Crimen y Justicia

A un año del crimen de Kim Gómez, esta semana se conocerá el veredicto del juicio contra uno de los acusados

La pequeña de 7 años murió luego de haber sido arrastrada por más de 15 cuadras. Dos menores fueron acusados del hecho, pero solo uno de ellos será juzgado ante la ley

Guardar
Este miércoles se cumplió un
Este miércoles se cumplió un año del trágico crimen

Este miércoles, se cumple un año del crimen de Kim Gómez, la nena de siete años que murió al ser arrastrada por el auto que le había robado a su madre en La Plata. Por obra o gracia del destino, la fecha coincidió con una semana clave, en la que se conocerá el veredicto del juicio contra uno de los acusados. “Revivir todo es duro, es cruel”, aseguró su padre, Marcos Gómez.

En los días previos a que comenzara el proceso judicial en los tribunales platenses, el papá de Kim lamentó tener que atravesar esta instancia, en lugar de estar de vacaciones como solían hacerlo. Por medio de una historia en Instagram, expresó: “Buen día, princesa. Hoy deberíamos estar de vacaciones en Claromecó. Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena”.

“Increíble tener que atravesar todo esto. Dame tu valentía y tu luz para llevar este juicio adelante. Me queda muy corta la palabra ‘justicia’”, apuntó en la publicación, que acompañó con una imagen de su hija de vacaciones. Asimismo, contó que se había aislado en la playa para “encontrar un poco de tranquilidad” de cara al juicio.

Según las declaraciones recopiladas por Noticias Argentinas, Gómez sostuvo que “revivir todo es duro, es cruel” y que se había hecho aún más difícil para él porque el domingo había pasado su cumpleaños sin su hija. “Se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”, lamentó.

El papá de Kim junto
El papá de Kim junto a su familia previo al juicio (Aglaplata)

El juicio comenzó el pasado 18 de febrero y tiene como acusado a T. G., un joven de 18 años que será juzgado como menor de edad, debido a que tenía 17 al momento del crimen. Está imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor.

Al ser evaluado como menor, el caso está en manos del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, compuesto por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, este último en calidad de juez de Garantías.

Luego de que confirmaran que el proceso debería garantizar la protección de los derechos de la infancia y la identidad del acusado, como exige la ley de Régimen Penal Juvenil, anticiparon que la última audiencia se celebrará este viernes 27 de febrero.

Ese día se conocerá si el tribunal considera culpable o no al acusado, pero no se dará a conocer la pena que podría afrontar por el hecho. Luego de esto, deberán analizar las pruebas presentadas y ponderarlas según los principios de la justicia juvenil. Si bien se espera que la pena sea de entre 10 y 25 años de prisión efectiva, el tiempo podría ser reducido.

Este viernes se conocerá el
Este viernes se conocerá el veredicto (Foto: Juan Pablo Eijo)

En el caso del menor de 14 años involucrado en el crimen, que cumplió 15 durante el último año, seguirá un camino procesal distinto. El régimen argentino no permite juzgar penalmente a menores de 16 años en estos casos. Al resultar no punible, permanecerá privado de la libertad en un instituto de máxima seguridad para jóvenes que se encuentran en esta condición.

Cómo sucedió el crimen de Kim Gómez

Todo ocurrió el 25 de febrero del año pasado, cuando dos adolescentes de 17 y 14 años robaron un Fiat Palio en el que se encontraban Kim y su madre, Florencia, frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo, de la ciudad de La Plata.

El mayor de los implicados fue considerado autor del crimen, mientras que el menor quedó identificado como coautor tras determinarse que ambos desempeñaron un rol clave en la muerte de la niña durante el asalto. La investigación inicial estuvo dirigida por la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió evidencia fundamental para vincular a los dos sospechosos con el asalto y el homicidio.

Según las imágenes tomadas por una cámara de seguridad, al joven de 17 años fue registrado mientras vestía un short con el rostro de Diego Maradona, prenda que fue localizada en su domicilio durante un allanamiento de la DDI platense, reforzando las pruebas en su contra.

Al momento del ataque, la madre de Kim logró escapar, pero la pequeña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad. Durante el trayecto de huida, testigos relataron que los ladrones intentaron arrojarla por la ventanilla y, finalmente, la arrastraron durante 15 cuadras hasta que el vehículo chocó contra un poste de luz. Los asaltantes abandonaron el automóvil de Florencia y el cuerpo sin vida de Kim quedó debajo de él.

Temas Relacionados

Kim GómezLa PlataJuicioMarcos Gómezúltimas noticias

Últimas Noticias

Pidieron más de 3 años de prisión para un hombre por la muerte de una adolescente tras consumir cocaína en su casa

La funcionaria María Luz Castany solicitó 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Consideró que existía una relación asimétrica y desigual entre ambos

Pidieron más de 3 años

Un hombre estuvo 17 años preso, quedó en libertad y volvió a caer a los cinco meses por una serie de robos

El hombre cuenta con un amplio historial de antecedentes penales

Un hombre estuvo 17 años

A una semana de la liberación del único acusado, Tania Suárez negró haber sido su pareja: “Es un monstruo”

La familia de la mujer denunció agresiones y mensajes intimidatorios luego de que ella negara haber tenido una relación sentimental con Maldonado, quien fue liberado tras pasar varios días preso por privación ilegítima de la libertad

A una semana de la

Pidieron elevar a juicio al clan acusado de la mayor estafa inmobiliaria de la historia argentina

Se trata de Vito L’Abbate y sus tres hijos, que regentearon la red de empresas y fideicoimisos Induplack. Hay más de 400 víctimas identificadas

Pidieron elevar a juicio al

Comenzó el juicio contra la “Miss Orán”, acusada de traficar marihuana junto a su pareja: la obligaron a ir

El fiscal se quejó por la ausencia de Martina Oliva, con domiciliaria, y Joaquín Tolaba; y la magistrada que preside el debate pidió que se presenten en la próxima audiencia

Comenzó el juicio contra la
DEPORTES
“Minuto médico obligatorio”: en qué

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Gustavo Dudamel, entre un largo

Gustavo Dudamel, entre un largo “adiós” a Los Ángeles y un extenso “hola” a Nueva York

Juan Pablo Russo, director del festival de cine LGBTIQ+: “Todavía hay historias que no encuentran lugar en la cartelera tradicional”

¿Su padre blanco se casó con su madre negra por amor o para investigar?

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso