“Abrí porque te mato”: así fue el violento robo que sufrió una familia en Merlo en manos de una banda armada

Todo ocurrió durante la madrugada del jueves 26 de febrero

Otro hecho de brutal violencia se registró en la localidad bonaerense de Merlo, luego de que una familia denunciara haber sido víctima de un golpe comando cuando regresaban de buscar a su hijo. “Tenían armas apuntándolos a la cabeza”, relató Norberto, el padre de la familia. Su esposa y sus hijos de 18 y 19 años fueron las vítimas del robo.

Todo ocurrió durante la madrugada del jueves 26 de febrero, cuando la mujer y su hija mayor habían ido en su camioneta Toyota Hilux a buscar al miembro más joven de la familia a la casa de una amiga en Padua. Sin embargo, al momento de regresar al hogar, una banda de cinco delincuentes los interceptó sobre la calle Centenario, entre San Martín y Solís.

Según confirmó el familiar de las víctimas en un diálogo con Infobae, la joven de 19 años iba al volante, cuando otra camioneta comenzó a hacerle luces. En principio, habían creído que los destellos eran una señal de permiso para adelantarlos, pero solo era la antesala de una secuencia de terror.

Luego de que el otro vehículo los sobrepasó, segundos después notaron que, en realidad, lo que buscaban era interceptarlos. Instantáneamente, la banda descendió y los acorralaron. “Tenían armas apuntándolos a la cabeza”, describió el hombre.

El momento en el que la camioneta de las víctimas chocó a la de la banda

Ante esa situación, Norberto contó que su hija “quedó en shock” y que no podía bajarse de la camioneta, debido a que por los nervios no podía desabrocharse el cinturón. Esto generó que el ladrón que le golpeaba la ventanilla con un arma la amenazara. “Abrí porque te mató”, le habría dicho antes de efectuar dos disparos al aire.

El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona y registraron el momento en el que la joven se estrelló contra el otro vehículo mientras intentaba quitarse el cinturón. Tras el impacto, su padre aseguró que uno de ellos le abrió la puerta, la agarró del cuello y la tiraron en la calle.

Para ese entonces, su madre y su hermano ya habían descendido de la camioneta. Ambos se encontraban ilesos, pero tuvieron que acudir al hospital local, debido a que ella sufrió varias lesiones leves en la pierna y la rodilla producto de la agresión.

De acuerdo con la filmación a la que accedió este medio, el robo no llegó a durar ni un minuto. Sin embargo, el calvario para esa familia no terminó allí, debido a que media hora después confirmaron que los delincuentes le habían vaciado la billetera virtual a la madre.

La conductora de 19 años sufrió lesiones leves

Aunque dieron aviso a las entidades bancarias correspondientes para que no pudieran hacer uso de las tarjetas bancarias, afirmaron que no hicieron a tiempo a cerrar la cuenta que la mujer tenía en la entidad financiera digital. Si bien no pudo precisar la cifra de la que se apoderaron, estimaron que rondaría entre los 500 y 600 mil pesos que tenían disponibles para el día a día.

La familia denunció todo lo ocurrido en la Comisaría 2da. de San Antonio Padua, quienes le confirmaron que el caso sería girado a la Fiscalía interviniente. No obstante, todavía no lograron dar con ninguno de los responsables.

Frente al nivel de desprotección, relataron que tuvieron que reforzar las medidas de seguridad de su casa. En este sentido, decidieron cambiar todas las cerraduras de la propiedad, junto con el control del portón automático del garaje.

Al mismo tiempo, Norberto contó que su familia todavía lidiaba con el estrés producido por la violencia del robo y manifestó que su hija “tiene miedo de volver a manejar”. No obstante, afirmó que “hay que tratar de superarlo como familia y seguir adelante”, al revelar que la situación no hizo más que dejarle bronca.