De la sequía al riesgo de extinción: el dramático descenso de abejorros en Baviera

La sequía de 2022 en Baviera provocó un colapso sin precedentes en la función polinizadora del abejorro cardador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sequía extrema ocurrida en 2022 en Franconia, una región de Baviera, redujo de forma drástica la capacidad reproductiva de las colonias de abejorros, lo que compromete la polinización de plantas silvestres y cultivos esenciales para la agricultura local ante futuros episodios de clima extremo, documentó el portal de noticias científicas Phys.org.

Los resultados de esta investigación, publicados en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, muestran que la disminución de polinizadores se agrava con la insuficiencia de hábitats resistentes a la sequía, un desafío que exige respuestas urgentes en la gestión del paisaje.

Las conclusiones del trabajo, realizado por el equipo del Departamento de Ecología Animal y Biología Tropical (Zoología 3) de la Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) en Alta y Baja Franconia, revelaron que el peso medio de las colonias en el año de sequía apenas superó los 14 gramos, frente a los 140 gramos alcanzados en un año climáticamente promedio —una diferencia superior al 900%—.

Estos datos ilustran la magnitud del problema en un plano inédito: la reducción no solo implica menos individuos capaces de buscar recursos, sino un colapso en la función polinizadora durante los periodos críticos para los ecosistemas y la producción agrícola.

El informe señaló que la disminución de polinizadores reduce la resiliencia de la agricultura y los ecosistemas bávaros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vulnerabilidad biológica de la especie estudiada

El equipo centró la investigación en la especie abejorro común cardador (Bombus pascuorum), un polinizador cuya biología lo hace especialmente vulnerable. A diferencia del popular abejorro terrestre (Bombus terrestris), la especie estudiada pertenece al grupo de los constructores de bolsillos, que almacenan polen en compartimentos junto a la cría, lo que condiciona su supervivencia ante la escasez de recursos.

En Baviera, el 82% de las especies de abejorro en peligro forman parte de este grupo, lo que convierte al abejorro cardador en un indicador relevante para monitorear la biodiversidad.

Descenso reproductivo y riesgo de extinción local

El peso reducido de las colonias fue solo el primer síntoma de una crisis reproductiva sin precedentes. Durante 2022, únicamente el 45% de las colonias lograron producir descendencia, frente al 91% registrado en condiciones promedio. El impacto resultó aún más severo en la producción de reinas, cuya supervivencia invernal es necesaria para fundar nuevas colonias al año siguiente. En las colonias sin alimentación suplementaria, la media pasó de 0,4 reinas en el año seco a 13,5 en el año normal, una disminución de más de treinta veces.

Hanno Korten, director principal del estudio, indicó que la insuficiencia de polen, vital para el desarrollo larval, fue el principal obstáculo. La suplementación con agua azucarada aumentó la producción de machos, pero no sustituyó el valor proteico del polen, clave para la formación de hembras fértiles.

La especie Bombus pascuorum, dominante entre los polinizadores en riesgo de Baviera, sufrió una crisis reproductiva y amenaza de extinción local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit alimenticio durante la sequía condenó a la población a un futuro incierto, lo que elevó el riesgo de extinción local y comprometió la fiabilidad de la polinización —con consecuencias directas sobre el rendimiento agrícola y la diversidad de la flora silvestre— de acuerdo con la información.

Recomendaciones para la conservación y adaptación

El estudio documentó que ni siquiera los hábitats tradicionalmente considerados de alta calidad ecológica, como los pastizales calcáreos, son refugio suficiente ante sequías intensas si no se aplican intervenciones activas de conservación.

Para aumentar la resiliencia de los polinizadores frente a fenómenos extremos, los autores recomiendan la plantación de árboles que proporcionen sombra en llanuras abiertas para crear microclimas más frescos, la restauración de humedales y la mejora a gran escala de la capacidad de retención de agua del suelo.

Sobre paisajes agrícolas, insisten en priorizar la siembra de especies vegetales floridas en verano y resistentes a la sequía para asegurar alimento constante, incluso en periodos secos. Todo ello, sostienen, sería necesario para mantener las funciones ecológicas y la seguridad alimentaria que dependen de la labor de los abejorros.