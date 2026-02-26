La historia de los ladrillos de cocaína con la cara de “El Mencho” que partieron del puerto de Zárate

﻿El narco bosnio que traficaba droga con la cara de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho"

En mayo de 2022, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a Bozidar Ratkovic, un ciudadano bosnio identificado como miembro del cartel de Los Balcanes, por liderar una organización dedicada a traficar cocaína desde Zárate hacia Europa.

La captura se concretó en el marco de una operación bautizada “Promesas del Este”, una extensa investigación que incluyó cooperación internacional, vigilancia encubierta y un procedimiento en el que participaron autoridades de Argentina, Brasil y España.

La investigación, que se prolongó durante nueve meses, permitió reconstruir cómo Ratkovic, conocido como “Bozo”, eligió la ciudad de Zárate como base de operaciones.

Paquetes de droga incautados junto a una imagen de Bozidar Ratkovic, el narco bosnio cuya caída se dio en Argentina y operaba en la Hidrovía. (.)

Los investigadores determinaron que la organización utilizaba la Hidrovía para contaminar contenedores con grandes cantidades de cocaína, buscando puertos con menor control aduanero para facilitar la salida de la droga hacia Europa.

El operativo que derivó en la detención de Ratkovic incluyó una entrega controlada de 149 bultos de cocaína con un peso total de 165,6 kilogramos, ocultos dentro de un contenedor de la empresa Uranga Trading S.A. La carga partió el 1 de abril desde el puerto de Zárate a bordo del buque “Grande Francia”, propiedad de la naviera Grimaldi, con destino final en España.

La ruta incluyó una escala en Brasil antes de arribar al puerto de Santa Cruz, en Tenerife. Durante todo el trayecto, la operación fue supervisada por la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovías del Paraná de la PFA, en coordinación con el Departamento de Aduana y con apoyo de la Fiscalía Especial Antidrogas de España.

El documento falso del narco bosnio.

Al llegar a Tenerife, las autoridades españolas inspeccionaron el contenedor y hallaron la droga distribuida en bolsos azules.

Llamó la atención que los ladrillos con la droga llevaban imágenes de personajes emblemáticos del crimen organizado, como Alphonse Gabriel Capone, popularmente conocido como Al Capone, y Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que murió el 22 de febrero, en medio del operativo para capturarlo.

La operación internacional terminó con la detención de Ratkovic y ocho personas más, entre ellas su abogado, quien fue arrestado en el country Boca Ratón, en Pilar.

En la investigación intervinieron el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, el fiscal Sebastián Alberto Bringas y la PROCUNAR.

Luego de que Ratkovic sufriera un ACV en enero del 2023, su defensa obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Con tobillera electrónica y en silla de ruedas, el narco bosnio cumplía la condena en un domicilio de Avellaneda, donde vivía con su novia. Sin embargo, a fines de ese año, el narco se fugó.

El oscuro perfil de Bozidar Ratkovic, buscado también en Brasil e Italia

El perfil de Ratkovic revela una trayectoria ligada al crimen organizado transnacional. Combatió en la guerra de Los Balcanes y habría formado parte de los servicios de inteligencia de su país. Figuraba en la lista roja de Interpol, requerido tanto por la Justicia de Italia como por la de Brasil, y está acusado del homicidio de un policía italiano.

En Argentina, por su parte, cumplió cuatro años de prisión por narcotráfico, período durante el cual tejió vínculos con organizaciones criminales locales, lo que facilitó el tráfico de drogas hacia Europa.

Luego de recuperar la libertad en 2020, Ratkovic se instaló en Bolivia y Brasil, aunque mantuvo frecuentes ingresos a la Argentina mediante el uso de documentación brasileña falsa, lo que dificultó el rastreo por parte de Migraciones. Su principal socio en la organización era el yugoslavo Dragan Radulovic, quien también fue detenido en el marco de la operación de la Policía Federal Argentina.

En Brasil, la organización liderada por Ratkovic operaba desde Florianópolis, exportando cocaína hacia Europa y Sudáfrica en buques de carga y de turismo. En 2010, fue arrestado en Porto Alegre bajo el alias de “Doctor” y, nuevamente, bajo una identidad falsa. La organización también tenía presencia en Alemania, donde varios cómplices fueron identificados.

Ratkovic llevaba una vida de lujo en Brasil y Argentina, donde se trasladaba en vehículos de alta gama y frecuentaba barrios exclusivos. Las autoridades argentinas lograron capturarlo en el estacionamiento de un hipermercado en Escobar, tras un seguimiento que incluyó vigilancia sobre sus movimientos y los de sus socios más cercanos. El arresto se concretó antes de que la última carga de droga llegara a su destino en Europa.