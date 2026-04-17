Un cabecilla criminal se lanzó de un edificio para evitar su captura en Guayaquil

Alias Frenillo (Vistazo)

Alias “Frenillo”, identificado por las autoridades como uno de los cabecillas de la organización criminal Mafia 18, murió el 16 de abril de 2026 tras lanzarse desde un edificio en el sector de Puerto Santa Ana, en el norte de Guayaquil, durante un operativo policial en el que se intentaba ejecutar su captura.

El hecho ocurrió cuando unidades de la Policía Nacional llegaron hasta un departamento ubicado en una zona residencial de alta plusvalía, donde se presumía que se ocultaba el sospechoso. De acuerdo con información oficial, al momento en que los agentes ingresaron al inmueble, el hombre, identificado como Jeremy Joel Zambrano, de 27 años, corrió hacia una ventana y se arrojó al vacío desde el noveno piso.

Las autoridades indicaron que no se registraron enfrentamientos ni uso de armas de fuego durante el procedimiento. Según la versión difundida por el Ministerio del Interior, el individuo tomó la decisión de lanzarse para evitar su detención. El personal de emergencia confirmó su fallecimiento en el lugar.

En la imagen, vista de las viviendas del vecindario de Santa Ana, en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 2023, además del puente que conecta Guayaquil y Durán (arriba, derecha). (AP Foto/Rodrigo Abd)

Alias “Frenillo” constaba como objetivo de alto valor para las fuerzas de seguridad y era buscado por su presunta participación en un asesinato. Además, registraba antecedentes por secuestro, robo y tenencia ilegal de armas. Su historial delictivo se remontaba a su adolescencia, según registros policiales.

De acuerdo con reportes de medios locales, Zambrano era considerado un líder dentro de Mafia 18, una estructura criminal que opera en Guayaquil y que ha sido vinculada a diversas actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas, extorsiones y delitos violentos en sectores urbanos.

Según los reportes policiales, Mafia 18 funciona bajo una lógica de células o grupos fragmentados, lo que le permite mantener operaciones incluso tras la captura o muerte de algunos de sus líderes. Sus integrantes suelen establecer alianzas temporales con otras bandas locales y recurren a mecanismos de ocultamiento como el uso de identidades falsas, movilidad constante y ocupación de inmuebles en sectores estratégicos de la ciudad para evadir controles de seguridad.

Referencial. Mafia 18, una estructura criminal que opera en Guayaquil y que ha sido vinculada a diversas actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas, extorsiones y delitos violentos en sectores urbanos. Colprensa

Las autoridades también señalaron que el ahora fallecido mantenía vínculos familiares con otros integrantes de la organización. Era hijo de un presunto miembro de la misma banda, conocido como alias “Samir”, quien fue asesinado en años anteriores.

Durante el allanamiento al departamento donde se encontraba “Frenillo”, la Policía incautó armas de fuego, municiones, sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo. En el lugar también fue detenida una mujer, cuya identidad no fue revelada, por su presunta implicación en el delito de tenencia ilegal de armas.

Según la información preliminar, el sospechoso utilizaba identidades falsas para alquilar departamentos en diferentes zonas de la ciudad, incluyendo inmuebles ofertados a través de plataformas de arrendamiento temporal. Esta modalidad le habría permitido cambiar constantemente de ubicación para evitar ser localizado por las autoridades.

Puerto Santa Ana, donde ocurrió el operativo, es un sector que combina zonas residenciales, comerciales y turísticas, y que en los últimos años ha experimentado un desarrollo inmobiliario significativo. El caso evidenció la presencia de actores vinculados a estructuras criminales en áreas consideradas de alto nivel económico.

Integrantes de la Policía y el Ejercito de Ecuador custodian durante un operativo este lunes, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Gerardo Menoscal

La Policía Nacional no informó de otros detenidos relacionados con este operativo, pero indicó que las investigaciones continúan para identificar posibles conexiones y redes asociadas a alias “Frenillo”.

El procedimiento se enmarca en las acciones que ejecutan las fuerzas de seguridad en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno ecuatoriano para enfrentar a organizaciones criminales. En este escenario, las autoridades han intensificado los operativos dirigidos a la captura de presuntos cabecillas y miembros de grupos delictivos considerados de alta peligrosidad.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían detallado si existían órdenes de captura adicionales vinculadas a este caso ni si se realizarán nuevos allanamientos en relación con la estructura criminal a la que pertenecía el fallecido.