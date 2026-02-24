Crimen y Justicia

Un adolescente de 14 años murió cuando intentó robarle a un policía junto a otros tres cómplices en Lanús

El menor formaba parte de la banda que sorprendió al efectivo en una esquina de la localidad bonaerense. El resto de la banda delictiva se dio a la fuga

La esquina donde ocurrió el asalto al policía en Lanús

En medio de un enfrentamiento entre un Policía de la Federal y cuatro delincuentes armados que quisieron robarle la moto, uno de ellos murió tras recibir un disparo. Se trataba de un adolescente de 14 años.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Donato Álvarez y Lynch, en el partido bonaerense de Lanús el lunes por la tarde. A través de un llamado al 911, que alertó sobre una persona herida de arma de fuego, personal policial se dirigió al lugar.

Las autoridades hablaron con la víctima del robo, un sargento primero de la PFA, de 48 años, quien relató que se encontraba circulando en su motocicleta por la zona y, al llegar al cruce mencionado, fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.

Ante la situación, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento armado que dejó a uno de los ladrones, identificado como A. J. M., de 14 años, herido de gravedad. Murió al poco tiempo en el lugar. Los otros tres sospechosos lograron escapar y permanecen prófugos. En tanto, el agente no sufrió lesiones.

Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas y testimonios. De esta manera, secuestraron el arma de fuego del policía involucrado, al tiempo que incautaron el arma utilziada por los delincuentes.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Lomas de Zamora intervino en el caso y dispuso el traslado del cuerpo del joven fallecido a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Un ladrón murió tras intentar robarle el auto a un policía retirado

El auto que quisieron robar y el ladrón tendido en el suelo tras ser abatido por el policía retirado

Un ladrón resultó muerto tras intentar robar el auto de un policía retirado que se defendió con su arma reglamentaria en el barrio Altos de Laferrere, partido de La Matanza, el miércoles de la semana pasada.

De acuerdo con las primeras diligencias ordenadas por la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidio del Departamento Judicial de La Matanza, el Chevrolet Prisma en el que se trasladaron los agresores presentaba un pedido de secuestro activo desde el 17 de febrero, tras haberse denunciado su robo agravado en la Comisaría Gregorio de Laferrere. Fuentes del caso señalaron a Infobae que dicho automóvil había sido sustraído horas antes del hecho y estaba siendo buscado por las autoridades.

El enfrentamiento ocurrió cuando Diego V., inspector retirado de la Policía de la Ciudad, llegaba a su hogar. Al estacionar su Volkswagen Suran en la vereda de su vivienda, fue abordado por los asaltantes que descendieron armados para asaltarlo. Ante la amenaza inminente, el exfuncionario, de 51 años, desenfundó su pistola Bersa BP9 calibre 9mm, lo que derivó en un intercambio de disparos. Uno de los ladrones cayó herido de gravedad y murió en el lugar, mientras sus cómplices escapaban a pie.

La llegada de una ambulancia tras un llamado al 911 confirmó el fallecimiento del sospechoso mientras que el agente retirado resultó ileso. La Policía bonaerense desplegó un operativo en el área para dar con los asaltantes restantes, que permanecen prófugos.

El caso es investigado por el fiscal Carlos Adrián Arribas, encargado de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidio, quien ordenó múltiples medidas: el trabajo de peritos de la Policía Científica en la preservación del lugar, el relevamiento de pruebas, la identificación del fallecido, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la búsqueda de testigos que puedan aportar información sobre los hechos.

La identidad del policía retirado fue confirmada por registros oficiales como integrante de la División Seguridad de Transporte hasta su retiro, actualmente residente en la zona y en situación pasiva. La causa sigue su curso con la recopilación de las pruebas materiales y testimoniales necesarias para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento.

