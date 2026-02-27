Juicio por Loan: sin fijar fecha, los jueces explicaron cómo será el debate y autorizaron un particular detalle

Loan Danilo Peña está desaparecido desde junio de 2024

Por ahora, el comienzo del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña es una incógnita. Tras la audiencia preliminar, llevada adelante esta mañana y en la que debía resolverse -entre varias cosas- la fecha del inicio del debate, los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, del Tribunal Oral Federal de Corrientes, resolvieron tomarse más tiempo para definir qué día empezará. La única certeza es que será antes de lo que tenían previsto inicialmente.

Inicialmente, tal como lo comunicaron apenas comenzó la audiencia preliminar, fijaron el inicio del juicio para el próximo miércoles 7 de octubre y que se llevarían a cabo audiencias dos veces por semana, hasta el mes de diciembre.

Sin embargo, la elección de la fecha no pasó desapercibida y generó una fuerte reacción del fiscal general de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, quien le advirtió al Tribunal que impugnaría la fecha ante la Cámara de Casación y que pediría que se adelante el comienzo del juicio.

Finalmente, tras una cuarto intermedio que se extendió por casi una hora, los jueces finalmente cedieron y avisaron que analizarán un nuevo día de inicio, aunque por el momento no informaron cuándo la van a comunicar. Sólo dijeron que el debate comenzará antes de octubre.

En ese sentido, explicaron que antes de resolver cuándo iniciará el proceso, deberán consultar con los equipos técnicos de cada uno de los tribunales en los que los magistrados también trabajan y coordinar las agendas. Según dijeron, son varios los debates de gran envergadura que deberán afrontar este año y por eso saber la fecha del juicio de Loan no es tarea sencilla.

“El Tribunal ha escuchado todos los reclamos, fundamentalmente del Ministerio Público y de la querella, de las partes, y va a reconsiderar la fecha de inicio del debate, que la habíamos establecido para el día 7 de octubre del corriente año. Esta reorganización va a requerir la consulta con todos los equipos técnicos de los Tribunales al que pertenecen los jueces que integramos este tribunal, a los fines de adecuar una fecha lo más pronto posible y acercada en el tiempo”, comunicó el presidente del Tribunal.

Al respecto, el presidente del Tribunal insistió en que para establecer la nueva fecha deberá coordinar con las agendas de los distintos jueces. Además, explicó cómo serían las audiencias en caso de que se elija un nuevo comienzo. Remarcó que ya no serán dos por semana como estaba previsto, sino que se desarrollarán de manera distinta.

Diversos participantes, incluyendo jueces y abogados, asisten de forma virtual a la audiencia preliminar del juicio por la desaparición de Loan Peña

“Para eso tenemos que rebobinar una serie de audiencias de causas que están en trámite y causas complejas que están en trámite en cada uno de los tribunales. Así que lo que quiero aclarar también es que no van a ser audiencias continuadas de dos días a la semana, miércoles y jueves, como habíamos establecido, para facilitarle la presencia de los profesionales que no son de esta ciudad de Corrientes. Vamos a tener que hacer seguramente fechas intercaladas, precisamente por las distintas causas que tenemos en los tribunales”, adelantó.

Asimismo, los jueces ratificaron la obligatoriedad de que los testigos concurran de manera presencial al debate, salvo excepciones.

“Respecto a la presencialidad, el Tribunal sostiene como regla la presencialidad en las audiencias. Vamos a aceptar, dentro de los principios generales, y atento a que la superioridad aconseja también los actos vía virtual, a distancia, por razones de economía y celeridad de los actos, resolver casos puntuales, respondiendo un poco al pedido de uno de los profesionales, en que se requiera la intervención remota”, dijeron

“En esos casos, el Tribunal va a analizar y resolver el tema. En todos los casos, sería interesante que quien alegue alguna causal válida para estar remotamente, lo haga con la anticipación necesaria, no en el día de la audiencia, para evitar obstaculizar la marcha del debate”, aclaró el presidente del Tribunal.

Los 17 imputados por el caso de Loan Peña

Finalmente, los jueces se expidieron sobre la posibilidad de que los asistentes al debate lo puedan hacer con una remera con la cara de Loan. Lo hicieron a partir de que algunos de los abogados defensores manifestaron tener algún tipo de objeción en que así se haga.

En esa línea, los magistrados expresaron que autorizarán vestir cualquier tipo de prensa alusiva al menor desaparecido, aunque prohibirán cualquier tipo de manifestación política dentro del Tribunal.

Este es un Tribunal técnico. Nosotros vamos a hacer respetar todas las reglas del procedimiento. Dentro de la sala no se va a permitir manifestaciones de ningún tipo ni que se interrumpa, pero sí vamos a tolerar que vengan con las remeras, si ese es su deseo", dijo el juez.

“Entendemos su dolor, entendemos toda la urgencia de esto. Nosotros también conocemos todas las contingencias de este hecho, así que esa es la postura que va a tener el tribunal. Acá no hay ninguna connotación política a esto. Lo aclaro porque algunos manifestaron en sus intervenciones algo de ese tipo. Entonces, siendo un tribunal técnico, nosotros vamos a limitarnos a las pruebas y a los hechos", explicaron.