Crimen y Justicia

Irá a juicio uno de los menores acusados por el crimen de Kim Gómez: cuándo será y qué pena podría recibir

La niña de 7 años fue asesinada en febrero de 2025 durante un intento de robo cometido por dos delincuentes de 14 y 17 años. El mayor se enfrentará a un tribunal en los próximos días

Guardar
El crimen de Kim Gómez en La Plata: las imágenes de la huida de los delincuentes que terminó con la muerte de la nena

A casi un año del brutal crimen de Kim Gómez, la niña asesinada por dos menores de 14 y 17 años durante un robo de auto en La Plata, la Justicia fijó la fecha para el juicio que definirá el futuro del mayor de los involucrados.

El proceso comenzará el próximo miércoles 18 de febrero y estará a cargo del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de la capital bonaerense. En el banquillo de los acusados estará el más grande de los acusados, que llega al debate imputado como autor de homicidio en ocasión de robo. Su cómplice, en cambio, es no punible, por lo que continuará alojado en un instituto de menores.

Según detallaron fuentes del caso a Infobae, el juicio se desarrollará con audiencias diarias y se extenderá hasta el 27 de este mes. Los magistrados a cargo serán Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro; este último es Juez de Garantías.

Si bien el imputado -sindicado en la causa como autor del crimen- ya cumplió la mayoría de edad, el proceso comenzó cuando era menor, por lo que el debate oral tiene algunas particularidades. Por ejemplo: debe garantizarse la reserva de su identidad, no podrá participar el público y deben cumplirse con las garantías previstas por la convención internacional sobre los derechos del niño.

También hay una diferencia con respecto a la pena. El delito por el que se lo acusa establece de 10 a 25 años de reclusión. Sin embargo, en este caso, el período de tiempo debería ser eventualmente reducido.

Kim Gómez tenía 7 años
Kim Gómez tenía 7 años

Una jueza de responsabilidad penal juvenil explicó a Infobae: “Esa pena en expectativa después hay que evaluarla con lo previsto en artículo 4to de la Ley 22.278, en donde dice que fuera la responsabilidad penal juvenil, al momento de imponer pena, debe valorar los informes producidos y todo el abordaje interdisciplinario que se hizo”.

En este sentido, detalló: “Así corresponde disminuir esa pena como de un tercio a la mitad, sería como si fuese un delito en tentativa”.

Por su parte, el menor de 14 años acusado como coautor, que ya cumplió los 15, no irá a juicio. Permanece privado de la libertad en un instituto que es para jóvenes no punibles, donde las condiciones de encierro no son tan graves como en una prisión.

Esta medida fue impuesta por dos años, respaldada en el Artículo 64 de la Ley 13.634.

El crimen de Kim

El crimen ocurrió a finales de febrero de 2025, cuando los delincuentes, de 17 y 14 años, robaron un Fiat Palio rojo, en el que se trasladaban Kim y su madre, Florencia.

Pedidos de Justicia por Kim
Pedidos de Justicia por Kim Gómez. Foto: Juan Pablo Eijo

La mujer logró escapar, mientras que la menor quedó dentro del vehículo. Estaba en el asiento del acompañante y con el cinturón de seguridad puesto. Según pudieron reconstruir los investigadores, testigos afirmaron que vieron cómo los ladrones intentaron arrojarla por la ventanilla del auto.

Así, la niña quedó enganchada y fue arrastrada a toda velocidad durante 15 cuadras. El vehículo impactó contra un poste de luz y los ladrones escaparon. El cuerpo de Kim quedó debajo del Fiat Palio rojo de su mamá.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra que reunió suficientes pruebas en contra del menor de 17 años, entre ellas, el análisis de las imágenes de una cámara de seguridad previa al hecho que lo muestran con un short con la cara de Diego Maradona. Ese mismo short fue encontrado por la DDI platense en un allanamiento a su casa. También determinó la participación del de 14.

El caso luego pasó a la jueza de Garantías de menores, María José Lescano, quien tras varias audiencias atribuyó distintos grados de responsabilidad a los implicados: el acusado de 17 sindicado como autor del crimen, mientras que el de 14 años recibió la calificación de coautor.

La magistrada sostuvo en ese momento que, pese a la diferencia de edad, ambos tuvieron un rol determinante en el desarrollo del robo y la fatal agresión a la menor. En las últimas semanas, dispuso la elevación a juicio y la causa quedó a cargo del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 y la fiscal Mercedes Catani.

Temas Relacionados

Kim GómezLa PlataJuicioCrimen de Kim GómezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ataque en patota en Tucumán: 20 rugbiers golpearon a un joven de 19 años y lo lanzaron a una zanja

Ocurrió este sábado a la madrugada en las afueras de un boliche enTafí del Valle. “No hagan eso, pueden matar a alguien”, suplicó Patricio, la víctima. Hay dos sospechosos detenidos

Ataque en patota en Tucumán:

Tragedia en Villa Devoto: se conocieron las causas que provocaron la muerte de dos menores y su niñera

La mujer y los niños, de 2 y 4 años, fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono. Qué fallas encontraron los peritos dentro del departamento

Tragedia en Villa Devoto: se

Qué encontraron en las casas de dos adolescentes acusados de planear una masacre escolar

En dos años, la Policía Federal, con la colaboración del FBI, frustró 13 potenciales atentados similares. El perfil que se repite

Qué encontraron en las casas

Dron y previas: corrían picadas por General Paz y subían todo a redes sociales

La Policía de la Ciudad realizó un amplio operativo en el que secuestró 11 vehículos vinculados a las carreras ilegales

Dron y previas: corrían picadas

Video: una policía alcoholizada amenazó e insultó a sus jefes en una comisaría de Chaco

Las autoridades provinciales suspendieron a la agente y dispusieron la retención de sus haberes

Video: una policía alcoholizada amenazó
DEPORTES
Oficial: Maher Carrizo dejó Vélez

Oficial: Maher Carrizo dejó Vélez y fue presentado como nuevo refuerzo del Ajax

Los extraños movimientos de un tenista durante un partido que se hicieron virales

La jugada del Chelsea con el argentino Aaron Anselmino tras la polémica salida del Borussia Dortmund

Cuti Romero lanzó otro explosivo posteo contra la dirigencia del Tottenham en medio de las tensiones internas: “¡Vergonzoso!”

Se confirmó el fixture de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027: fechas, sedes y estadios

TELESHOW
La llamativa foto de Peter

La llamativa foto de Peter Lanzani tras su operación por un cuadro de apendicitis: “Descansando en casa”

Justina Bustos presentó a su hija Luisita, un mes después de su nacimiento

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por su cruce con la China Suárez: “Su respuesta es mi mejor defensa”

Anto Pane habló de su vínculo con la joven asesinada en Los Ángeles y exigió justicia: “No tenía maldad”

Peter Lanzani fue operado de urgencia: cómo sigue su salud

INFOBAE AMÉRICA

Oficina de Hong Kong y

Oficina de Hong Kong y Macao cuestiona fallo panameño sobre concesión portuaria y lo califica de “absurdo”

El régimen de Irán interceptó un petrolero estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Prepárese para ser abordado”

La rueda de negocios de CAF en Panamá generó más de $72 millones en expectativas comerciales

Estuvo preso, lo perdonaron y ahora llega a lo más alto, la Academia Francesa

Tras la caída de Maduro, crecieron las protestas y las críticas al Estado policial en Cuba