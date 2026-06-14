Intento de robo boquetero al Banco Provincia de Baradero: hay doce detenidos

Agentes de la Policía bonaerense frustraron un intento de robo en la sede del Banco Provincia de Baradero. Hubo 12 detenidos

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a 12 sospechosos acusados de intentar robar la sucursal del Banco Provincia de la localidad de Baradero con un boquete, al estilo del audaz golpe al banco Rio de Acassuso.

Los operativos, a cargo de la Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos de la fuerza provincial junto al Grupo Halcón, continuaban al cierre de esta nota, con un expediente a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón con el magistrado Jorge Rodriguez. Entre los sospechosos hay once hombres -entre ellos, un uruguayo- y una mujer.

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La banda, aseguran investigadores, había sido investigada durante los últimos 20 días. Barajaron dos posibles blancos, según la inteligencia policial recolectada: la sucursal de Baradero del Banco Provincia, ubicada en la calle Laprida, o la de Morón, lo que dio intervención a la Justicia federal de esa jurisdicción, al ser el Banco Provincia un objetivo público.

Por lo pronto, se desconoce la profundida del boquete cavado; varios de los detenidos fueron hallados con barro en sus ropas.

El Banco Provincia de Baradero (Google Street View)

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