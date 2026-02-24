Crimen y Justicia

Robaron a un matrimonio de jubilados en su departamento en Mar del Plata: ingresaron por la puerta del edificio

Ocurrió el viernes pasado en una unidad del quinto piso. Se llevaron dinero. Las víctimas decidieron no realizar la denuncia y no brindar precisiones respecto a los asaltantes

La zona de la Plaza
La zona de la Plaza Mitre en Mar del Plata donde un matrimonio de ancianos sufrió un robo en su departamento, generando conmoción en la comunidad (Google Maps)

En el corazón de la ciudad de Mar del Plata, la tranquilidad de un matrimonio de adultos mayores se vio abruptamente interrumpida durante la tarde del viernes pasado, cuando fueron víctimas de un violento robo.

En el interior de su departamento, ubicado en un quinto piso frente a la Plaza Mitre, tres delincuentes irrumpieron y lograron reducir a las víctimas para sustraerles una suma considerable de dinero.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, los asaltantes ingresaron por la puerta de entrada del edificio, lo que llama la atención de las autoridades y da la pauta de un trabajo de inteligencia previo; sobre todo, por la presencia de un auto color blanco que los vecinos pudieron identificar en la zona antes de que se produzca el hecho.

Sin embargo, las personas no pudieron identificar el vehículo o especificar marca o patente.

La intervención policial se activó rápidamente después del hecho. Efectivos de la Comisaría Segunda y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) se presentaron en el lugar tras recibir el alerta.

La fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano instruyó a ambos cuerpos de seguridad para iniciar una pesquisa preliminar, aunque la negativa del matrimonio a presentar una denuncia formal limitó el avance de la investigación.

La pareja se negó a brindar detalles adicionales sobre las circunstancias del asalto, el modus operandi de los delincuentes y las características personales de los autores. Esta falta de colaboración impidió a los investigadores profundizar en la reconstrucción de los hechos dentro del inmueble, así como en la obtención de elementos probatorios clave.

El edificio donde ocurrió el hecho cuenta con un flujo habitual de residentes y visitantes, lo que dificultó a los vecinos individualizar a los asaltantes.

En el marco de la pesquisa, la Comisaría Segunda realizó relevamientos en la zona y consultó a otros vecinos para obtener testimonios o registros de cámaras privadas que pudieran aportar indicios sobre el vehículo blanco y sus ocupantes. Hasta el momento, no trascendieron resultados positivos, aunque las autoridades continúan la recopilación de datos en el vecindario.

La tarea de la Policía
La tarea de la Policía se vio limitada debido a que los afectados no realizaron la denuncia del hecho

Otro robo en una casa de Mar del Plata

A principios de este mes y también en la ciudad de Mar del Plata, las cámaras de seguridad del garage de una casa registraron a dos delincuentes armados que ingresaron rompiendo una ventana y, luego, escaparon en la camioneta 4x4 de la pareja asaltada. Antes, dispararon al aire para amedrentar a los vecinos que intentaban impedirlo.

Fuentes policiales precisaron que el violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la avenida Juan Héctor Jara y Laprida.

Con sus rostros cubiertos y sin guantes, los asaltantes irrumpieron en la propiedad y abordaron a un joven de 24 años y a su pareja. Los mantuvieron retenidos mientras trataban de arrancar la camioneta Volkswagen Amarok V6 color verde aceituna que estaba estacionada en el garage.

A pesar de que familiares y vecinos de las víctimas intentaron detenerlos, uno de ellos empuñó su pistola y disparó al aire.

Tras algunos segundos de incertidumbre, los ladrones pudieron darle marcha a la camioneta, se subieron y huyeron a toda velocidad en dirección a la avenida Polonia, luego de embestir el portón de rejas.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas se acercaban con temor al domicilio, al que ingresaron una vez que los agresores se habían fugado del lugar.

Además de la camioneta, los delincuentes se llevaron dos celulares marca iPhone, según confirmaron fuentes del caso a este medio.

La investigación es encabezada por el fiscal Mariano Moyano, titular de la UFI temática de robos calificados en casas particulares, que ordenó las diligencias correspondientes para intentar ubicar a los sospechosos y esclarecer el caso que investiga como robo agravado.

