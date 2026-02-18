“Vení para áca”: el video de la captura de uno de los sospechosos del robo a un juez de La Matanza

El caso del robo al juez de La Matanza: así encontraron a uno de los sospechosos escondido

La investigación por el robo ocurrido en Nochebuena en la casa de la localidad de Ramos Mejía de un juez de Garantías de ese distrito tuvo novedades en las últimas horas: un operativo de la Policía Bonaerense terminó con tres sospechosos detenidos, pero el detalle de los arrestos es el video de la captura de uno de los acusados: lo encontraron escondido detrás de una pared lindera, a la altura de un primer piso, y en calzoncillos.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo sucedió esta madrugada en el marco de los allanamientos ordenados por el juez Rubén Ochipinti, en la causa que investiga el fiscal de la UFIYJ N°12 de La Matanza, Matías Marando, como robo agravado por efracción (modalidad escruche).

Los detenidos fueron identificados como C.V.B., de 21 años, C.S.B., de 43, que son padre e hijo; y J.N.H., de 21.

Las imágenes del procedimiento mostraron cómo capturaron al mayor de los sospechosos, luego del ingreso de los policías de la DDI La Matanza a la propiedad marcada.

El de remera gris fue el sospechoso hallado en la medianera

El video tiene el recorrido de los agentes por la vivienda hasta que encontraron a C.S.B. oculto tras la medianera, y le ordenaron: “Vení para acá”. Lo arrestaron luego de que caminara por la cornisa mientras varios policías lo esperaban para ponerle las esposas.

Durante los procedimientos, los policías les secuestraron una moto, dos PlayStation 5, 13 celulares, USD800, $45.000, un pistolón calibre .14 sin marca ni numeración, cartuchos calibre .14 y alhajas varias.

El arma secuestrada

El robo del que se los acusa ocurrió la Nochebuena pasada, cuando los ladrones ingresaron a la propiedad del juez tras forzar la reja de una ventana. No había nadie en la casa de la calle Pringles al 2200 de Ramos Mejía, que pertenece al juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Matanza: fue el magistrado de la causa del triple femicidio narco de Florencio Varela antes de declararse incompetente y pasar el expediente al fuero federal.

Tras una serie de labores investigativas, el análisis de cámaras municipales y privadas, y los testimonios de vecinos, se pudo establecer la identidad de los autores y el auto en el que se movilizaban

Pero fue clave que se halló la PlayStation 5 robada al juez mediante la geolocalización del dispositivo, destacaron las fuentes del caso consultadas. Eso fue lo único que se llevaron los ladrones esa Nochebuena.

Robo y amenazas al juez

Habló el juez Fernando Pinos Guevara

El robo de Nochebuena fue el segundo asalto que sufrió el juez con pocas semanas de diferencia. Pinos Guevara, así, denunció en una entrevista el pasado 26 de diciembre haber sido víctima de presuntas amenazas narco tras los hechos de inseguridad de los que fue víctima.

El propio magistrado interpretó ambos episodios como mensajes de amedrentamiento vinculados a su intervención en la causa del crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

El primer asalto sucedió el 2 de noviembre, cuando cinco sospechosos interceptaron a la familia al ingresar a la vivienda. “Bajaron cinco personas, tres estaban armadas con pistolas 9 milímetros en perfecto estado, en un estado de una violencia inusitada”, describió Pinos Guevara.

Los asaltantes pusieron un arma en la cabeza de su hijo, otra en la nuca del juez y un tercero apuntó a su esposa. Tras robarles los teléfonos y la camioneta, huyeron del lugar. El vehículo apareció más tarde ese mismo día en Fuerte Apache, donde la policía halló huellas que no pudieron ser vinculadas a sospechosos en la base de datos.

Habló el juez Fernando Pinos Guevara (segunda parte)

“Lo llamativo de ese robo es que la prioridad del que me apuntaba a mí era sacarme la llave de la casa y mi teléfono, nada más. Lo único que le interesaba era sacarme el teléfono y la llave de la casa”, agregó.

Media hora después, la camioneta apareció “intacta”, según le dijo la Policía. Las cosas que habían sacado las pusieron de vuelta en el baúl.

El segundo episodio, el de Nochebuena, sucedió mientras la familia celebraba la Navidad fuera de su casa. Al regresar, encontraron la vivienda completamente revuelta, aunque solo faltaba una consola de videojuegos perteneciente a uno de los hijos.

“Entraron a mi casa y dieron vuelta toda la casa, pero con la idea de que yo pueda ver esa imagen, porque daban vuelta, sacaban, abrían los placares y tiraban todo al piso. Y, por ejemplo, se llevaron la consola porque creo que alguno de los que entró dijo ‘me la llevo’ por llevársela, porque había cadenas de oro, un reloj de oro tirado en el piso, dólares. Dejaron una caja de seguridad que es portátil, la agarraron y la dejaron arriba de la cama“, aseguró el juez para dar cuenta -según cree- de las verdaderas intenciones de los delincuentes.