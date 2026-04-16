Insólito intento de robo en Santa Fe: investigan una conexión clandestina en el cervezoducto de una empresa local

Un charco de cerveza en la calle fue el primer indicio del intento de conexión clandestina en la red que une la planta con el patio cervecero

El cervezoducto, el famoso tubo que transporta cerveza desde la planta de Cervecería Santa Fe hasta su Patio Cervecero, se convirtió en el centro de una investigación tras detectarse una intervención no autorizada que dejó más preguntas que certezas. La noticia sorprendió a la ciudad mientras se intenta esclarecer cómo y con qué fin se produjo el incidente.

El episodio salió a la luz cuando personal de la cervecería detectó daños en un tramo del conducto, el mismo que desde 2010 cruza la calle y conecta la fábrica con el tradicional espacio de consumo. El hallazgo incluyó herramientas de corte, mangueras compatibles con el sistema de despacho y adaptaciones improvisadas.

Según detallaron las fuentes técnicas al medio regional La Capital, todo indica que alguien intentó realizar una conexión clandestina para sustraer la bebida. La escena, marcada por un importante charco de cerveza, exhibía los restos de la maniobra que habría provocado la liberación del líquido antes de que el mecanismo de sellado automático entrara en acción.

Las primeras hipótesis apuntan a una operación planificada. Tanto empleados como peritos subrayaron que el trabajo no fue improvisado, sino que requirió manejo de herramientas específicas y conocimiento sobre el funcionamiento del sistema. “Las características del hallazgo podrían sugerir que alguien habría intentado realizar una conexión clandestina para sustraer la cerveza”, señalaron desde la Cervecería Santa Fe.

Empleados y peritos coincidieron en que la maniobra exigió conocimientos técnicos sobre el funcionamiento del sistema

La investigación se centra en la posibilidad de que el desvío tuviera como destino algún domicilio privado, aunque hasta el momento no se confirmó el destino exacto del producto. Las fuentes del caso remarcaron que la maniobra no buscaba dañar la infraestructura, sino aprovechar el ducto para redirigir el flujo hacia recipientes alternativos.

Mientras el tema se hace viral y proliferan teorías y bromas en redes sociales, los responsables del establecimiento colaboran con las autoridades para esclarecer el hecho. Por el momento, no hay información sobre sospechosos identificados ni sobre la cantidad exacta de cerveza perdida.

El sistema de seguridad de la instalación, diseñado para sellar el ducto en caso de anomalías, logró evitar que la pérdida fuera mayor, aunque el incidente expuso la vulnerabilidad del mecanismo ante intervenciones planificadas y con cierto grado de conocimiento técnico.

Entradera en un barrio cerrado de Santa Fe: robaron a una familia y escaparon en una 4x4 por el barro

La entrada al barrio cerrado Campiña Elisa en Santa Fe, donde una familia sufrió un violento robo tipo entradera, subraya la preocupación por la seguridad en complejos residenciales. (Rosario3)

Una noche de violencia extrema sacudió a la localidad santafesina de Las Parejas el pasado jueves, cuando seis hombres armados irrumpieron en una vivienda del barrio cerrado Campiña Elisa y sometieron a una familia durante más de una hora y media.

El hecho ocurrió entre las 3 y las 4.30 de la madrugada en una casa ubicada en la intersección de avenida 21 y calle 2, a unos 100 kilómetros de Rosario, según confirmaron fuentes policiales. La vivienda, perteneciente a un matrimonio y su hijo de 18 años, fue el objetivo de un grupo que actuó con rostros cubiertos, guantes de látex y armas de fuego.

La familia fue sorprendida mientras dormía. Los asaltantes ingresaron al barrio privado por un sector trasero, tras superar las medidas de seguridad perimetral. Una vez en el terreno de la vivienda, cortaron los cables de electricidad y rompieron un ventanal arrojando una garrafa, lo que facilitó su acceso sin activar la alarma, que quedó inutilizada.

Según lo informado por el portal Rosario3, en el interior, los delincuentes amenazaron a los moradores y los mantuvieron bajo vigilancia durante el asalto, exigiendo la entrega de bienes y dinero. Las víctimas relataron que los hombres revisaron la casa con calma, sin mostrar apuro, lo que refuerza la hipótesis de un robo premeditado y coordinado.

El caso quedó bajo la órbita de la Policía de Investigaciones y la fiscalía de Cañada de Gómez, a cargo del fiscal Santiago Tosco, quien dispuso el inicio de las primeras medidas procesales para identificar y detener a los autores. Los peritajes se centran en el análisis del Toyota Etios abandonado, la recolección de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, aunque parte del circuito cerrado fue sustraído por los mismos delincuentes.

Hasta el momento, no se registraron detenciones y la camioneta Amarok sustraída permanece desaparecida. La policía continúa trabajando en el rastreo de los objetos robados y en la reconstrucción de los pasos previos y posteriores al asalto, mientras la familia damnificada se recupera del impacto emocional.