia de Baradero. Hubo 12 detenidos

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a 12 sospechosos acusados de intentar robar la sucursal del Banco Provincia de la localidad de Baradero con un boquete, al estilo del audaz golpe al banco Rio de Acassuso.

Los operativos, a cargo de la Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos de la fuerza provincial junto al Grupo Halcón, continuaban al cierre de esta nota, con un expediente a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón con el magistrado Jorge Rodriguez. Entre los sospechosos hay once hombres -entre ellos, un uruguayo- y una mujer.

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La banda, aseguran investigadores, había sido investigada durante los últimos 20 días. Barajaron dos posibles blancos, según la inteligencia policial recolectada: la sucursal de Baradero del Banco Provincia, ubicada en la calle Laprida, o la de Morón, lo que dio intervención a la Justicia federal de esa jurisdicción, al ser el Banco Provincia un objetivo público.

Por lo pronto, se desconoce la profundida del boquete cavado; varios de los detenidos fueron hallados con barro en sus ropas.

El Banco Provincia de Baradero (Google Street View)
El Banco Provincia de Baradero (Google Street View)

Noticia en desarrollo.

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