Hallaron el cuerpo de una mujer en un baldío de Punta Mogotes y por el crimen detuvieron a su pareja

El cruce de Soler y Croce en Mar del Plata, donde fue encontrado el cadaver (Google Maps)

El cuerpo de una mujer de 57 años fue hallado sin vida el viernes por la noche en un terreno baldío de Punta Mogotes, a unos cuatro kilómetros de su domicilio. El principal sospechoso es su pareja.

El descubrimiento se produjo tras un llamado al 911 que alertó a la Comisaría Tercera sobre la presencia de un cadáver en un descampado con altos pastizales, en la intersección de las calles Soler y Croce. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a su pareja, quien relató que la había encontrado muerta y agregó que ella había salido de la casa cerca de las cinco de la tarde.

Según detalló 0223, el hombre -cuyas iniciales son R.D.G.- explicó en su primera declaración que ambos residían a unos veinte cuadras del sitio y que Del Luca había salido sola de su casa.

Sin embargo, el avance de la investigación reveló algo totalmente distinto. De acuerdo con el testimonio recogido por la Policía, Mercedes Rosa Del Luca sufría diversos problemas de salud y se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de abandonar su vivienda.

Tal como reportó el medio local La Capital de Mar del Plata, el informe preliminar de la Policía Científica no permitió constatar lesiones visibles recientes en el cuerpo, por lo que la causa fue caratulada en un primer momento como “averiguación de causales de muerte”. Tras esta primera observación, avanzaron con la solicitud del examen forense para determinar el motivo exacto del fallecimiento.

El sábado, la causa experimentó un giro a partir de los resultados del estudio forense, que determinó que la mujer fue asfixiada de manera intencional, descartando así la hipótesis inicial de muerte natural. Los testigos, entrevistados por los agentes de la Fiscalía N°4 de Mar del Plata, afirmaron que la mujer era víctima de violencia de género.

A partir de estos nuevos elementos, la fiscal Constanza Mandagarán, recaratuló la causa como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género”. Este domingo, personal policial procedió a la detención del principal sospechoso en su vivienda de la calle Monseñor de Andrea.

Durante el procedimiento, la Policía resguardó la vivienda del acusado y recolectó elementos de interés para la causa. La Fiscalía N°4 continúa con la investigación y prevé nuevas medidas procesales en los próximos días. En el lugar del hallazgo, la zona quedó bajo custodia policial para la realización de pericias y recolección de pruebas.

Otro femicidio durante el fin de semana

Encontraron el cuerpo de una mujer en Choele Choel y el principal sospechoso del femicidio fue hallado muerto

Durante el fin de semana, otra mujer fue hallada muerta en la provincia de Río Negro y la principal hipótesis apunta a que se trató de un femicidio y el principal sospechoso es su ex pareja. La víctima fue identificada como Sofía González, cuyo cuerpo fue encontrado en su domicilio de Choele Choel, lo que motivó la búsqueda de un presunto femicida.

Tras la aparición del cuerpo de la mujer de 35 años en una casa del barrio Villa Unión, la investigación avanzó con el uso de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. Se llevó a cabo un amplio despliegue policial, que incluyó la intervención de la Brigada Rural y canes de rastreo para ubicar al sospechoso.

Las autoridades trasladaron el cuerpo de González a la Morgue Judicial, donde se esperan los resultados de la autopsia preliminar para esclarecer la causa de la muerte. Desde el inicio de la causa, los investigadores entrevistaron a las personas que tuvieron contacto reciente con la víctima y orientaron la búsqueda hacia su entorno cercano. Medios locales informaron que la ex pareja de González figuraba como presunto autor del hecho, aunque la hipótesis no fue confirmada oficialmente.

Sin embargo, el hombre fue encontrado muerto este domingo en una zona de monte, a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad.