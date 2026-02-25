A un año del crimen de Kim Gómez, esta semana se conocerá el veredicto del juicio contra uno de los acusados

Este miércoles se cumplió un año del trágico crimen

Este miércoles, se cumple un año del crimen de Kim Gómez, la nena de siete años que murió al ser arrastrada por el auto que le había robado a su madre en La Plata. Por obra o gracia del destino, la fecha coincidió con una semana clave, en la que se conocerá el veredicto del juicio contra uno de los acusados. “Revivir todo es duro, es cruel”, aseguró su padre, Marcos Gómez.

En los días previos a que comenzara el proceso judicial en los tribunales platenses, el papá de Kim lamentó tener que atravesar esta instancia, en lugar de estar de vacaciones como solían hacerlo. Por medio de una historia en Instagram, expresó: “Buen día, princesa. Hoy deberíamos estar de vacaciones en Claromecó. Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena”.

“Increíble tener que atravesar todo esto. Dame tu valentía y tu luz para llevar este juicio adelante. Me queda muy corta la palabra ‘justicia’”, apuntó en la publicación, que acompañó con una imagen de su hija de vacaciones. Asimismo, contó que se había aislado en la playa para “encontrar un poco de tranquilidad” de cara al juicio.

Según las declaraciones recopiladas por Noticias Argentinas, Gómez sostuvo que “revivir todo es duro, es cruel” y que se había hecho aún más difícil para él porque el domingo había pasado su cumpleaños sin su hija. “Se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”, lamentó.

El papá de Kim junto a su familia previo al juicio (Aglaplata)

El juicio comenzó el pasado 18 de febrero y tiene como acusado a T. G., un joven de 18 años que será juzgado como menor de edad, debido a que tenía 17 al momento del crimen. Está imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor.

Al ser evaluado como menor, el caso está en manos del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, compuesto por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, este último en calidad de juez de Garantías.

Luego de que confirmaran que el proceso debería garantizar la protección de los derechos de la infancia y la identidad del acusado, como exige la ley de Régimen Penal Juvenil, anticiparon que la última audiencia se celebrará este viernes 27 de febrero.

Ese día se conocerá si el tribunal considera culpable o no al acusado, pero no se dará a conocer la pena que podría afrontar por el hecho. Luego de esto, deberán analizar las pruebas presentadas y ponderarlas según los principios de la justicia juvenil. Si bien se espera que la pena sea de entre 10 y 25 años de prisión efectiva, el tiempo podría ser reducido.

Este viernes se conocerá el veredicto (Foto: Juan Pablo Eijo)

En el caso del menor de 14 años involucrado en el crimen, que cumplió 15 durante el último año, seguirá un camino procesal distinto. El régimen argentino no permite juzgar penalmente a menores de 16 años en estos casos. Al resultar no punible, permanecerá privado de la libertad en un instituto de máxima seguridad para jóvenes que se encuentran en esta condición.

Cómo sucedió el crimen de Kim Gómez

Todo ocurrió el 25 de febrero del año pasado, cuando dos adolescentes de 17 y 14 años robaron un Fiat Palio en el que se encontraban Kim y su madre, Florencia, frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo, de la ciudad de La Plata.

El mayor de los implicados fue considerado autor del crimen, mientras que el menor quedó identificado como coautor tras determinarse que ambos desempeñaron un rol clave en la muerte de la niña durante el asalto. La investigación inicial estuvo dirigida por la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió evidencia fundamental para vincular a los dos sospechosos con el asalto y el homicidio.

Según las imágenes tomadas por una cámara de seguridad, al joven de 17 años fue registrado mientras vestía un short con el rostro de Diego Maradona, prenda que fue localizada en su domicilio durante un allanamiento de la DDI platense, reforzando las pruebas en su contra.

Al momento del ataque, la madre de Kim logró escapar, pero la pequeña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad. Durante el trayecto de huida, testigos relataron que los ladrones intentaron arrojarla por la ventanilla y, finalmente, la arrastraron durante 15 cuadras hasta que el vehículo chocó contra un poste de luz. Los asaltantes abandonaron el automóvil de Florencia y el cuerpo sin vida de Kim quedó debajo de él.