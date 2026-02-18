Trenes, colectivos y subtes: qué gremios adherirán al paro general y no prestarán servicio

Transporte público, trenes argentinos, colectivos argentinos, SUBE (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante el debate de la reforma laboral, la Central General de los Trabajadores (CGT) convocó a un paro general en rechazo al proyecto, impulsado por el Gobierno. A la medida se sumaron otros gremios de transporte, por lo que el funcionamiento de trenes, colectivos y subtes se verá interrumpido durante 24 horas.

Durante el encuentro, algunos dirigentes plantearon la posibilidad de acompañar la huelga con una movilización frente al Congreso de la Nación, tal como ocurrió la semana anterior. Esa propuesta no prosperó. Finalmente, la central sindical optó por realizar una paralización de actividades para expresar su rechazo, con la confirmación de la adhesión total del transporte al paro.

Los colectivos no fuincionarán el jueves (Luciano González)

Al poco tiempo de conocerse la noticia, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que adherirá a la medida de fuerza, pero realizará una manifestación ante el Palacio Legislativo. Por su parte, el Gobierno nacional adelantó que descontará los días a quienes participen. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra la UOM, Aceiteros y las dos CTA se sumarán a la marcha.

Con respecto al transporte público, estos son los gremios que confirmaron su participación.

Uno por uno, todos los servicios que se verán afectados

En el caso de los colectivos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, ratificó su acompañamiento tras gestiones directas durante el fin de semana. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, expresó el dirigente sindical, lo que a priori que garantiza la interrupción de los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia en todo el país.

La UTA mantiene desde hace más de diez años una estrategia independiente frente a la central obrera. El sindicato se caracterizó por tomar distancia incluso en situaciones en las que el resto de la CGT impulsaba paros generales, al priorizar acuerdos con gobiernos de distintos signos políticos. Antes de definir el paro, distintos actores del sector sindical sostienen que la organización acompañará la medida. Esta expectativa genera dudas, dada la historia reciente de la entidad.

Sin embargo, habrá que esperar a lo que ocurre con una vasta cantidad de colectivos que no responden al liderazgo de Fernández. El gremio enfrenta una disputa interna de alta intensidad desde hace años. La gran mayoría de los choferes de colectivos que forman parte de la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA) recién resolverán este miércoles en distintas asambleas si se adhieren al paro general que dispuso la CGT. En otros conflictos, este sector tomó distancia de lo que resolvía la conducción sindical.

Un colectivo de la línea DOTA. El sector sindical que representa a la empresa es opositor a Fernández (Wikipedia)

Otro grupo de choferes, aunque más minoritario, está nucleado en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), enfrentada al gremio oficialista. En este caso, lo previsible es que acompañen la huelga general.

Por el lado de los trenes, la adhesión fue comunicada por la Unión Ferroviaria, presidida por Sergio Sasia, y por La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas y está liderada por Omar Maturano. Ambas organizaciones aseguraron que se suspenderán los servicios de trenes metropolitanos y regionales, lo que afectará a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y servicios interurbanos.

El Subte y el Premetro no funcionarán el jueves

Con respecto a los subtes, en un comunicado difundido durante la noche del martes, Metrodelegados informó que se adherirán al paro de 00 a 24 horas, en rechazo a la reforma laboral, tal como lo hace su central, CTA-T.

De esta manera, no habrá servicio de Subte o Premetro durante esa franja horaria. “No podemos permitir que avance la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”, aseguraron y agregaron: “No se trata de modernización sino de quita de derechos a las y los trabajadores. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador”.

El comunicado de Metrodelegados

Además, la CATT dirigida por Juan Carlos Schmid notificó la adhesión de gremios que agrupan a camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, extendiendo el paro a la logística de cargas, vuelos nacionales e internacionales, servicios fluviales y marítimos.

Por último, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezada por Omar Maturano, sumó a señaladores, playeros de estaciones de servicio, remiseros y conductores de taxis al cese de actividades. El alcance de la medida garantizará la interrupción total de los servicios de transporte público de pasajeros durante la jornada determinada por la CGT.

Los taxis también adhieren a la medida (Foto: NA)

El principal punto de conflicto era el artículo 44, que establece que los trabajadores percibirán únicamente el 50% del salario, aunque este porcentaje podría aumentar hasta el 75% en casos donde el motivo no responda a una acción voluntaria ni exista conocimiento previo del riesgo. Sin embarg, el Gobierno adelantó que quitaría ese apartado. De igual forma, el paro se mantiene vigente, aunque la fecha podría modificarse según el día en el que se lleve adelante la sesión en el Congreso.

El rechazo sindical abarca también otras disposiciones, incluyendo restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en las indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en el régimen de vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales.