Frontera caliente: detuvieron en Misiones a un brasileño que intentaba cruzar con 225 mil cápsulas para armas de fuego

El conductor transportaba 50 bolsas de plástico con 4.500 cápsulas fulminantes cada una. En un operativo paralelo en Formosa, detuvieron a dos argentinos que llevaban 70 mil dólares sin declarar

Detuvieron a un ciudadano de Brasil con 50 bolsas con 4.500 cápsulas fulminantes para armas de fuego.

Un ciudadano brasileño fue detenido en las últimas horas en la frontera de Misiones, cuando las autoridades lo descubrieron intentando salir del país con 225 mil cápsulas fulminantes para armas de fuego.

El operativo ocurrió este martes por la tarde en la Aduana de Puerto Iguazú, cuando efectivos del organismo realizaban la inspección de un vehículo con patente del país vecino. Se trataba del control de salida de autos de turismo del Puente Internacional Tancredo Neves.

Los elementos secuestrados.
Los elementos secuestrados.

Durante la revisión, los agentes detectaron que el rodado estaba acondicionado para transportar elementos ocultos mediante un mecanismo de doble fondo. Allí encontraron 50 bolsas de plástico con 4.500 cápsulas fulminantes cada una, que fueron inmediatamente secuestradas.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Infobae que, tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal de Iguazú, que ordenaron la instrucción de las actuaciones correspondientes.

El valor de las cápsulas
El valor de las cápsulas asciende a 40 mil dólares.

Las fuentes agregaron que el valor estimado de la mercadería incautada -utilizada en cartuchos para pistolas y escopetas, según la pericia de la Gendarmería Nacional Argentina- asciende a 40 mil dólares. Las cápsulas fulminantes son un material controlado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (RENAR).

En estos momentos, el hombre está detenido a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Cardozo.

El rodado estaba acondicionado para
El rodado estaba acondicionado para transportar elementos ocultos

Otro caso en Formosa

En paralelo, el pasado sábado se registró un hecho similar en la Aduana de Clorinda, provincia de Formosa, uno de los principales pasos internacionales entre la Argentina y Paraguay.

Según fuentes del caso, durante un procedimiento de ingreso al país en el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos cuando intentaban entrar con 70 mil dólares sin declarar, distribuidos en tres monedas diferentes. Se trataba de 16.500 dólares, 71.300.000 pesos y 28.900.000 guaraníes.

En este caso, se trató de un operativo únicamente aduanero, sin intervención judicial.

El total del dinero secuestrado asciende a 70 mil dólares

Días atrás, un ciudadano venezolano fue detenido en la frontera entre Argentina y Paraguay en la provincia de Corrientes debido a sus posibles vínculos con la agrupación terrorista y narcotraficante conocida como el Tren de Aragua.

El fiscal federal coordinador del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, indicó a Infobae que se trata de una persona indocumentada y con tatuajes que darían cuenta de su vínculo con la organización.

Detuvieron a otro ciudadano venezolano
Detuvieron a otro ciudadano venezolano en la frontera con Paraguay e investigan si tiene vínculo con el Tren de Aragua

Si se confirma, sería el segundo caso registrado de integrantes de la organización criminal detectado en la provincia del Litoral. El anterior es el de José Félix Peñalver Veliz. Fue ubicado en Ituzaingó, intentando cruzar al Paraguay. No tenía documentos. Había sido expulsado de Estados Unidos por integrar la agrupación.

Estuvo detenido en la sede de Prefectura local hasta que el Grupo Albatros lo trasladó al penal de Marcos Paz en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Quién es el nuevo detenido

“Estamos averiguando la situación” de este otro individuo, agregó el funcionario judicial. En esta recopilación de información intervienen organismos nacionales e internacionales, como la Interpol. Es un hombre joven, de 32 años, identificado como Delvis Joel Ascanio Salazar.

Schaefer comentó que se lo encontró deambulando por Ita-Ibaté. La localidad está ubicada en el norte de la provincia, a 160 km de Corrientes Capital. Es ribereña al río Paraná, que actúa de frontera natural con el Paraguay. A corta distancia de la costa paraguaya está la ciudad de Panchito López.

Según sus dichos al momento de la detención, llegó a Ita-Ibaté proveniente de Mar del Plata. Se estaba volviendo a pie a Venezuela, consignó luego.

El funcionario detalló que el Estado argentino, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, solicitó su expulsión del territorio nacional.

¿Qué les hace suponer que Ascanio Salazar tendría vinculación con el Tren de Aragua? "Peñalver Veliz tenía un tatuaje: una pipa como la de Nike. Este tiene otro tipo de tatuajes que podrían vincularlo. Pero no podemos hacer una acusación sólo por eso", puntualizó el Fiscal Federal a este medio.

