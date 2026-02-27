Hoy se conocerá la sentencia contra uno de los acusados por el brutal crimen de Kim Gómez

Hoy se conocerá el veredicto sobre la responsabilidad del acusado de 18 años (Foto: Juan Pablo Eijo)

A las 10 de la mañana de hoy, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata dará inicio a una audiencia clave en el juicio contra el acusado de matar a Kim Gómez en un brutal asalto. Se espera que los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro den a conocer el veredicto que definirá si el joven de 18 años es culpable o no.

Sin embargo, la pena contra el imputado, identificado como T. G., no será comunicada debido a que los magistrados deberán analizar y ponderar las pruebas presentadas, siguiendo los principios de la justicia juvenil. Si bien se estima que la condena se ubique entre los 10 y 25 años de prisión efectiva —dado que está imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor—, el tiempo de privación de libertad podría verse reducido debido al régimen penal juvenil.

Este procedimiento coincide con el primer aniversario del crimen de la niña de siete años, que fue arrastrada durante 15 cuadras debajo del auto que los dos asaltantes —de 17 y 14 años en ese momento— le robaron a su madre el 25 de febrero de 2025, frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo de La Plata.

Al momento del robo, los acusados tenían 17 y 14 años

Todo ocurrió cuando la mujer y la menor se encontraban en un Fiat Palio y fueron abordadas por los delincuentes. La madre de Kim logró escapar del vehículo, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad. Los atacantes emprendieron la huida a bordo del automóvil. Testigos del hecho relataron que intentaron arrojar a la menor por la ventanilla y, finalmente, la terminaron arrastrando.

El trayecto terminó cuando el vehículo robado chocó contra un poste de luz. Los menores escaparon y el cuerpo sin vida de la niña quedó debajo del vehículo. La reconstrucción de los hechos permitió determinar que ambos adolescentes desempeñaron un rol clave en el fatal desenlace durante el asalto, aunque solo el mayor fue considerado autor del crimen. En tanto, el menor fue identificado como coautor pero permanece fuera del alcance del régimen penal por su edad.

Kim falleció tras ser arrastrada por 15 cuadras

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien logró reunir pruebas clave que permitieron relacionar a ambos sospechosos con el robo y el homicidio. Las grabaciones de una cámara de seguridad mostraron al mayor usando un short con la imagen de Diego Maradona, una prenda que la DDI de La Plata encontró posteriormente en su vivienda durante un allanamiento, lo que reforzó la acusación en su contra.

En el proceso, declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien expresó el profundo dolor que atraviesa la familia. Definió como “duro” el desarrollo del debate oral y manifestó la dificultad de presenciar cada instancia judicial. Al referirse a la audiencia, sostuvo que “está todo muy claro” y que “hay muchas pruebas”, por lo que solo resta esperar el veredicto del tribunal. “Increíble tener que atravesar todo esto.

El papá de Kim Gómez reflexionó: “No se puede volver el tiempo atrás, nos toca secarnos las lágrimas y seguir” (Foto: Juan Pablo Eijo)

“Dame tu valentía y tu luz para llevar este juicio adelante. Me queda muy corta la palabra ‘justicia’”, escribió el hombre en una historia de Instagram los días previos al debate judicial. Y añadió: “Hoy deberíamos estar de vacaciones en Claromecó. Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena”.

“Yo sé que hoy Kim nos duele a todos, a miles de personas. Fue y es una niña hermosa, amada y querida por todos. Hoy les quiero agradecer a todos por el cariño. Estuvieron desde el día 1 para contenernos con mucho respeto, con las formas y valores que mi hija se merece porque en su corta vida ella los tuvo”, sostuvo durante la jornada convocada por el aniversario.