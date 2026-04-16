Ciencia

El fascinante mundo oculto de las serpientes rata: de aliadas agrícolas a mascotas exóticas

Estas víboras, expertas en el arte del camuflaje y la caza, han conquistado hábitats en todo el mundo y sorprenden tanto por su diversidad como por su relación positiva con los humanos

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Primer plano de una serpiente marrón y beige con escamas detalladas, cabeza erguida, ojos negros y lengua bífida extendida, en un campo de hierba verde.
Las serpientes rata pertenecen a la familia Colubridae, el grupo más diverso y extendido del mundo de los reptiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las serpientes rata conforman uno de los grupos más diversos dentro del mundo de los reptiles, perteneciendo a la familia más grande que existe, Colubridae. Estos animales están ampliamente distribuidos en el Viejo y el Nuevo Mundo, lo que da cuenta de su enorme variedad.

La familia Colubridae incluye especies presentes en una amplia gama de hábitats, con diferentes adaptaciones según su entorno. A pesar de su diversidad, comparten características comunes como un cuerpo largo y esbelto y la capacidad para trepar.

Las especies del Viejo Mundo (Asia y Europa) y las del Nuevo Mundo (principalmente América) presentan diferencias en color, tamaño y comportamiento, aunque suelen estar asociadas a ambientes donde encuentran su alimento principal: pequeños mamíferos y aves.

Serpiente marrón-grisácea con escamas detalladas en un tronco con musgo. Rodeada de helechos verdes y vegetación en un bosque iluminado por el sol.
La serpiente del maíz destaca como mascota popular por su docilidad y facilidad de cuidado, consolidándose entre las preferidas del mundo reptil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de este grupo, la serpiente del maíz se ha vuelto popular como mascota, debido a su docilidad y facilidad de cuidado, según explica el sitio divulgativo HowStuffWorks.

La diversidad de las serpientes rata queda reflejada en especies singulares como la serpiente rata rinoceronte, con una protuberancia en la punta del hocico que la distingue visualmente de otras especies. Esta variedad de formas y comportamientos ha permitido que las serpientes rata ocupen distintos nichos ecológicos a lo largo de su amplia distribución geográfica.

Estrategias de defensa y depredadores naturales

Al enfrentarse a amenazas, las serpientes rata han desarrollado diferentes mecanismos de defensa. Muchas especies producen un sonido similar a un “zumbido” al sacudir rápidamente la cola contra hojas secas o el suelo, estrategia que puede confundir a posibles depredadores y hacerles creer que están ante una serpiente venenosa como la cascabel. Este comportamiento defensivo resulta especialmente útil en zonas donde convivir con especies peligrosas puede brindar protección adicional.

Entre sus depredadores naturales destaca la cobra real, que se alimenta casi exclusivamente de otras serpientes, incluidas las serpientes rata. La relación entre la cobra real y las serpientes rata evidencia la complejidad de las cadenas alimenticias y la presión evolutiva que experimentan estos reptiles para sobrevivir en su entorno.

Primer plano de una serpiente con escamas marrones y ventrales claras, erguida sobre musgo verde y hojas secas, con helechos y árboles borrosos al fondo.
Algunas serpientes rata emplean una estrategia defensiva que consiste en imitar el sonido de las serpientes venenosas para confundir a depredadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos de reproducción y alimentación

Las serpientes rata son ovíparas, lo que significa que se reproducen mediante la puesta de huevos. Por lo general, depositan sus huevos en lugares protegidos como troncos huecos o bajo hojas, donde las condiciones de humedad y temperatura favorecen el desarrollo embrionario, lo que maximiza la supervivencia de las crías en ambientes variables.

Estas serpientes pueden poner hasta 30 huevos en una sola puesta, una cifra alta en comparación con otras especies del mismo género, lo que incrementa sus probabilidades de perpetuar la especie. Una vez depositados, estos carecen de protección parental directa y dependen de la ubicación y el camuflaje para evitar la depredación.

En cuanto a la alimentación, las serpientes rata son conocidas como constrictoras: sujetan a sus presas con la boca y las envuelven con el cuerpo, apretando hasta que dejan de respirar. Su dieta abarca principalmente roedores, aves y, en ocasiones, otros reptiles o incluso anfibios.

Según el sitio, un ejemplo singular es la llamada “serpiente belleza”, capaz de cazar murciélagos en cuevas al colgarse de las paredes y capturarlos en pleno vuelo. Esta capacidad de adaptarse a distintos tipos de presas facilita su supervivencia y expansión geográfica, como resalta HowStuffWorks.

Una serpiente de tonos marrones y grises con un patrón de escamas distintivo, se encuentra en un campo de hierba verde con algunas rocas borrosas al fondo.
Como ovíparas, las serpientes rata depositan hasta treinta huevos en refugios seguros, sin ofrecer protección parental posterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habilidades físicas y comportamientos destacados

Las serpientes rata poseen habilidad para trepar árboles, lo que les permite acceder a nidos de aves y refugiarse de depredadores terrestres. Su anatomía, con músculos fuertes y cuerpo alargado, facilita el desplazamiento tanto en el suelo como en superficies verticales, otorgándoles ventaja para buscar alimento y escapar de amenazas.

Entre las especies de este grupo se destaca la serpiente rata rinoceronte, que, además de su protuberancia nasal, presenta patrones y colores diversos que pueden servir de camuflaje o advertencia. La flexibilidad en sus comportamientos y su capacidad para explorar distintos hábitats contribuyen a su éxito evolutivo.

Además de trepar, muchas serpientes rata son capaces de nadar largas distancias, habilidad que les permite cruzar cuerpos de agua y colonizar nuevas áreas. Gracias a su agilidad en tierra, en árboles y en el agua, son depredadores difíciles de capturar.

Entre los comportamientos observados se encuentran tácticas de camuflaje, la imitación del sonido de serpientes venenosas y el uso de refugios improvisados. De acuerdo con el medio, estas adaptaciones físicas y conductuales han sido clave para que las serpientes rata prosperen en variados ecosistemas y logren coexistir con una amplia gama de depredadores y competidores.

Serpiente de escamas grises y marrones se arrastra sobre un tronco cubierto de musgo verde brillante en un bosque con mucha vegetación y luz solar.
La dieta de la serpiente rata incluye roedores, aves y murciélagos, utilizando técnicas de constricción y adaptándose a distintas presas y entornos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relación de las serpientes rata con los humanos y su entorno

Las serpientes rata cumplen una función beneficiosa en comunidades agrícolas y rurales, pues contribuyen a controlar poblaciones de roedores que pueden dañar cultivos y transmitir enfermedades. Debido a esto, suelen ser bien vistas en zonas agrícolas, y algunos agricultores incluso favorecen su presencia en los alrededores de sus propiedades.

Además de su valor ecológico, ciertas especies como la serpiente del maíz se han popularizado como mascotas a causa de su temperamento dócil y facilidad de manejo. Esta relación positiva con los humanos ha contribuido a que se las valore como aliadas en el control biológico de plagas.

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