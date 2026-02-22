Comienza el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: el drama de la familia de la víctima y las pruebas del caso

Felipe Pettinato, el acusado (Instagram)

Este lunes, Felipe Pettinato comenzará a ser enjuiciado por la muerte de Melchor Rodrigo, su neurólogo, un proceso que se llevará a cabo en el Tribunal Oral N°14. El hijo del saxofonista de Sumo, hoy streamer en el canal Abitare, podrá ser condenado de 8 a 20 años de prisión si es hallado culpable.

Rodrigo perdió la vida en un incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento del hijo del ex saxofonista de Sumo, ubicado en la calle Aguilar al 2300, barrio de Belgrano. El neurólogo terminó con el 90% del cuerpo quemado: ardió mientras dormía en un sillón. Felipe, en cambio, dejó la escena sin un rasguño.

Pettinato terminó imputado en la Justicia un año y cinco meses después del hecho por el fiscal Martín Mainardi, acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte. Literalmente, de provocar el incendio que mató a Melchor.

Ahora, casi cuatro años después, comienza el juicio. Delia Beatriz, la madre del neurólogo, está a la cabeza de la querella del caso con tres abogados a su lado. Hoy, la mujer tiene 81 años.

Melchor Rodrigo, la víctima

En el camino de los Rodrigo, sin embargo, hubo algunos signos que más de una vez los hizo dudar sobre si habría o no Justicia por Melchor. Entre ellos, el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández que se filtró en agosto de 2024, en plena carrera electoral por la presidencia.

La curiosa filmación mostraba a la conductora y al primer mandatario literalmente en el despacho presidencial, bebiendo cerveza, diciéndose cosas un tanto acarameladas, jugando en el límite entre la intimidad y la ridiculez. Impactó en muchos sectores, tanto públicos como privados. Pero particularmente, en los teléfonos de la familia de la presunta víctima de Felipe Pettinato.

Ese video en el despacho presidencial provocó un temblor, con una serie de sospechas. Varios de los Rodrigo pensaron: “¿Acaso Tamara Pettinato podría pedirle al presidente que interceda por su hermano en la Justicia?"

En medio del escándalo, los Rodrigo tenían que leer en el diario cómo Tamara Pettinato había accedido a la Quinta de Olivos en medio de las restricciones de la pandemia. El acceso de la hermana del presunto victimario de Melchor al propio presidente, a la cima del poder de aquel entonces, cuanto menos, los incomodaba.

Tamara Pettinato y Felipe, foto tomada en 2022 (Instagram)

En paralelo, la calificación de estrago doloso seguido de muerte no los convencía del todo. Creían que, tal vez, Melchor había sido víctima de un homicidio. Sin embargo, la pena en expectativa los conformaba. Así, avalaron con su querella la calificación planteada por el fiscal Mainardi.

“Se pidió la elevación calificando la conducta como estrago doloso. Esa fue siempre la postura, al igual que la fiscalía de primera instancia”, asegura una fuente cercana a la familia del neurólogo.

Y mientras ese video del presidente y Tamara ocupaba por unos pocos días el centro de la escena del rumor político, los Rodrigo reclamaban justicia, aguardaban la elevación a juicio y que se fije fecha para un debate.

Tomás Melchor, el padre de la víctima, murió hace un año y medio atrás, esperando este proceso oral que comienza este lunes. Tenía 90 años.

Felipe Pettinato ya había sido condenado en abril de 2024 en la Justicia de San Isidro por el abuso de una menor, una chica de 15 años, hija de una familia que lo había acobijado en un momento de crisis a comienzos de 2018. El Juzgado N°9 de San Isidro le dio nueve meses de prisión en suspenso por este delito, una condena ya cumplida.

Por la muerte del neurólogo, en cambio, Felipe nunca fue detenido. No tiene prisión preventiva ni nada que se le parezca, a pesar de la alta pena en expectativa. Hoy, aparece de vez en cuando en el canal de stream Abitare, junto a su padre.

El ex imitador de Michael Jackson participará del juicio desde su departamento en Belgrano; las seis audiencias del proceso se realizarán por Zoom. La familia de la víctima, con su madre querellante de 81 años, consideró que, tal vez, el juicio digital era un posible signo de desinterés de la Justicia. Pero el juicio digital, sin embargo, les juega a favor en un punto: elimina la chance de un circo mediático en Tribunales.

El juicio y las pruebas

Para el proceso que comienza mañana lunes, el Tribunal N°14 estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con una acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach y el auxiliar Francisco Figueroa. Dos abogados defenderán a Pettinato. El hermetismo con respecto a las pruebas que se debatirán en el proceso es notable. Diversas fuentes consultadas por Infobae se rehusaron a hablar de la lista de testigos propuestos por las partes en el proceso, o a discutir el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Mainardi al Juzgado N°47, la base de la acusación de Klappenbach.

En rigor, esta es la segunda vez que se agenda el juicio. El proceso anterior se había fijado para fines de septiembre de 2025. Sin embargo, la salida de un magistrado del Tribunal N°14, retrasó los tiempos.

En 2023, el fiscal Mainardi acusó a Pettinato de iniciar el incendio en el departamento del piso 22 de la calle Aguilar “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”. Rodrigo, según determinó la pericia toxicológica a su organismo, dormía bajo los efectos de psicofármacos.

Así quedó el departamento de Pettinato después del incendio

Una prueba crucial en el proceso será, sin duda, la pericia realizada por bomberos de la Policía de la Ciudad para analizar el incendio, un dato clave para el fiscal Mainardi, que imputó a Pettinato un año y cinco meses después del incendio.

También, será de importancia el análisis de los celulares y dispositivos electrónicos que se encontraron en el lugar, y cuya pericia se demoró por el estado en el que se encontraban, efectivamente Felipe invitó a Melchor a cenar a su casa. También se corroboró que el médico tenía planeado radicarse en el exterior y que así dejaría de atender a Felipe.

Según la reconstrucción en el expediente, Melchor Rodrigo llegó ese día al departamento de Pettinato a la mañana y se quedó hasta la noche, cuando ocurrió el incendio.

“Aunque no existen dudas de que Pettinato clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego, para intentar rescatar a Melchor Rodrigo de un incendio que él mismo generó”, indicó el fiscal en el expediente.

Infobae accedió a un documento de la causa, una lista de 23 testigos propuesta por querella, defensa y fiscalía para el juicio originalmente agendado en septiembre de 2025. Delia, la madre de la víctima, se propuso a declarar por la querella; su testimonio también fue pedido por la fiscalía. Fuentes del caso confirmaron que fue citada a declarar mañana lunes.

En la lista también figura el tanatólogo que practicó la autopsia al cuerpo de la víctima, forenses y criminalistas y un perito de la querella. Luego, integran la lista cuatro vecinos del departamento, cuatro efectivos de alto rango de la Oficina Investigación de Incendios y Explosiones del Cuerpo de Bomberos de la Policía porteña y dos especialistas del Departamento Laboratorio Químico de la misma fuerza.

Las historias clínicas de Felipe Pettinato en diversos centros médicos también forman parte de la causa, así como un informe socioambiental ordenado por la Justicia en 2025 para determinar su situación, con conclusiones favorables para el stream. El vínculo entre Rodrigo y Pettinato será de particular interés para el proceso, estiman investigadores.

La defensa, por su parte, no realizó ningún planteo previo al juicio, confirman fuentes en Tribunales. Los abogados de Pettinato esperan que su defendido sea citado a declarar por el Tribunal N°14 mañana lunes mismo.