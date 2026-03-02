Pidieron indagar al empresario acusado de abusar alumnos del colegio Palermo Chico

Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual de menores

El fiscal Pablo Turano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, solicitó la indagatoria del empresario Marcelo Porcel, imputado por los presuntos abusos a compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico.

La decisión ahora quedó en manos de Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, quien deberá definir si hace lugar al pedido del Ministerio Público y convoca al empresario a prestar declaración indagatoria, paso clave en el avance del expediente. Se estima que el magistrado tome una resolución este jueves.

Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La causa ya acumula diez víctimas —aunque son nueve las familias querellantes, ya que dos de los denunciantes son hermanos— además de otro joven que también se presentó a declarar.

A comienzos de año, el fiscal Turano solicitó el levantamiento de la feria judicial para que los tres últimos denunciantes incorporados por la querella, representada por el abogado Pablo Hawlena Gianotti, pudieran prestar declaración.

Las testimoniales se concretaron a mediados de enero, pero los peritajes psicológicos no pudieron completarse en ese momento debido a una “confusión” en la notificación que impidió la presencia de la perito de parte del acusado en uno de los casos.

Mensaje que Porcel donde decía que vive "una situación angustiante" tras la denuncia

El caso

El expediente se centra en hechos ocurridos entre 2022 y 2024. Según la investigación, el imputado habría captado la confianza de los amigos de sus hijos y los habría invitado a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina ubicada sobre la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro.

Allí, de acuerdo con las denuncias, organizaba reuniones y fiestas en las que proveía alcohol y promovía juegos, apuestas online y desafíos con recompensas económicas. Según relataron los denunciantes, en ese contexto se producían situaciones de presunto abuso, que incluían pedidos para desnudarse de la cintura para abajo o masajes con cremas en piernas y espalda.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que los relatos de los jóvenes presentan coincidencias en aspectos centrales: referencias al consumo de alcohol, ofrecimientos de dinero y masajes en las piernas que derivaban en roces con los genitales.

Un pedido de indagatoria postergado

El fiscal ya había pedido indagar a Porcel el año pasado, pero como la querella sumó a tres denunciantes más, el caso se enfocó en ello. Por eso se habilitó la feria judicial para hacer esas cámaras Gesell.

“Fueron bastante agresivos en la cámara Gesell. No fue fácil contenerlos para no afectar a los menores”, dijo una fuente del caso sobre la actitud de la defensa en las últimas pericias. Y agregaron: “Ninguna de las decisiones tomadas, hasta ahora, fueron recurridas por las partes“. O sea, nadie se quejó de nada.

En uno de los casos se destacó que el menor entrevistado “se encuentra orientado en tiempo y espacio, con conciencia situacional; su estructura de lenguaje y contenido del discurso resultan coherentes; posee un adecuado nivel de comprensión y sus facultades mentales no revisten alteraciones, ajustándose a los parámetros esperables para la etapa evolutiva por la que atraviesa”. Y siguió: “El joven no presenta producción imaginativa de índole patológica (fabulación), contando con recursos internos que le posibilitan discriminar entre contenidos de la realidad y contenidos de la fantasía...”.

Sobre otro de los chicos, agregaron: “Se expresó mediante palabra clara y bien articulada... Despliega un discurso cuyo contenido resulta coherente... Cuenta con un capital simbólico que le posibilita comprender, asimilar y aprehender la realidad de manera ajustada. Sus facultades mentales no presentan desajustes ni desvío alguno”.

Un tercer informe reveló: “A la exploración de la memoria, la misma no presenta fallas significativas evidentes”. Y continuó: “Reconoce que en la facilitación al acceso de bebidas alcohólicas subyacía cierta transgresión de su parte a las recomendaciones de su entorno familiar... Por otro lado, comenta que, en el marco de esas reuniones, el padre de su amigo ofrecía grandes sumas de dinero como recompensa a distintos desafíos que el hombre proponía. Estas situaciones, en particular, le generaron bastante incomodidad y le parecieron desajustadas por parte del adulto“.

Testimonios de la causa contra Marcelo Porcel por presuntos abusos a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico

Hay que recordar que, desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso al imputado una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los chicos hacen deporte.

Además, el magistrado ordenó allanar las propiedades y la oficina del empresario y secuestrarle las computadoras y los celulares. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave: son tres de chicos con pocas ropas y dos fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres.