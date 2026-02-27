Crimen y Justicia

Caso Loan Peña: fijaron fecha para el juicio oral contra los 17 imputados por su desaparición

El Tribunal Oral Federal de Corrientes estableció que el debate comenzará en octubre. El Ministerio Público Fiscal impugnará la decisión y pedirá que se adelante

Así luciría Loan a sus 6 años

El Tribunal Oral Federal (TOC) de Corrientes, conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, fijó para el próximo mes de octubre el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio.

“La audiencia del debate oral y público será presencial, fijando como fecha de inicio del debate el día miércoles 7 de octubre del corriente año. La agenda de trabajo se fijará los días miércoles y jueves de cada semana. El Tribunal tiene previsto hacer dos días de audiencia por semana, hasta el mes de diciembre del 2026″, dijo el presidente del TOC en el comienzo de la audiencia.

Asimismo, los jueces decidieron otorgar un plazo de 15 días para delimitar aún más la cantidad de prueba y testigos que presentarán en el debate oral. “En este sentido, el Tribunal, a los fines organizativos, va a otorgar un plazo de 15 días para adecuar toda esa prueba y depurar un poco los testigos y las pruebas ofrecidas. Ustedes saben que esta es una causa compleja, que tiene muchos cuerpos de expediente, hay muchas partes. En consecuencia, debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir”, dijo el magistrado.

Y agregó: “Las partes deberán asegurar la comparecencia de los testigos ofrecidos, más allá de la obligación jurisdiccional al respecto. También, se convoca a las partes a la realización de acuerdos probatorios fundamentales en temas no controvertidos, como actas, allanamientos y testigos de actuación”.

La decisión del TOC generó una fuerte reacción del fiscal general de Corrientes Carlos Adolfo Schaefer, quien adelantó que impugnará la fecha y pedirá que se adelante el comienzo del juicio.

“En primer lugar, estamos acá en una audiencia preliminar y yo entendía que esta audiencia era justamente para ajustar los testigos, no para que se nos dé un plazo. Y lo digo porque hoy está presente la familia de Loan, están presentes los querellantes de Loan, están presentes muchos abogados que han viajado hasta acá. Es decir, yo creo que hoy de-deberíamos aprovechar este día, porque nos está fijando una fecha de debate, que también voy a revocar. Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia”, dijo el fiscal.

“Este es un caso realmente que amerita justicia y lo más pronto posible. Por eso entiendo que deberíamos hoy ajustar. Nosotros readecuamos justamente en función a esa celeridad que tiene que tener. Esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está. Nos está dando quince días para readecuar una prueba, que nosotros ya lo hicimos como Ministerio Público Fiscal, entiendo que la querella también, y entiendo que este sería el recinto, en este momento, para que se discuta de esos 160 testigos que ofreció el Ministerio Público Fiscal”, añadió.

En total son 17 los imputados: siete corresponden a la causa principal que investiga la sustracción y el ocultamiento del niño -por entonces de 5 años- mientras que los otros 10 hacen parte del expediente paralelo, en el que se los acusa de una serie de maniobras para desviar la investigación.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Schaefer, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

“La fiscalía había propuesto más de 700 testigos, pero, recientemente, postuló la asistencia al juicio de 161 y la incorporación por lectura o reserva, de los restantes”, aclaró el MPF a través de su página oficial.

El caso y los imputados

Aquel 13 de junio de 2024, Loan fue visto por última vez, cuando se dirigía a un naranjal junto a un grupo de adultos y otros niños, con los que había compartido un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el paraje Algarrobal.

En ese trayecto, el nene fue apartado de la custodia de su padre (José Peña) y, desde entonces, permanece desaparecido.

Son los 7 imputados en el expediente principal: Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía del chico), Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

El delito que se les imputa, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión. Inicialmente, todo ellos fueron investigados en la causa que tramitó ante la justicia provincial y que luego fue remitida a la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con intervención del fiscal Mariano de Guzmán y la PROTEX.

Temas Relacionados

Loan Danilo PeñaJuicioúltimas noticiasJuicio Loan

Pidieron que la madre de Johana Ramallo vuelva a declarar en el jucio contra los ocho imputados

Se trata de una solicitud hecha por representantes legales de Marta Ramallo, quienes argumentaron que falta información relevante

Asesinaron de una puñalada en el pecho a un joven en Mendoza

La víctima contaba con antecedentes penales relacionados con la tenencia de estupefacientes, pero aún no se estableció un vínculo entre su pasado y el ataque que temrinó con su vida

Un dirigente piquetero de Chaco y su pareja se entregaron a la Justicia tras ser denunciados por trata de personas

Una mujer dijo que estuvo retenida por cuatro años en la casa de los acusados. Según contó, la obligaban a realizar tareas domésticas y cuidar a sus hijos sin percibir ningún tipo de salario

Femicidio de Natalia Cruz en Salta: detuvieron a dos personas por facilitar la fuga del principal sospechoso

Orlando Serapio está prófugo desde el pasado 17 de febrero cuando asesinó a la víctima. Continúan los rastrillajes para dar con su paradero y no descartan que haya cruzado a Chile o Bolivia

Hoy se conocerá la sentencia contra uno de los acusados por el brutal crimen de Kim Gómez

La audiencia comienza a las 10 en La Plata. El joven de 18 años está imputado por homicidio en ocasión de robo como autor del hecho

