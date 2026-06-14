Crimen y Justicia

Quién era Cinthia Verónica Lazarte, la mujer que fue encontrada muerta en un auto incendiado en Tucumán

Según trascendió, el cuerpo de la víctima presentaba signos de haber sido atacada. Por este motivo, investigarían un presunto crimen

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La víctima fue encontrada sin vida la madrugada del sábado
La víctima fue encontrada sin vida la madrugada del sábado

Luego de que confirmaran que la mujer encontrada muerta en un auto incendiado en Tucumán se trataba de Cinthia Verónica Lazarte, una mujer de 41 años que se encontraba en situación de calle al momento de su muerte. El caso se investiga como presunto homicidio, pero no hay detenidos.

Según confirmaron fuentes policiales, Cinthia era conocida por su apodo “Piba” y era frecuente verla rondar por la zona en donde sería encontrado su cuerpo. Detrás de ella, se esconde una historia de extrema vulnerabilidad, debido a que confirmaron que vivía en la calle desde los 15 años.

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Además, confirmaron que era madre de cuatro hijos, cuyas edades irían desde los cinco hasta los 19 años. Sin embargo, por la situación en la que se encontraba Lazarte, fueron institucionalizados. Sus identidades también permanecen bajo reserva por tratarse, en su mayoría, de menores de edad.

Todo ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado, cuando los vecinos de la calle Francia al 1.160, en la zona este de San Miguel de Tucumán, alertaron a la policía porque un automóvil estacionado en la cuadra estaba en llamas. Según la información obtenida por La Gaceta, los oficiales hallaron el cuerpo de la mujer en el interior del vehículo, tras controlar las llamas.

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La víctima fue identificada como Cintihia Verónica Lazarte, de 41 años

Tras recibir el llamado, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo y la investigadora Sylvina Ojeda, se desplazó al sitio para coordinar las primeras diligencias. Los peritos enfocaron sus esfuerzos en determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su muerte, según informó el Ministerio Público Fiscal.

De la misma manera, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con los especialistas en Criminalística, Bioquímica y Medicina Forense, realizó un abordaje integral tanto del vehículo como de los alrededores, a fin de recolectar pruebas útiles para la investigación. Sin embargo, no trascendieron detalles sobre los elementos que habrían sido incautados de la escena.

Como parte de los informes preliminares, los investigadores señalaron que el cuerpo presentaba signos de haber sido atacado, descartando la posibilidad de un accidente y orientando la pesquisa hacia un posible acto criminal. No obstante, todavía están pendientes los resultados de la autopsia.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la toma de declaraciones y la recolección de evidencia. Una de las medidas principales es el análisis de cámaras de seguridad cercanas, cuya revisión ya fue solicitada para intentar reconstruir los movimientos y hechos ocurridos durante la madrugada.

De acuerdo con la información obtenida por Contexto Tucumán, en las últimas horas se habría incorporado un elemento fundamental a la causa: un video de una cámara de seguridad muestra a un hombre dentro del vehículo donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la mujer. Hasta el momento, no indicaron si se logró identificar a la persona que aparecía en el auto.

Poder Judicial de Tucumán
Los investigadores continúan reuniendo pruebas para esclarecer cómo ocurrió la muerte de Lazarte

No obstante, las imágenes están siendo analizadas por los equipos de investigación, quienes intentan establecer la identidad de esta persona y determinar su posible implicancia en el suceso. Por el momento, el material fílmico reforzaría las sospechas de que la muerte fue resultado de un acto violento.

Respecto al estado del auto, las autoridades confirmaron que quedó destruido por el fuego, lo que dificultaría la labor de los peritos, quienes ahora buscan determinar si la mujer ya había muerto antes del incendio o si las llamas fueron provocadas para eliminar pruebas.

Actualmente, la causa permanece en etapa de investigación, con el análisis de las imágenes de seguridad y la espera de los resultados de las pericias como pasos centrales para esclarecer la mecánica del hecho y definir el grado de responsabilidad del hombre visto en el video.

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