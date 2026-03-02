Encontraron el cuerpo de un joven con un tiro en la cabeza en un campo de Córdoba

Una camioneta de Patrulla Rural de la Policía de Córdoba en un campo seco donde se investiga el hallazgo del cuerpo de un joven con una herida de arma de fuego. (El Doce.tv)

Un intenso operativo policial alteró la habitual tranquilidad de la región sudeste cordobesa durante las últimas horas, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en un sector rural de la departamental Unión. Se trata de un joven, que murió de un tiro en la cabeza.

El despliegue se produjo luego de que una persona alertara a las autoridades sobre una escena inusual en un campo cercano a Aldea Santa María, provocando el rápido arribo de la Patrulla Rural.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre de 27 años, quien yacía sin signos vitales en el predio. Según las primeras evaluaciones realizadas por los peritos en el sitio, el cuerpo presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego, dato que encendió las alarmas entre los investigadores y motivó el inmediato resguardo de la escena. Los procedimientos incluyeron la delimitación del área y la recolección de elementos que podrían resultar determinantes para reconstruir la secuencia de hechos.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, encabezada por la doctora Romina Wisnivetzky, quien dispuso las primeras medidas procesales.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, el expediente fue formalmente caratulado como homicidio, decisión que marca el rumbo de la pesquisa en una etapa inicial caracterizada por la reserva y el hermetismo.

Desde la fiscalía se ordenó la intervención de equipos forenses y la realización de pericias balísticas para determinar el calibre del arma utilizada y la distancia del disparo, entre otros aspectos técnicos relevantes.

Según se informó, la identidad del joven ya fue confirmada, aunque hasta el momento no se difundieron detalles respecto a su actividad o residencia habitual, a fin de preservar la confidencialidad de la investigación y resguardar a su entorno familiar.

En paralelo, las autoridades trabajan en el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad en accesos cercanos y caminos rurales, con el objetivo de identificar movimientos sospechosos o vehículos que pudieran estar relacionados con el hecho.

La Policía Rural continúa con las tareas investigativas en la zona

Otro cuerpo hallado en un campo de Córdoba

Durante el primer día del año, el cuerpo de una mujer fue encontrado en la localidad de Villa María, también provincia de Córdoba. Las autoridades investigaron el caso como un presunto femicidio, luego de que constataran que presentaba signos de violencia.

El hallazgo ocurrió en horas de la mañana, por lo que la Policía y la Fiscalía de turno, a cargo de Silvia Maldonado, tomaron intervención en el caso. Según describieron fuentes policiales, el cadáver se encontraba oculto entre pastizales de un camino rural situado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

La víctima fue identificada días después por las autoridades. Era Delfina Aimino, una joven de 22 años. El cuerpo presentaba signos de violencia, lo que orientó a las autoridades a investigar el caso como un presunto femicidio.

Las primeras tareas de los forenses incluyeron el relevamiento de heridas y marcas presentes en el cuerpo, aunque no se dieron más detalles. De acuerdo al portal El Doce, entre las lesiones observadas, los especialistas observaron una herida, la cual parecía que había sido atendida por los médicos, previo al crimen.

Al identificar ese tratamiento, los investigadores se acercaron a diferentes instituciones médicas para consultar si días atrás habían recibido a una paciente con características similares. Esa consulta resultó fundamental, ya que permitió establecer coincidencias entre la herida atendida y la joven buscada. Tras cotejarse las huellas dactilares, las autoridades confirmaron oficialmente que la víctima era Aimino.