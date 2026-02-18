Las centrales obreras van al Congreso y los reclamos de la oposición hacen crujir artículos clave de la ley laboral

El gobierno nacional enfrenta una jornada cargada de complejidad en la Cámara de Diputados de la Nación de cara a lo que será esta tarde el debate en el plenario de comisión de la ley de reforma laboral. El proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores enfrenta cada vez más críticas de los sectores de la oposición que, aunque no logran ponerse de acuerdo, discuten sobre la posibilidad de varios de sus artículos.

El primero de ellos es el de las licencias por enfermedad, que el rechazo fue tan grande que La Libertad Avanza ya anunció que está dispuesto a eliminarlo. El artículo 44 del proyecto eliminaba el pago del 100 % de las licencias y las reducía de 12 a 6 meses y al 75 % y 50 % del salario de convenio dependiendo de la enfermedad.

Pero en las próximas horas se podría terminar de organizar la oposición en busca de otras modificaciones en el texto que el oficialismo quiere llevar al recinto mañana mismo.

El plenario de comisiones que se realizará hoy por la tarde contará con la presencia de las tres centrales obreras. La CGT y las dos CTA se presentarán esta tarde a las 14 horas invitadas por el bloque de Unión por la Patria para exponer en el plenario de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

La intención es que la presencia de los jefes de las centrales obreras generen algún tipo de presión en el posicionamiento de los bloques que hoy se encuentran aún debatiendo diferentes opciones. Sin embargo, los más escépticos señalan que será “pour la galerie” ya que tendrán “5 minutos para exponer, es nada”.

Los más optimistas hacen referencia a que la presencia del mundo sindical se realiza en medio del cierre de la planta de FATE con una nómina de 950 empleados despedidos, uno de los cierres más grandes de los últimos tiempos. “Esto es un gran quilombo, es una planta enorme que cierra por la apertura de las importaciones y deja a casi mil personas sin trabajo, es una barbaridad”, explicaron.

Cruje el FAL

Desde uno de los bloques de la oposición que busca posicionarse como “racional” afirmaron a Infobae que irán al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, y van a empujar “más modificaciones” en el texto y los cañones apuntan al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

“Estamos trabajando para cambiar la redacción de este artículo, hay movimientos con el bloque de Provincias Unidas y con el de Innovación”, señaló la fuente.

Parte de esto se pudo ver en la votación en el Senado donde varios legisladores que responden a gobernadores se mostraron contrarios al Fondo de Asistencia. “Los números están muy finos. Esto más el capítulo que contiene la eliminación de los estatutos profesionales hoy están crujiendo”, agregó la misma fuente.

Consultado si se podría sumar a esto el PRO y la UCR, el legislador lo descartó señalando que esos bloques “están del otro lado” en relación a que funcionan como satélites de La Libertad Avanza.

Pero desde que el gobierno admitió el “error” en el artículo 44, se abrió la puerta a los reclamos de todos. Tanto es así que desde el PRO, que acompaña sin diferencias al oficialismo, señalaron que van a pedir más cambios en el articulado.

El titular del bloque, Cristian Ritondo, señaló que su bloque va a insistir en modificar el artículo referido al pago de salarios para incorporar nuevamente a las billeteras virtuales como opción para que los trabajadores elijan cómo y dónde cobrar sus haberes. Pero ese no es el único cambio que buscará empujar.

Los amarillos van a impulsar los cambios sobre los aportes compulsivos a los sindicatos. La norma que se debate establece una baja del 4 % al 2 %, pero, aunque en el primer borrador que circuló establecía que el pago compulsivo tenía fecha de caducidad, en el texto del proyecto que obtuvo media sanción en el Senado se eliminó ese plazo, así como también que las empresas dejen de ser los agentes de retención y que sean los empleados los que digan si quieren realizar el pago o no.

El único sector que se mantiene aliado y sin cambios es el bloque de la UCR, que aunque impulsó la eliminación del aporte sindical compulsivo junto al PRO, en esta ocasión no lo hará.

“Lo de los amarillos es una sobre actuación para empujar lo de las billeteras. Nosotros trabajamos en conjunto con los senadores radicales y no vamos a proponer más cambios que no sea la necesidad de aclarar el punto de las licencias por enfermedad”, señaló a Infobae una alta fuente de la UCR.

Poroteo

Todo se terminará de definir durante el día de hoy pero desde el domingo pasado, cuando el oficialismo reconoció cambios, el número con el que contaba fue mutando.

Aunque en el oficialismo y sus satélites señalan que cuentan con “134 votos, en algún capítulo más, en otros menos”, la oposición hace otras cuentas.

Los bloques de la La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el MID, reúnen 122 diputados. Para poder aprobar el capítulo del FAL necesita sumar 10 más.

El bloque de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Innovación, Marcela Pagano, y Natalia De la Sota, que se oponen al texto, suman 33.

Incluso si el oficialismo suma a los 3 diputados de Tucumán y los 3 de Catamarca, que en el Senado votaron en contra del FAL, no les alcanzaría para imponerse en el recinto.