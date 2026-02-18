Crimen y Justicia

Un ladrón murió tras intentar robarle el auto a un policía retirado que se defendió a los tiros en La Matanza

El hecho ocurrió en las últimas horas. El delincuente había actuado con otros dos cómplices que siguen prófugos

El auto que quisieron robar
El auto que quisieron robar y el ladrón tendido en el suelo tras ser abatido por el policía retirado

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en La Matanza en las últimas horas, donde un policía retirado asesinó a un ladrón al defenderse de un intento de robo en la vía pública. El episodio ocurrió esta madrugada, en la intersección de las calles Montgofield y Cordero, en el barrio de Altos de Laferrere.

Según fuentes policiales, el enfrentamiento se produjo cuando Diego V., un inspector retirado de la Policía de la Ciudad, fue sorprendido por tres delincuentes armados que descendieron de un auto con intenciones de asaltarlo mientras llegaba a su casa.

Todo ocurrió cuando el policía, de 51 años, se encontraba estacionando su vehículo particular, un Volkswagen Suran, sobre la vereda de su vivienda. Según consta en los reportes policiales, en ese momento arribó un Chevrolet Prisma del que descendieron tres hombres armados.

En cuestión de segundos, los agresores se dirigieron directamente hacia el expolicía para robarle. Sin embargo él, ante la amenaza, extrajo su pistola Bersa BP9 calibre 9mm y disparó contra los asaltantes en un intento por disuadirlos.

La esquina del hecho
La esquina del hecho

Producto del tiroteo, uno de los delincuentes fue alcanzado por una bala y quedó tendido en el lugar con heridas graves, mientras que los otros dos escaparon corriendo.

Minutos después, tras un llamado al 911, personal médico arribó en una ambulancia y constató el fallecimiento del sospechoso. La víctima del robo, por su parte, resultó ileso.

Los otros dos atacantes, por su parte, lograron darse a la fuga y la policía bonaerense inició un operativo en la zona para intentar localizar a los prófugos.

Durante las primeras diligencias en la escena del hecho, los agentes constataron que el Chevrolet Prisma en el que se movilizaban los agresores tenía pedido de secuestro activo desde el 17 de febrero, por un robo agravado denunciado ante la Comisaría Gregorio de Laferrere. Fuentes del caso indicaron a Infobae que el vehículo había sido sustraído horas antes del hecho y estaba siendo buscado por las autoridades.

El inspector retirado que protagonizó el episodio había formado parte de la División Seguridad de Transporte de la Policía de la Ciudad hasta el momento de su retiro. De acuerdo con los registros oficiales, se encontraba en situación pasiva y residía en la zona. Durante el asalto, utilizó su arma reglamentaria para repeler la agresión.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidio del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer los hechos. Entre las diligencias ordenadas, se incluyó la intervención de peritos de la Policía Científica para el relevamiento de pruebas, la preservación del lugar y la identificación del fallecido. Además, el fiscal solicitó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y el testimonio de posibles testigos.

El caso se suma a la seguidilla de episodios similares ocurridos particularmente en la zona Oeste del Gran Buenos Aires. En las últimas horas, por ejemplo, fue noticia que un empleado de la Municipalidad de Ituzaingó y conductor de un auto de aplicación fue víctima de un intento de robo cuando llevaba pasajeros a Laferrere y se defendió a los tiros.

El hombre estacionó y, antes de que se bajaran sus pasajeros que iban en la parte posterior del coche, un auto negro se cruzó por delante. Un sospechoso descendió de ese vehículo y fue hasta la ventanilla del conductor. Y ahí comenzó el tiroteo.

El chofer baleó al ladrón, quien fue detenido horas después en un hospital de González Catán. Lo delató su propia familia.

