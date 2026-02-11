Crimen y Justicia

Asaltaron a una jubilada influencer de San Isidro: lo coordinaron desde la cárcel y lo ejecutaron menores

El caso se conoció en las últimas horas. Los sospechosos maniataron y golpearon a la víctima de 82 años para robarle plata. También atacaron a otro vecino. Los detalles

Moni Mancini es conocida en Instagram por su contenido de "Cocina y Sabiduría de Abuela"

Otro violento hecho de inseguridad se conoció en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires. El lugar fue nuevamente el partido de San Isidro, donde un grupo de ladrones asaltaron y maniataron a una jubilada influencer para robarle plata. Al tiempo, un hombre de 32 años fue víctima de una feroz entradera en Martínez.

Los casos ponen bajo la mira dos temas de agenda: según reconstruyó el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, ambos hechos fueron concretados por menores de edad y coordinado desde la cárcel por miembros de la Banda del Millón que daban órdenes con sus celulares.

En detalle, la Fiscalía determinó que los asaltos eran guiados en tiempo real mediante videollamadas y redes sociales, aprovechando información personal de las víctimas obtenida en internet.

La señora fue amenazada de muerte

Los robos ocurrieron en enero. El 9 de ese mes, tres sujetos ingresaron a la vivienda de Mónica Eugenia Mancini, de 82 años, jubilada e influencer con perfil público en Instagram para asaltarla. Según detalló la denuncia presentada ante las autoridades, los atacantes forzaron el ingreso a la propiedad, golpearon y maniataron a la víctima, y la amenazaron con un cuchillo sustraído de la cocina.

Durante el robo, la víctima fue intimidada con amenazas de tortura y secuestro mientras los asaltantes exigían dinero, guiados en todo momento por uno de los cabecillas que seguía el asalto en videollamada.

Según la información recabada por la fiscalía, los delincuentes lograron apoderarse de efectivo en pesos y euros, joyas, equipos electrónicos y documentos personales. Además, forzaron a la víctima a entregar claves bancarias para realizar transferencias a cuentas vinculadas a otros integrantes de la banda, también presos. Antes de huir, ataron de pies y manos a la damnificada y escaparon del lugar.

Además de Mancini, asaltaron a otro hombre de 32 años

El otro episodio bajo investigación fue el asalto de una vivienda ubicada en Puerto Rico 921, también en Martínez, donde los delincuentes accedieron luego de forzar la reja con un criquet y sustrajeron bienes de valor, dinero en efectivo en pesos y dólares, electrodomésticos, una notebook y objetos de alta gama.

Los ladrones escaparon en un vehículo Ford Fiesta blanco, cuya patente fue detectada por cámaras de seguridad y permitió identificar a uno de los cabecillas: Ortiz Lautaro Gabriel, actualmente detenido.

La investigación, liderada por detectives de la DDI San Isidro y el Ministerio Público Fiscal de Martínez, incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios y registros de videovigilancia. Así, se estableció que los hechos estaban organizados y dirigidos por internos de unidades penitenciarias, quienes utilizaban celulares para coordinar cada etapa de los robos.

Según el fiscal Ferrari, el grupo reclutaba a menores de edad para la ejecución material de los asaltos, mientras los líderes proveían información sobre las rutinas de las víctimas obtenida en redes sociales.

En este contexto ordenaron una serie de allanamientos, en los que la policía logró la aprehensión de Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles, ambos identificados como líderes de la banda y alojados en la Unidad 45 de Melchor Romero y la Unidad 9 de La Plata respectivamente. En los operativos se secuestraron varios teléfonos celulares, presuntamente utilizados para la coordinación de los delitos.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae, que, al momento de los hechos, los dos principales imputados compartían celda y dirigían las operaciones delictivas desde prisión, modalidad que se ha vuelto frecuente entre reclusos con acceso a telefonía celular.

La fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro también ordenó allanamientos en domicilios donde, según la investigación, podrían refugiarse otros miembros de la banda, en su mayoría menores de edad que permanecen prófugos.

