Crimen y Justicia

Pagaron su aniversario en un hotel de Dolores con una tarjeta clonada, volvieron para repetir la estafa y los detuvieron

La pareja, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, acumuló gastos millonarios en una suite con servicios exclusivos y fue descubierta luego de que un ciudadano de Córdoba denunciara consumos desconocidos con su tarjeta

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Detuvieron a una pareja acusada de intentar estafar dos veces a un hotel de Dolores

Una pareja oriunda de la Ciudad de Buenos Aires fue detenida en la localidad bonaerense de Dolores después de intentar estafar dos veces al mismo hotel, primero durante la celebración de su aniversario y luego al regresar pocos días después para repetir el engaño.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el caso comenzó el martes de la semana pasada, cuando Gonzalo Federico B., de 40 años, y Estela Adriana L., de 47, se alojaron en el Hotel Termal Dolores, ubicado en calle Belgrano y Ruta 63, en el Parque Termal de la ciudad.

De acuerdo a la investigación policial, la pareja pagó una habitación diferencial suite, con servicios de spa y masajes, usando una tarjeta de crédito clonada. El gasto por la estadía y consumos en el hotel superó los tres millones y medio de pesos.

La maniobra se descubrió cuando un ciudadano de Córdoba, dueño de la tarjeta utilizada, llamó al hotel para denunciar que desconocía esos consumos. A partir de ese aviso, se puso en marcha una investigación a cargo de la DDI Dolores.

Gonzalo B. había dejado en recepción del hotel un número de teléfono de contacto del cual era titular. Los efectivos revisaron las cámaras de seguridad y detectaron a los sospechosos saliendo en una Renault Kangoo blanca.

Luego, los rastrearon en redes sociales y ubicaron sus cuentas de Instragam, TikTok y Facebook, donde la pareja mostraba viajes a la Costa Atlántica y estadías en hoteles de distintas provincias.

En los perfiles también compartieron un reel donde muestran la estadía y celebración del aniversario en el hotel dolorense. En las imágenes se los observa disfrutando de las instalaciones del lugar con pileta climatizada y de una cena.

Los agentes de la DDI, además, confirmaron los movimientos por rutas a través de registros de AUBASA.

Los sospechosos pagaron una estadía de $3 millones con una tarjeta clonada

Por otro lado, los investigadores identificaron que Gonzalo B. tenía un historial relevante en causas de estafas y delitos como desobediencia a la autoridad, desorden en la vía pública y uso indebido de señales de emergencia. Además, figuraba en investigaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y había sido detenido previamente por infracciones a la ley de drogas.

En medio de todo ello, obtuvieron la información de que la pareja había continuado la celebración viajando a Santiago del Estero.

Mientras se seguían recabando datos que ayudaran con la búsqueda, cuatro días después, el 11 de abril, los sospechosos inesperadamente volvieron a aparecer: el sistema de cámaras municipales detectó el regreso de la Renault Kangoo al Hotel Termal Dolores.

Personal de la DDI, en contacto con los responsables del hotel, comprobó que la pareja intentaba otra vez pagar una estadía de alto valor -de aproximadamente un millón de pesos- con una tarjeta de crédito, utilizando datos falsos.

Al no presentar documentos de identidad, comenzaron a increpar a la recepcionista, lo que motivó la intervención de los policías encubiertos, quienes los detuvieron en el lugar.

Durante la requisa de la camioneta y los domicilios relacionados, la policía secuestró 21 tarjetas de crédito y 18 de débito a nombre de los detenidos, dos celulares, carnets de discapacidad falsificados, tickets de consumos y facturación del hotel, junto a documentación utilizada en las maniobras.

También se hallaron registros de otras posibles estafas cometidas bajo el mismo método.

La causa quedó a cargo de las UFI N°1 y N°4 de Dolores, a cargo de los fiscales Mónica Ferré y Mario Pérez respectivamente, con intervención también del fiscal general del Departamento Judicial Dolores, Diego Escoda.

La investigación sigue en marcha para determinar si hay más damnificados y si el mismo sistema de fraude se repitió en otros alojamientos de lujo del país.

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