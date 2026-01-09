Tren de Aragua: quién es el venezolano detenido en Corrientes por vínculos con la temible organización terrorista

El 20 de diciembre, JFPV, venezolano de 35 años, fue capturado por agentes de la Prefectura Naval Argentina (PFA) en el Puerto de Ituzaingó. No tenía documentos, pero quería trasladarse por vía fluvial a Paraguay. Al constatar sus antecedentes, surgió que había sido expulsado de los Estados Unidos por pertenecer al Tren de Aragua.

Este cartel venezolano es una banda delictiva a la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró organización terrorista en febrero de 2025.

Al ser registrado por la PFA, se prestó especial atención a los tatuajes que JFPV presentaba en su cuerpo:

Tiene una frase en su pómulo derecho. Y luego, casi llegando a la oreja, un dibujo.

Una calavera en la zona del antebrazo derecho. Del otro lado, dos nombres de mujer: Camila y Valentina.

Cuatro puntos en el lateral del dorso de la mano, replicando la constelación de la Cruz del Sur.

En la misma zona, una pipa como la de Nike.

En la zona del cuello, por debajo de la oreja izquierda, en tipografía símil gótica, una frase que refiere a la melodía de la bachata.

En la pantorrilla derecha, una daga caricaturizada enredada en una cinta.

Las fotos muestran a un hombre moreno de contextura morruda, gesto adusto y el pelo teñido de rubio en la zona superior de la cabeza y coloración natural en los parietales.

Su pasado como militar

JFPV se presentó como ex integrante del Ejército de Venezuela. De esa manera justificó las 20 heridas de arma blanca que presenta en todo el cuerpo. Y también la bala que tiene alojada en el abdomen.

Lo mismo afirmó cuando las autoridades de los Estados Unidos lo detuvieron el 16 de junio de 2024. Tenía en su poder un arma blanca. En esa ocasión, relató que había entrado al país a través de México. Y que residía en Canadá con su pareja.

Cuando las autoridades argentinas solicitaron a Interpol datos de esta persona, se confirmó que había formado parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entre la documentación que se incluyó en la causa que se tramita en el país, hay una cédula que lo identifica como tropa de la Compañía 4208 EMEA (Empaque, Mantenimiento y Entrega Aérea).

El detenido asegura que salió ilegalmente de Venezuela en 2017

Se trata de una unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, específicamente del Ejército, encargada del entrenamiento y apoyo logístico para operaciones aéreas y paracaidismo, ubicada en el Estado Aragua, y forma parte de la estructura de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista.

La cédula vence en 2018. Pero, según sus dichos, se fue de manera ilegal de Venezuela en 2017.

La Dirección de Migraciones argentina ordenó su expulsión del país. La defensa pública que patrocina a JFPV aún tiene plazo para impugnar esta medida. Mientras tanto, permanece detenido en la Prefectura de Ituzaingó, Corrientes. Así lo dispuso el juez federal Gustavo Fresneda. Estará allí, al menos, hasta el 26 de febrero.

Uno de los tantos tatuajes que presenta en su cuerpo JFPV

Tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, subrayó que el refuerzo de los controles tanto en las fronteras terrestres como en los aeropuertos del país responde a una decisión política directa del presidente Javier Milei, orientada a impedir el ingreso de personas vinculadas al régimen venezolano y a organizaciones delictivas.

El hombre dijo que ingresó al país por un paso clandestino en Salta. Venía de Bolivia. Antes había estado -siempre de forma irregular- por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y Canadá.

En este último país, tenía un pedido de arresto por parte de las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario, por no haberse presentado en distintas causas que se le seguían por los delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.