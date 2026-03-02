Crimen y Justicia

Encontraron el cuerpo de un joven con un tiro en la cabeza en un campo de Córdoba

Ocurrió en una zona cercana a Aldea Santa María en el departamento de Unión. La causa fue caratulada como homicidio

Guardar
Una camioneta de Patrulla Rural
Una camioneta de Patrulla Rural de la Policía de Córdoba en un campo seco donde se investiga el hallazgo del cuerpo de un joven con una herida de arma de fuego. (El Doce.tv)

Un intenso operativo policial alteró la habitual tranquilidad de la región sudeste cordobesa durante las últimas horas, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en un sector rural de la departamental Unión. Se trata de un joven, que murió de un tiro en la cabeza.

El despliegue se produjo luego de que una persona alertara a las autoridades sobre una escena inusual en un campo cercano a Aldea Santa María, provocando el rápido arribo de la Patrulla Rural.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre de 27 años, quien yacía sin signos vitales en el predio. Según las primeras evaluaciones realizadas por los peritos en el sitio, el cuerpo presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego, dato que encendió las alarmas entre los investigadores y motivó el inmediato resguardo de la escena. Los procedimientos incluyeron la delimitación del área y la recolección de elementos que podrían resultar determinantes para reconstruir la secuencia de hechos.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, encabezada por la doctora Romina Wisnivetzky, quien dispuso las primeras medidas procesales.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, el expediente fue formalmente caratulado como homicidio, decisión que marca el rumbo de la pesquisa en una etapa inicial caracterizada por la reserva y el hermetismo.

Desde la fiscalía se ordenó la intervención de equipos forenses y la realización de pericias balísticas para determinar el calibre del arma utilizada y la distancia del disparo, entre otros aspectos técnicos relevantes.

Según se informó, la identidad del joven ya fue confirmada, aunque hasta el momento no se difundieron detalles respecto a su actividad o residencia habitual, a fin de preservar la confidencialidad de la investigación y resguardar a su entorno familiar.

En paralelo, las autoridades trabajan en el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad en accesos cercanos y caminos rurales, con el objetivo de identificar movimientos sospechosos o vehículos que pudieran estar relacionados con el hecho.

La Policía Rural continúa con
La Policía Rural continúa con las tareas investigativas en la zona

Otro cuerpo hallado en un campo de Córdoba

Durante el primer día del año, el cuerpo de una mujer fue encontrado en la localidad de Villa María, también provincia de Córdoba. Las autoridades investigaron el caso como un presunto femicidio, luego de que constataran que presentaba signos de violencia.

El hallazgo ocurrió en horas de la mañana, por lo que la Policía y la Fiscalía de turno, a cargo de Silvia Maldonado, tomaron intervención en el caso. Según describieron fuentes policiales, el cadáver se encontraba oculto entre pastizales de un camino rural situado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

La víctima fue identificada días después por las autoridades. Era Delfina Aimino, una joven de 22 años. El cuerpo presentaba signos de violencia, lo que orientó a las autoridades a investigar el caso como un presunto femicidio.

Las primeras tareas de los forenses incluyeron el relevamiento de heridas y marcas presentes en el cuerpo, aunque no se dieron más detalles. De acuerdo al portal El Doce, entre las lesiones observadas, los especialistas observaron una herida, la cual parecía que había sido atendida por los médicos, previo al crimen.

Al identificar ese tratamiento, los investigadores se acercaron a diferentes instituciones médicas para consultar si días atrás habían recibido a una paciente con características similares. Esa consulta resultó fundamental, ya que permitió establecer coincidencias entre la herida atendida y la joven buscada. Tras cotejarse las huellas dactilares, las autoridades confirmaron oficialmente que la víctima era Aimino.

Temas Relacionados

cuerpojoventirocabezacampoCórdoba

Últimas Noticias

Continúa el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: declaran forenses y vecinos

El proceso al streamer e imitador de Michael Jackson continuará este lunes con más testimonios. Qué reveló la audiencia inicial

Continúa el juicio a Felipe

A 15 días del inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona, se hace la audiencia preparatoria en la causa contra la enfermera

Gisella Dahiana Madrid eligió enfrentar a un jurado popular, por eso será juzgada por separado. Este lunes, desde las 10, se definirá la prueba que se va a producir

A 15 días del inicio

Tiene 15 años y lo entregó su madre por haber matado a un vecino que había cobrado una indemnización

La víctima fue engañada por el sospechoso y sus dos cómplices, que están prófugos, con la supuesta venta de una moto. El menor inimputable tiene una medida de seguridad y le endilgan ser el autor material del crimen

Tiene 15 años y lo

Detuvieron en Rosario a un prófugo de la Justicia vinculado a la banda Los Menores

R. A. R. fue apresado durante un operativo realizado en la calle Echesortu

Detuvieron en Rosario a un

El traicionero ataque por la espalda en Munro para robar una botella y auriculares: los antecedentes del detenido

José David Torres, de 31 años y con cuatro condenas en su haber, fue indagado, pero no habló ante el fiscal que lo dejó preso

El traicionero ataque por la
DEPORTES
La aguda mirada de Alzamendi

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

TELESHOW
Pampita celebró los 18 años

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

INFOBAE AMÉRICA

Cayeron las bolsas en Asia

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

EN VIVO: Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de una nueva ola de misiles y drones desde Irán

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026

Los libros argentinos más importantes del siglo XXI: sorpresa por una encuesta

La historia nunca contada de cómo Japón, EE.UU. y la Unión Soviética ayudaron a Mao a ganar