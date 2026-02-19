“A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”: la reacción de Alberto Fernández tras la medida de fuerza de la CGT contra la reforma laboral

Fernández se refirió a su propio gobierno, en el contexto del paro general de la CGT convocado para hoy (X)

Luego de que la CGT convocara a una huelga de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa Javier Milei, el expresidente Alberto Fernández se refirió a su propia gestión y aseguró: “A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”.

El mensaje fue publicado en su cuenta personal de X, donde este miércoles por la noche compartió una infografía de Infobae que muestra los paros generales de la Confederación General del Trabajo que enfrentaron todos los gobiernos desde Raúl Alfonsín hasta la actualidad.

“Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan“, comenzó escribiendo el expresidente, alrededor de las 11 de la noche.

En la placa de este medio se observa que Alfonsín encabeza el ranking con 13 paros generales. Lo siguen Carlos Menem y Fernando de la Rúa, con 8 cada uno; Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, con 5; y Javier Milei, con 4 -incluido el de hoy-. Más atrás aparecen Eduardo Duhalde, con 2; Néstor Kirchner, con 1; y Alberto Fernández, sin paros generales.

Y siguió: ”Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general“.

El expresidente argentino Raúl Alfonsín fue quien enfrentó mayor cantidad de paros generales de la CGT (EFE/INFOSIC/SILVIA RÍOS/MK)

El alcance de la medida de fuerza será amplio: el transporte público, los bancos y el funcionamiento de oficinas estatales quedarán interrumpidos y se prevén complicaciones adicionales por la adhesión de gremios estratégicos.

El escenario anticipa una jornada sin precedentes recientes en materia de servicios, con el Congreso como epicentro del debate y un fuerte operativo preventivo en la Ciudad de Buenos Aires.

El principal punto de conflicto de la reforma laboral es el artículo 44, que establece que los trabajadores percibirán únicamente el 50% del salario en caso de enfermedad, aunque este porcentaje podría aumentar hasta el 75% en casos donde el motivo no responda a una acción voluntaria ni exista conocimiento previo del riesgo. Sin embargo, el Gobierno adelantó que quitaría ese apartado. De igual forma, el paro se mantiene vigente.

El rechazo sindical abarca también otras disposiciones, incluyendo restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en las indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en el régimen de vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales.

La estación Plaza Constitución, en medio del paro de la CGT (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En el caso del transporte, el paro contará con el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). De acuerdo a Infobae, el cese de actividades abarca a los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia, que no circularán en todo el país. La conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, ratificó la postura de acompañar todas las medidas que disponga la central obrera.

El transporte ferroviario también paralizará completamente sus operaciones. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad comunicaron la suspensión de los servicios en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y todos los interurbanos, afectando tanto a pasajeros metropolitanos como a los del interior.

En la red de subtes y premetro, la AGTSyP confirmó un paro total entre las 00 y las 24 horas del jueves. De esta manera, no habrá ningún servicio disponible durante la jornada. Los metrodelegados argumentaron en un comunicado: “No se trata de modernización, sino de quita de derechos a las y los trabajadores. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador”.

Además, la Asociación Bancaria, sindicato liderado por Sergio Palazzo, anunció su adhesión total a la huelga. No habrá atención presencial en ninguna sucursal pública o privada a nivel nacional. Las operaciones presenciales, como cobro de cheques y trámites cambiarios, quedarán suspendidas por completo durante el jueves. El gremio definió la jornada como “cese total de las actividades”.

Las entidades bancarias garantizaron el funcionamiento normal del homebanking, aplicaciones y billeteras virtuales, permitiendo transferencias y pagos de servicios en línea.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos (que agrupa a gremios como la UOM, Aceiteros y las CTA), convocó a un paro y movilización hacia el Congreso. El Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la medida.

Por su parte, los gremios docentes CTERA y CONADU participarán de la huelga y prevén manifestaciones frente al Parlamento.