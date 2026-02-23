Crimen y Justicia

Pánico en Moreno: dos amigas volvían de cenar y fueron asaltadas por un grupo de delincuentes armados

Ocurrió este sábado a la madrugada, en la zona de Villa Salas. “Esta zona está liberada”, aseguró este martes Maricel, una de las víctimas

Una pareja de amigas fue víctima este sábado de un violento robo en el partido bonaerense de Moreno, donde fueron abordadas por una banda de al menos cinco delincuentes armados que, en plena madrugada y frente al domicilio de una de ellas, las abordaron para robarles el auto y todas sus pertenencias. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad privada, y la fiscal Solange Castelli, de la UFI N° 7 departamental, analiza las imágenes para identificar y capturar a los sospechosos.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que los asaltantes sorprendieron a las mujeres, ambas de 45 años, cuando el reloj marcaba las 2:18. Mientras ambas descendían del vehículo de una de ellas y buscaban algunas pertenencias en el asiento trasero, un Ford Focus color gris frenó de forma repentina frente a ellas.

De inmediato, según se observa en el video que encabeza esta nota, los ladrones, todos con sus rostros tapados, con distintas prendas de vestir, descendieron del rodado y atacaron a las víctimas. Mientras uno de ellos redujo a la conductora del auto, otros dos se encargaron de buscar la forma de arrancarlo. En tanto, un cuarto delincuente se encargó de apuntar con su pistola a la cabeza de la otra damnificada, que atinó a alejarse de la escena y arrojó sus pertenencias personales sobre la vereda.

Si bien los delincuentes tardaron unos pocos segundos en reducir y desvalijar a las víctimas, la situación se puso más tensa debido a que no podían darle marcha al auto, que es automático.

Luego de varios intentos, la banda de ladrones -los cuatro encapuchados y el quinto integrante que manejaba el auto en el que circulaban antes del robo- lograron arrancar el auto en cuestión y se dieron a la fuga a toda velocidad por la calle Centenario.

Maricel, una de las víctimas, brindó declaraciones televisivas este lunes y compartió los detalles que recuerda del robo. Todavía conmocionada por la situación vivida, contó que ella y su amiga volvían de compartir una cena cuando fueron sorprendidas por los agresores. “Estábamos buscando una campera y con mi amiga estábamos charlando y riéndonos. Giré la cabeza y vi que ya me estaban apuntando”, recordó una de las damnificadas, en diálogo con el canal de noticias TN.

A pesar de la apremiante situación, Maricel y su amiga nunca se resistieron al robo. Entregaron sus pertenencias y la propietaria del auto hizo lo propio con las llaves del mismo. “Ella les dio todo, pero después se volvió tensa la situación porque mi amiga me decía que, por favor, ingresáramos a mi casa porque no podían arrancar el auto, que es automático, y tenía miedo de que se la llevaran”, explicó.

Finalmente, el auto apareció al otro día en la zona de Las Catonas. “Las pertenencias que tenía mi amiga no estaban. A mí me robaron dinero, el teléfono celular, la SUBE y documentación”, detalló Maricel.

Nacida y criada en Moreno, Maricel compartió la desazón que atraviesa por estas horas. “Estoy mal porque me pongo a pensar en que yo nací en este barrio, me crié acá, y que te saquen esa tranquilidad de poder salir afuera es horrible. Esta zona está liberada”, subrayó.

Ante la consulta de este medio, fuentes del caso señalaron que la fiscal Castelli ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de las inmediaciones al lugar del hecho, tanto privadas como municipales, con el objetivo de identificar a los sospechosos.

Robo en una hamburguesería de Moreno: en un minuto se llevaron $250.000

Tres delincuentes armados irrumpieron de madrugada en una hamburguesería ubicada en el barrio Anderson de la localidad de Cuartel V, del partido de Moreno, y lograron sustraer unos 250.000 pesos en efectivo y teléfonos celulares. El ataque duró apenas un minuto.

El hecho se produjo el último domingo, dentro del pequeño centro comercial del supermercado Realico, donde el local funciona desde hace aproximadamente dos años. Se encuentra en la avenida Derqui al 6800, entre Eduardo Acevedo y Pedro Somellera

Se robaron 250.000 pesos en efectivo y celulares, luego escaparon

Las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar no captaron la entrada de los asaltantes debido a un corte en la transmisión justo en ese instante, indicó el medio local Semanario Actualidad, aunque sí registraron el momento en que el personal de cocina fue reducido.

También fue registrada en video la secuencia en la que un empleado que se hallaba en la caja fue abordado por los ladrones.

De acuerdo con lo que se puede ver en los videos capturados, uno de los asaltantes le impidió al personal de la cocina que se arrincone al fondo. “Acá adelante”, se escucha que les grita y luego les indica que todos se tiren al piso.

Luego, en otra de las secuencias, se ve el momento exacto en el que los tres ladrones se van corriendo por la entrada del local, mientras que un trabajador —que en ese momento se encontraba con la caja— se queda quieto esperando que se vayan.

El episodio transcurrió en un lapso que duró apenas un minuto. El grupo se retiró rápidamente del lugar tras concretar el robo.

