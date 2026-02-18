Mató a su novia, le confesó el crimen a su suegra y huyó: activaron un operativo para dar con su paradero en Salta

El hombre que es buscado después de que fuera confirmada la muerte de la víctima

En las últimas horas, la Policía de Salta activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de O. S., un hombre que se dio a la fuga luego de que le confesara a su suegra que había asesinado a golpes a su hija. La víctima era una mujer de 37 años llamada Natalia Cruz, que murió poco después de que fuera ingresada en el hospital local.

El brutal episodio ocurrió el martes por la tarde, en una vivienda de la Manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión, cuyo origen todavía sería desconocido para las autoridades.

Sin embargo, la discusión verbal escaló a una agresión física. Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la mujer le había preguntado qué había ocurrido y que, sin ningún tipo de escrúpulo, le habría confesado que la había golpeado y dejado moribunda. En ese momento, ella y sus demás hijas lograron ingresar por una ventana trasera para rescatar a la joven, mientras que el agresor escapaba del lugar.

El hospital al que fue trasladada la víctima antes de morir

Según relataron, lo primero que vieron fue a la mujer tirada en el suelo y casi sin signos vitales. A pesar de esto, un vecino las ayudó a sacarla de la habitación y trasladarla en un auto particular hacia el Hospital Francisco Herrera de Campo Quijano.

Luego de que la ingresaran a la guardia médica, Cruz recibió atención médica, pero su muerte fue confirmada minutos después. En principio, indicaron que la mujer presentaba indicios de haber sufrido lesiones, golpes y asfixia mecánica, pero se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causales y corroborar la hipótesis.

La investigación está bajo la órbita del fiscal penal Gabriel González de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien ordenó la intervención de la Unidad de Investigación UGAP del DIC y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia. Además, el protocolo UFEM fue activado tras confirmarse la muerte de la víctima.

En paralelo,inciaron un operativo de búsqueda, que incluyó allanamientos en el barrio Pipino Ferreyra y la interrupción de un espectáculo en una carpa bailable junto a la ruta 36, sitios donde habría estado el sospechoso antes del crimen.

La despedida de la parroquia local a Natalia Cruz

Posteriormente, la Policía se desplazó hacia el paraje El Mollar, sobre la Ruta Nacional 51, para rastrillar la propiedad de un familiar del fugitivo, aunque el resultado fue negativo. Según indicaron, el acusado habría sido visto movilizándose en una camioneta Ford EcoSport gris y no se descarta que haya huido hacia la zona de la Puna.

Después de que se conociera la noticia de su muerte, las autoridades confirmaron que ambos mantenían un vícnulo de pareja. Era madre de dos hijos, que fueron producto de una relación sentimental anterior. Además, era conocida por mantener fuertes lazos familiares y sociales en el barrio San Jorge.

De hecho, horas después la mujer fue despedida por el Padre Sergio Chauque y la comunidad de la Parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano. “Acompañamos en oración a la familia de Natalia Cruz”, manifestaron al desear que sus familiares puedan encontrar en Dios “la fortaleza y la paz”, para afrontar lo sucedido.

