Robaron una hamburguesería en Moreno: en un minuto se llevaron $250.000 en efectivo y celulares

El grupo, compuesto por tres asaltantes, entró al local armado y redujo a los empleados

Se robaron 250.000 pesos en efectivo y celulares, luego escaparon

Tres delincuentes armados irrumpieron de madrugada en una hamburguesería ubicada en el barrio Anderson de la localidad de Cuartel V, del partido de Moreno, y lograron sustraer unos 250.000 pesos en efectivo y teléfonos celulares. El ataque duró apenas un minuto.

El hecho se produjo el último domingo, dentro del pequeño centro comercial del supermercado Realico, donde el local funciona desde hace aproximadamente dos años. Se encuentra en la avenida Derqui al 6800, entre Eduardo Acevedo y Pedro Somellera

Las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar no captaron la entrada de los asaltantes debido a un corte en la transmisión justo en ese instante, indicó el medio local Semanario Actualidad, aunque sí registraron el momento en que el personal de cocina fue reducido.

Las cámaras de seguridad no
Las cámaras de seguridad no captaron el ingreso de los ladrones por un corte de transmisión, pero registraron la reducción del personal de cocina

También fue registrada en video la secuencia en la que un empleado que se hallaba en la caja fue abordado por los ladrones.

De acuerdo con lo que se puede ver en los videos capturados, uno de los asaltantes le impidió al personal de la cocina que se arrincone al fondo. “Acá adelante”, se escucha que les grita y luego les indica que todos se tiren al piso.

Luego, en otra de las secuencias, se ve el momento exacto en el que los tres ladrones se van corriendo por la entrada del local, mientras que un trabajador —que en ese momento se encontraba con la caja— se queda quieto esperando que se vayan.

El episodio transcurrió en un lapso que duró apenas un minuto. El grupo se retiró rápidamente del lugar tras concretar el robo.

Posteriormente, las víctimas denunciaron que recibieron información que señalaba como líder de la banda a un sujeto apodado “Bebu”, quien aparecería en los registros de video portando una gorra blanca, según lo consignado por Semanario Actualidad. Este individuo sería conocido en el asentamiento “Mosquito”, situado en los fondos del barrio El Milenio, dentro de la misma localidad de Moreno.

La investigación del caso se encuentra bajo la UFI N° 7 de Moreno, a cargo de las fiscales Solange Ayelen Castelli y Erica Lorena Chiessi.

Capturaron in fraganti a dos ladrones de una hamburguesería

Una intervención policial en La Plata resultó en la detención de dos individuos bien conocidos por la Justicia: Rodolfo Alberto Achaval (37) y Nicolás Daniel Romero (30), ambos con varios antecedentes penales. Los agentes los encontraron el pasado lunes cuando intentaban cometer un robo en una hamburguesería ubicada en la intersección de las calles 1, entre 44 y 45.

La causa contra los arrestados fue caratulada como robo calificado en grado de tentativa y quedó en manos de la UFI y J N°3, bajo la supervisión del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de La Plata.

La secuencia de hechos comenzó cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata se encontraba cumpliendo una orden de servicio para prevenir delitos relacionados con robos y robos de automotores.

Durante el operativo policial en
Durante el operativo policial en La Plata, se recuperaron 50.560 pesos, dos celulares y cuchillos usados en el robo, quedando la causa en la UFI y J N°3

Al llegar al lugar, los policías advirtieron que una joven de 19 años, distinguida por su uniforme como empleada del local, salió apresurada mientras solicitaba ayuda. La joven explicó a los agentes que ella y otros empleados estaban siendo asaltados.

Después de asistirla y reunir información relevante, los efectivos decidieron entrar al establecimiento. En ese momento, personal motorizado de la Dirección de Infantería (cuartel Central – EMAI) se sumó a la intervención.

En ese preciso instante, los dos sospechosos abandonaron el local y, al salir, fueron interceptados por la Policía. Los sujetos identificados como Rodolfo Alberto Achaval y Nicolás Daniel Romero no lograron escapar.

Durante la intervención, la Policía incautó 50.560 pesos, dos teléfonos celulares, una mochila gris, otra naranja y dos cuchillos improvisados. El dinero correspondía a la caja registradora del local. Uno de los celulares pertenecía a la víctima denunciante, un joven de 20 años, y el otro, a una empleada de 23 años.

De acuerdo al testimonio de los afectados, el asalto ocurrió al momento de abrir el comercio. Los empleados fueron sorprendidos por los dos detenidos, quienes los intimidaron con armas blancas y los obligaron a trasladarse hacia el fondo del local, donde les quitaron el dinero y los teléfonos.

Luego de la aprehensión, se notificó al Ministerio Público Fiscal, que convalidó el procedimiento y ordenó la remisión de los detenidos y las actuaciones judiciales para que prestaran declaración en la próxima jornada.

