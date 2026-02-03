Irá a juicio uno de los menores acusados por el crimen de Kim Gómez: cuándo será y qué pena podría recibir

El crimen de Kim Gómez en La Plata: las imágenes de la huida de los delincuentes que terminó con la muerte de la nena

A casi un año del brutal crimen de Kim Gómez, la niña asesinada por dos menores de 14 y 17 años durante un robo de auto en La Plata, la Justicia fijó la fecha para el juicio que definirá el futuro del mayor de los involucrados.

El proceso comenzará el próximo miércoles 18 de febrero y estará a cargo del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de la capital bonaerense. En el banquillo de los acusados estará el más grande de los acusados, que llega al debate imputado como autor de homicidio en ocasión de robo. Su cómplice, en cambio, es no punible, por lo que continuará alojado en un instituto de menores.

Según detallaron fuentes del caso a Infobae, el juicio se desarrollará con audiencias diarias y se extenderá hasta el 27 de este mes. Los magistrados a cargo serán Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro; este último es Juez de Garantías.

Si bien el imputado -sindicado en la causa como autor del crimen- ya cumplió la mayoría de edad, el proceso comenzó cuando era menor, por lo que el debate oral tiene algunas particularidades. Por ejemplo: debe garantizarse la reserva de su identidad, no podrá participar el público y deben cumplirse con las garantías previstas por la convención internacional sobre los derechos del niño.

También hay una diferencia con respecto a la pena. El delito por el que se lo acusa establece de 10 a 25 años de reclusión. Sin embargo, en este caso, el período de tiempo debería ser eventualmente reducido.

Kim Gómez tenía 7 años

Una jueza de responsabilidad penal juvenil explicó a Infobae: “Esa pena en expectativa después hay que evaluarla con lo previsto en artículo 4to de la Ley 22.278, en donde dice que fuera la responsabilidad penal juvenil, al momento de imponer pena, debe valorar los informes producidos y todo el abordaje interdisciplinario que se hizo”.

En este sentido, detalló: “Así corresponde disminuir esa pena como de un tercio a la mitad, sería como si fuese un delito en tentativa”.

Por su parte, el menor de 14 años acusado como coautor, que ya cumplió los 15, no irá a juicio. Permanece privado de la libertad en un instituto que es para jóvenes no punibles, donde las condiciones de encierro no son tan graves como en una prisión.

Esta medida fue impuesta por dos años, respaldada en el Artículo 64 de la Ley 13.634.

El crimen de Kim

El crimen ocurrió a finales de febrero de 2025, cuando los delincuentes, de 17 y 14 años, robaron un Fiat Palio rojo, en el que se trasladaban Kim y su madre, Florencia.

Pedidos de Justicia por Kim Gómez. Foto: Juan Pablo Eijo

La mujer logró escapar, mientras que la menor quedó dentro del vehículo. Estaba en el asiento del acompañante y con el cinturón de seguridad puesto. Según pudieron reconstruir los investigadores, testigos afirmaron que vieron cómo los ladrones intentaron arrojarla por la ventanilla del auto.

Así, la niña quedó enganchada y fue arrastrada a toda velocidad durante 15 cuadras. El vehículo impactó contra un poste de luz y los ladrones escaparon. El cuerpo de Kim quedó debajo del Fiat Palio rojo de su mamá.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra que reunió suficientes pruebas en contra del menor de 17 años, entre ellas, el análisis de las imágenes de una cámara de seguridad previa al hecho que lo muestran con un short con la cara de Diego Maradona. Ese mismo short fue encontrado por la DDI platense en un allanamiento a su casa. También determinó la participación del de 14.

El caso luego pasó a la jueza de Garantías de menores, María José Lescano, quien tras varias audiencias atribuyó distintos grados de responsabilidad a los implicados: el acusado de 17 sindicado como autor del crimen, mientras que el de 14 años recibió la calificación de coautor.

La magistrada sostuvo en ese momento que, pese a la diferencia de edad, ambos tuvieron un rol determinante en el desarrollo del robo y la fatal agresión a la menor. En las últimas semanas, dispuso la elevación a juicio y la causa quedó a cargo del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 y la fiscal Mercedes Catani.