Femicidio de Natalia Cruz en Salta: detuvieron a dos personas por facilitar la fuga del principal sospechoso

Orlando Serapio está prófugo desde el pasado 17 de febrero cuando asesinó a la víctima. Continúan los rastrillajes para dar con su paradero y no descartan que haya cruzado a Chile o Bolivia

La despedida de la parroquia
La despedida de la parroquia local a Natalia Cruz

En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano, provincia de Salta, las autoridades detuvieron a dos personas por facilitar la fuga de Orlando Serapio, el único sospechoso por el crimen.

Desde el inicio de la investigación, la causa quedó en manos de la Unidad de Femicidios, a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien ordenó medidas inmediatas para esclarecer los hechos y dar con el hombre.

El operativo se intensificó tras la captura de dos personas adultas, quienes habrían brindado colaboración y asistencia al sospechoso durante su huida. Ambas fueron arrestadas este jueves y serán imputadas de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado, según informó el portal del diario El Tribuno.

El pedido de detención estuvo en manos de la Fiscalía, quien elevó la solicitud al Juzgado de Garantías, señalando que los indicios recolectados vinculan a los sospechosos con maniobras para dificultar la localización de Serapio.

El brutal episodio ocurrió el martes 17 de febrero por la tarde, en una vivienda de la Manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión, cuyo origen todavía sería desconocido para las autoridades. la discusión verbal escaló a una agresión física.

El hombre continúa prófugo
El hombre continúa prófugo

Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave. El hombre confesó y huyó.

Pese a que la encontraron con vida, presentaba lesiones de consideración y murió al poco tiempo. Su cuerpó tenía indicios de haber sufrido golpes y asfixia mecánica.

La última señal concreta del hombre fue una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia.

El único rastro físico corresponde a la camioneta abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres.

Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.

La fiscal penal de la
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, participa en reuniones para la investigación del femicidio de Natalia Cruz en Salta (Ministerio Público Fiscal)

La labor investigativa se desarrolla en condiciones complejas, en un entorno geográfico de Campo Quijano, caracterizado por terrenos de difícil acceso y variables climáticas adversas.

Equipos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Salta —incluyendo grupos especiales y la División Canes—, participan en los rastrillajes. También se sumó personal de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca y agentes de Defensa Civil, conformando un despliegue coordinado a nivel interprovincial.

La fiscal Sodero Calvet informó que los operativos se planifican y ejecutan desde una base de operaciones instalada en la propia localidad, lo que permite ajustes tácticos en tiempo real y una comunicación directa con los familiares de la víctima.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para aportar datos que contribuyan a su captura. Por este motivo, reiteraron el pedido a la comunidad para que cualquier persona que disponga de información sobre el paradero del prófugo se comunique de inmediato con el sistema de emergencias 911 o se acerque a la dependencia policial más próxima.

Al interior de la investigación, los trabajos de la Fiscalía se centraban en reconstruir los movimientos del acusado tras el hecho y determinar el grado de participación de los nuevos detenidos.

A esta altura, los investigadores consideran que Serapio se pudo haber quitado la vida en una zona inhóspita o sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días; sobre todo, con estas nuevas detenciones. A su vez, tampoco se descarta que el hombre haya cruzado la frontera hacia Chile o Bolivia, mediante un paso clandestino.

Los procedimientos judiciales continúan bajo estricta reserva, mientras el equipo de la Unidad de Femicidios mantiene un contacto constante con los allegados de Natalia Cruz, quienes fueron informados de cada avance en la causa. Mientras tanto, la familia de la víctima exige Justicia.

