Crimen y Justicia

Cayeron otros tres miembros de la Banda del Millón: uno, de 17 años, está acusado del robo a la abuela influencer

Los sospechosos fueron detenidos en la zona norte del Conurbano Bonaerense. Entre los delincuentes hay además otro menor de 15 años y un hombre mayor de edad

Se muestra a tres jóvenes, con rostros pixelados, tras ser detenidos como presuntos integrantes de "La Banda del Millón"

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a otros tres integrantes de la Banda del Millón, la peligrosa organización de ladrones que protagonizó una serie de violentos robos en viviendas de alto poder adquisitivo en el partido de San Isidro, entre los que cuenta el perpetrado contra Mónica Mancini, la abuela influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram que fue asaltada en su casa en enero pasado. Dos de los sospechosos arrestados son menores de edad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la primera detención se concretó en las últimas horas en la zona de Tigre. Allí, fue arrestado un menor de 17 años, sospechado de ser uno de los cuatro delincuentes que ingresaron a la casa de la jubilada.

La aprehensión se produjo tras tareas de vigilancia encubierta coordinadas por el Jefe del Comando de Patrullas Tigre junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tigre 2ª. Los agentes identificaron al joven como uno de los presuntos autores materiales del asalto y además constataron que tenía un pedido de captura vigente en el marco de la causa por el robo a Mancini.

Una moto Honda roja fue incautada en la Estación de Policía de San Isidro, vinculada a la detención de dos de los tres miembros de la "Banda del Millón"

El procedimiento incluyó el traslado inmediato del detenido al centro especializado de menores de La Plata, donde quedó alojado mientras avanza el expediente a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial San Isidro.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que las otras dos detenciones fueron concretadas por agentes de la Policía de San Isidro.

Detuvieron a un menor por el caso de la abuela influencer

El procedimiento incluyó la detención de un hombre mayor de edad y el arresto de un menor de 15 años, quien tenía un pedido de captura activo y se hallaba en condición de evadido por hechos de robo bajo la modalidad de escruche.

A los sospechosos los detuvieron durante una recorrida preventiva conjunta entre el Comando de Patrullas San Isidro y la Comisaría 1ª, quienes detectaron una motocicleta Honda 110 sin patente visible, ocupada por dos individuos. Al intentar identificarlos, los ocupantes huyeron y se inició una persecución a lo largo de algunas cuadras.

En poder de los detenidos se incautó una caja identificada con la aplicación Pedidos Ya, que contenía una mochila con herramientas de efracción y un teléfono celular, elementos que suelen emplearse en robos bajo la modalidad escruche, según aclararon las fuentes.

Material incautado tras la detención de dos de los integrantes de la Banda del Millón en un operativo llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en San Isidro

Los sospechosos quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial San Isidro.

La Banda del Millón

La Banda del Millón está detrás de al menos una docena de violentos asaltos en casas de la zona norte del Conurbano bonaerense. La modalidad elegida era el escruche. Poco les importaba si el lugar estaba habitado, aunque nunca el trabajo fue improvisado. De hecho, los trabajos de inteligencia eran comandados por el propio Brandon. No actuaban al azar.

como opera la banda del millon

Entre sus golpes más recordados se cuentan los asaltos a las viviendas del periodista Ángel “Baby” Etchecopar y al hermano del intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

El grupo realizaba tareas de inteligencia previas para determinar horarios y sistemas de seguridad, identificando domicilios mediante plataformas digitales y redes sociales. Los investigadores señalaron que menores de hasta 12 años se encargaban de tareas de vigilancia, como simular entregas para detectar la presencia de moradores.

La misma organización ha sido vinculada al asesinato del empresario Jorge De Marco, hallado maniatado y golpeado en marzo de 2024. Brites, además, estuvo alojado en una cárcel de menores, acusado de un asesinato cometido cuando tenía 17 años en la villa La Cava.

Las víctimas de estos robos solían ser adultos mayores, algunos de más de ochenta años, quienes eran intimidados y en ocasiones agredidos físicamente para obtener información sobre bienes de valor.

