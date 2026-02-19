Crimen y Justicia

“A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”: la reacción de Alberto Fernández tras la medida de fuerza de la CGT contra la reforma laboral

El expresidente afirmó que su gestión “siempre pensó en los que trabajan”, en el contexto de la huelga general de 24 horas convocada para este jueves

Guardar
Fernández se refirió a su
Fernández se refirió a su propio gobierno, en el contexto del paro general de la CGT convocado para hoy (X)

Luego de que la CGT convocara a una huelga de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa Javier Milei, el expresidente Alberto Fernández se refirió a su propia gestión y aseguró: “A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”.

El mensaje fue publicado en su cuenta personal de X, donde este miércoles por la noche compartió una infografía de Infobae que muestra los paros generales de la Confederación General del Trabajo que enfrentaron todos los gobiernos desde Raúl Alfonsín hasta la actualidad.

“Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan“, comenzó escribiendo el expresidente, alrededor de las 11 de la noche.

En la placa de este medio se observa que Alfonsín encabeza el ranking con 13 paros generales. Lo siguen Carlos Menem y Fernando de la Rúa, con 8 cada uno; Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, con 5; y Javier Milei, con 4 -incluido el de hoy-. Más atrás aparecen Eduardo Duhalde, con 2; Néstor Kirchner, con 1; y Alberto Fernández, sin paros generales.

Y siguió: ”Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general“.

El expresidente argentino Raúl Alfonsín
El expresidente argentino Raúl Alfonsín fue quien enfrentó mayor cantidad de paros generales de la CGT (EFE/INFOSIC/SILVIA RÍOS/MK)

El alcance de la medida de fuerza será amplio: el transporte público, los bancos y el funcionamiento de oficinas estatales quedarán interrumpidos y se prevén complicaciones adicionales por la adhesión de gremios estratégicos.

El escenario anticipa una jornada sin precedentes recientes en materia de servicios, con el Congreso como epicentro del debate y un fuerte operativo preventivo en la Ciudad de Buenos Aires.

El principal punto de conflicto de la reforma laboral es el artículo 44, que establece que los trabajadores percibirán únicamente el 50% del salario en caso de enfermedad, aunque este porcentaje podría aumentar hasta el 75% en casos donde el motivo no responda a una acción voluntaria ni exista conocimiento previo del riesgo. Sin embargo, el Gobierno adelantó que quitaría ese apartado. De igual forma, el paro se mantiene vigente.

El rechazo sindical abarca también otras disposiciones, incluyendo restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en las indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en el régimen de vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales.

La estación Plaza Constitución, en
La estación Plaza Constitución, en medio del paro de la CGT (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En el caso del transporte, el paro contará con el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). De acuerdo a Infobae, el cese de actividades abarca a los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia, que no circularán en todo el país. La conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, ratificó la postura de acompañar todas las medidas que disponga la central obrera.

El transporte ferroviario también paralizará completamente sus operaciones. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad comunicaron la suspensión de los servicios en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y todos los interurbanos, afectando tanto a pasajeros metropolitanos como a los del interior.

En la red de subtes y premetro, la AGTSyP confirmó un paro total entre las 00 y las 24 horas del jueves. De esta manera, no habrá ningún servicio disponible durante la jornada. Los metrodelegados argumentaron en un comunicado: “No se trata de modernización, sino de quita de derechos a las y los trabajadores. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador”.

Además, la Asociación Bancaria, sindicato liderado por Sergio Palazzo, anunció su adhesión total a la huelga. No habrá atención presencial en ninguna sucursal pública o privada a nivel nacional. Las operaciones presenciales, como cobro de cheques y trámites cambiarios, quedarán suspendidas por completo durante el jueves. El gremio definió la jornada como “cese total de las actividades”.

Las entidades bancarias garantizaron el funcionamiento normal del homebanking, aplicaciones y billeteras virtuales, permitiendo transferencias y pagos de servicios en línea.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos (que agrupa a gremios como la UOM, Aceiteros y las CTA), convocó a un paro y movilización hacia el Congreso. El Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la medida.

Por su parte, los gremios docentes CTERA y CONADU participarán de la huelga y prevén manifestaciones frente al Parlamento.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAlberto FernándezJavier MileiCGTReforma laboral

Últimas Noticias

Detuvieron a una joven en Chaco que tenía pedido de captura internacional por tráfico de drogas

El arresto ocurrió en la vía pública cuando la Policía patrullaba la zona. Días atrás, otra chica quedó detenida por delitos vinculados a estupefacientes

Detuvieron a una joven en

Declaró el policía detenido por la muerte de una mujer en Mendoza y admitió haber disparado tras la pelea

Tras este giro en la causa, anticiparon que los imputados podrían cumplir una prisión preventiva. Todavía buscan identificar al resto de los involucrados

Declaró el policía detenido por

Revelaron cómo fueron las horas previas al crimen de la mujer que fue calcinada y desmembrada: “Estaba feliz”

Ramona Medina salió de su casa para ir al corso y no regresó. Un hombre de 38 años, con quien mantenía una relación, se encuentra detenido

Revelaron cómo fueron las horas

Comenzó el juicio contra los 21 policías acusados de torturar y amenazar a siete jóvenes en Rosario

Los hechos ocurrieron en marzo de 2018. Los chicos pasaban la noche en una plaza de Mendoza y Provincias Unidas de barrio Belgrano. Fueron detenidos y maltratados en la comisaría 14

Comenzó el juicio contra los

El ex funcionario de Entre Ríos acusado de causar la muerte de cuatro hombres admitió su responsabilidad en el juicio

“Independientemente de lo duro y lo tremendo y catastrófico del hecho, no se puede volver atrás”, declaró el hombre frente al tribunal

El ex funcionario de Entre
DEPORTES
La incómoda pregunta de George

La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de los rumores sobre su romance con Kim Kardashian

Lanús y Flamengo disputarán el primer duelo por la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto fue 7° en la sesión de la mañana con su Alpine

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

TELESHOW
Así fue el rating del

Así fue el rating del debut de BTV: Beto Casella y la pulseada con Masterchef y Pasapalabra

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

INFOBAE AMÉRICA

Los precios del petróleo suben

Los precios del petróleo suben ante el riesgo de un conflicto entre EEUU e Irán

Las reservas de agua dulce en Uruguay se reducen, la sequía no se revierte y el futuro climático es incierto

“No echo de menos esos días, pero estoy orgulloso de las películas”, afirmó Peter Jackson a 25 años de El Señor de los Anillos

La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol

Hackers vinculados a China accedieron a datos confidenciales del gobierno italiano y robaron información de disidentes al régimen