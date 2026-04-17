Una adolescente apuñaló en el cuello a un compañero en la puerta de una escuela en San Martín

Los estudiantes cursaban juntos el mismo año en la secundaria de San Martín

En la mañana de este jueves, la rutina escolar en la Escuela Secundaria Ricardo Rojas de Villa Bonich, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, se quebró abruptamente tras un ataque con arma blanca dentro del establecimiento educativo. El hecho dejó a un adolescente herido, mientras las autoridades policiales y judiciales intentan reconstruir lo ocurrido y determinar el contexto de la agresión.

La situación se desencadenó cuando Nayla, una alumna de tercer año, atacó por la espalda a Luciano, su compañero de curso, utilizando un cúter. Las cámaras de seguridad del barrio muestran el momento en el que la joven se aproxima por detrás y le asesta varias puñaladas, todas dirigidas al cuello. La víctima había salido de la escuela acompañado por amigos, tras finalizar el turno mañana. De inmediato, Luciano fue asistido y trasladado al Hospital Castex de San Martín, donde permanece internado bajo observación médica. Pese a la gravedad del ataque, su familia confirmó que actualmente “no está en peligro”.

La tía del adolescente, Evelyn, relató en una entrevista con TN que el contacto entre ambos jóvenes era reciente. “Hace poquito que se estaban hablando. Tampoco ni de un mes ni de dos. Estaban hablando y ya parece que, no sé si se sintió celosa de la ex”, comentó la familiar, quien también explicó que Luciano no contaba con teléfono propio y utilizaba los dispositivos de sus parientes para comunicarse, lo que permitió a la familia acceder a los mensajes que intercambiaba con la agresora.

En esos chats, según describió Evelyn, se percibieron reclamos de la adolescente hacia el joven, relacionados con la presencia de una expareja y de su prima en las conversaciones. “Ahí decía los mensajes que elimine a la ex y a sus tías que tienen la misma edad, a su prima que tiene la misma edad. Y él le dice que ya la había eliminado y ella le dice que haga lo que quiera”, detalló la tía, quien añadió que la agresora también había confrontado a la prima de Luciano por supuestos comentarios sobre ella.

La familia de la víctima presentó todas estas conversaciones en la comisaría de Billinghurst, donde quedó radicada la denuncia. Respecto al vínculo previo entre los protagonistas, la tía explicó que ambos compartían el mismo turno escolar desde el inicio del ciclo lectivo, aunque no precisó si se conocían de años anteriores. La relación, insistió, era reciente y no existían antecedentes de conflictos graves entre ambos antes del episodio.

Tras el ataque, la joven fue detenida y escoltada por la Policía bonaerense. Actualmente permanece en la comisaría de Billinghurst, a disposición de la Justicia de menores, mientras se define su situación procesal. Ningún integrante de la familia de la agresora se comunicó con los allegados a la víctima tras el episodio.

La familia de Luciano afirmó no haber recibido información oficial sobre la situación de la joven, salvo que deberá declarar en las próximas horas. El caso se tramita en el fuero de menores y contará con la intervención de equipos interdisciplinarios, como ocurre en este tipo de situaciones.

El operativo policial se desplegó en los alrededores de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, ubicada en el corazón de San Martín, donde se concentraron agentes y autoridades educativas para contener a la comunidad escolar y recabar pruebas. Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos serán claves para determinar la mecánica de lo sucedido y el contexto previo al ataque.

A lo largo de la jornada, la noticia movilizó a familiares y vecinos de la zona, que permanecieron a la espera de novedades sobre la salud de Luciano y el avance de la investigación. De acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas, el joven permanece internado en el Hospital Castex y su evolución es seguida de cerca por los profesionales médicos.

La investigación continuará con la recolección de pruebas y la declaración de los involucrados, mientras la comunidad educativa solicita contención y acompañamiento para los estudiantes y docentes de la institución.